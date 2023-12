Η αφωνία Κασσελάκη, ο μπελάς του Ανδρουλάκη, το deal Intrakat-ΔΕΗ, τα περίεργα «τρίγωνα» της Trastor

Οι Κομισάριοι έρχονται και θέτουν την ατζέντα την εβδομάδας

Η αφωνία Κασσελάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι δυο γραμμές και οι δυο μπελάδες

Έχουν μπλέξει τις γραμμές στο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο Στέφανος Κασσελάκης προς το παρόν τηρεί σιγήν ιχθύος, ενώ κάποια στελέχη θεωρούν θετική εξέλιξη την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, ανέφερε «ακούμε τα κελεύσματα της εποχής και υπάρχει έλλειμμα από την πλευρά της κυβέρνησης που διοικεί τα τελευταία 4-5 χρόνια καθώς δεν έχει προνοήσει να συνδέσει την πραγματική οικονομία με τα υφιστάμενα κρατικά πανεπιστήμια που είναι και εξόχως ανταγωνιστικά στην Ευρώπη». Και προσέθεσε: «Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή απόφαση στο πλαίσιο της άρσης περιπτώσεων που δεν διέπουν τον ορθό ευρωπαϊκό ανταγωνισμό δεν μπορούμε παρά να μελετήσουμε τι συμβαίνει.

Δεν είμαστε αρνητικοί εκ προοιμίου». Αλλά και ο βουλευτής Κιλκις, Πέτρος Παππάς χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τις συνεργασίες ξένων πανεπιστημίων με το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη συζήτηση για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και για το πώς και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να λειτουργήσουν στη χώρα». Στον αντίποδα ο Διονύσης Τεμπονέρας έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως είναι εναντίον της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Τα ιδιωτικά ή μη κρατικά πανεπιστήμια σημαίνουν δίδακτρα. Σημαίνει ότι μόνο ο έχων σπουδάζει στα πανεπιστήμια του ενός ορόφου» σημείωσε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του ο κ. Τεμπονέρας. Αναφορικά με τον Στέφανο Κασσελάκη η σιωπή του δεν είναι τυχαία, καθώς ο ίδιος είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, ενώ παράλληλα γνωρίζει πως η αντίσταση του στην προωθούμενη ρύθμιση πιθανότατα θα έχει αντίκτυπο στο κέντρο για το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως από την άλλη, αν εκφραστεί θετικά θα έχει πρόβλημα από τα αριστερά. Τι θα κάνει ο κ.Κασσελάκης θα το μάθουμε σύντομα αλλά σίγουρα το δίλλημα είναι μεγάλο. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα…

Ο Ανδρουλάκης , το κέντρο και η… γκρίνια που ελλοχεύει

Και μιας και είπα για…κάρβουνα μου ήρθε στο μυαλό η Χαριλάου Τρικούπη. Και μην πάει ο νου σας στις δημοσκοπήσεις και στο γεγονός ότι δεν φαίνεται να έχει την αναμενόμενη δυναμική το ΠΑΣΟΚ. Εγώ για στη στάση του κόμματος απέναντι στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αναφέρομαι. Στο ΠΑΣΟΚ δεν ήταν εξαρχής αρνητικοί με την ιδέα των μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα σταθεί εμπόδιο στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στα πρότυπα των ευρωπαϊκών και των αμερικάνικων, όμως στην περίπτωση που η ΝΔ φέρει στην Βουλή ένα πλαίσιο που «θα υπονομεύει το δημόσιο και κάνει τα πτυχία εμπόριο μέσω μιας ιδιωτικής και κερδοσκοπικής αγοράς χωρίς κριτήρια» τότε η κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα το υπερψηφίσει.

Μια χαρά τα είπε ο πρόεδρος αλλά να ξέρετε πως το τέλος το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο. Και αυτό διότι η δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Νίκος Ανδρουλάκης να έχει γκρίνιες στο εσωτερικό του κόμματος αλλά και να δυσαρεστήσει τους κεντρώους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Και μην νομίζετε ότι αυτό δεν το ξέρουν στο Μέγαρο Μαξίμου….

Η Ελλάδα, οι ξένοι και η αβάντα από τον Πόλσον

Talk of the town έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη τα ελληνικά assets. Έλληνες διαχειριστές που συνομιλούν με στρατηγικούς αναλυτές κορυφαίων επενδυτικών οίκων αναφέρουν πως οι ξένοι ψηφίζουν ελληνικές μετοχές και ομόλογα, καθώς θεωρούν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εκπλήσσει θετικά στο μέτωπο της οικονομίας. Μάλιστα χαρακτηρίζουν ελκυστικές τις αποτιμήσεις των ελληνικών μετόχων και δηλώνουν έτοιμοι να χτίσουν σημαντικές θέσεις στο ΧΑ τη νέα χρονιά. Ο κορυφαίος μεγαλοεπενδυτής και μεγαλομέτοχος της Πειραιώς, Τζον Πόλσον μάλιστα τόνισε πρόσφατα πως στην «ουσία δεν είμαι πωλητής, είμαι αγοραστής στην Ελλάδα».

Υπάρχουν πολλές άλλες ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Με την εισροή σημαντικής χρηματοδότησης από την ΕΕ (EU Next Generation) και σημαντικά ποσά ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί, η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνεται και οι μισθοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ανεβάζοντας το βιοτικό επίπεδο όλων των Ελλήνων. Το μέλλον για την Ελλάδα είναι λαμπρό. Όπως ο παροιμιώδης Φοίνικας, η Ελλάδα ανεβαίνει από το από το προηγούμενο στάδιο που βρισκόταν, και εξελίσσεται σε έναν νέο Ευρωπαϊκό οικονομικό ηγέτη, τόνισε ο Πόλσον, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πως «υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μητσοτάκη, ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας υπήρξε εξαιρετικός».

Η Intrakat, η συμφωνία win -win με τη ΔΕΗ και οι στρατηγικοί στόχοι



Συνεχίζει την δυναμική του ανάπτυξη ο όμιλος Intrakat και μετά την απόκτηση του Ακτωρα προχώρησε στην στρατηγική συμφωνία με την ΔΕΗ για τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Intrakat και ΔΕΗΑΝ θα προωθήσουν από κοινού ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο αξίας που σε πρώτη φάση εκτιμάται σε 100 εκατ. ευρώ και σε βάθος χρόνου σε περίπου 1 δισ. ευρώ, μέσω της από κοινού ανάπτυξης ενεργειακών projects στις ΑΠΕ. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, Αλέξανδρος Εξάρχου, η Intrakat επικεντρώνει την προσοχή της, εκτός από τις ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις που εξασφαλίζουν μακροχρόνιες και σταθερές ροές, και στις ΑΠΕ.

Και προσδοκάται πως όταν το επενδυτικό πλάνο ωριμάσει, να επιτυγχάνονται προ φόρων λειτουργικά κέρδη πάνω από 120 εκατ. ευρώ ετησίως. Με βάση τη συμφωνία η ΔEΗΑΝ θα αποκτήσει από την Intrakat καταρχάς έξι έργα ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 164 MW. Από τα παραπάνω τα τα 20 MW είναι δύο εν λειτουργία αιολικά πάρκα, τα οποία διαθέτουν πολύ υψηλή αιολική δυναμικότητα και βρίσκονται στην Άνδρο και την Εύβοια. Τα υπόλοιπα 144 MW είναι έργα στη φάση υλοποίησης. Παράλληλα γ ΔEΗΑΝ θα εισέλθει ως μέτοχος με ποσοστό 49% σε εταιρείες συμμετοχών της Intrakat, οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 1,6 GW, που όμως μπορεί να διευρυνθούν έως τα 2,7 GW.

Αναφορικά με τη συμφωνία πηγές από την αγορά την χαρακτηρίζουν win - win. Και αυτο διότι από την πλευρά της η ΔEΗΑΝ γίνεται συνεταίρος σε σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, γεγονός που θα ενισχύσει την ανάπτυξης της αλλά και θα την οδηγήσει στο να επιτύχει τους στόχους της που αφορούν στην απόκτηση διευρυμένου χαρτοφυλακίου πάνω από 5 GW μέσα στην επόμενη 5ετία. Σε ό,τι αφορά στην Intrakat, με τη συμφωνία αποκτά ένα σημαντικό στρατηγικό εταίρο, που θα της δώσει τη δυνατότητα για την από κοινού προώθηση επενδύσεων.

Η Trastor, η εξαγορά, η Como Issuer και τα τρίγωνα με τα δάνεια αγγλικού τύπου από την Πειραιώς

Ένα πολύ ενδιαφέρον παρελθόν έχει η εταιρία ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ που ανακοίνωσε ότι αγόρασε πρόσφατα η Trastor θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Και το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στα 7.261 τετραγωνικά που έχει στο Πολιτεία Business Center αλλά στα περίεργα φαινόμενα που προηγήθηκαν της εξαγοράς.

Στις 23.02.2023 το ΔΣ της ΚΥΝΟΥΡΙΑ έδωσε ειδική έγκριση σύμφωνα για την τροποποίηση συμφωνιών και εξασφαλίσεων από την Εταιρεία υπέρ της εταιρείας Como Issuer DAC, που ήταν ο μοναδικός μέτοχος Στις 18.10.2021 η Μητρική Como Issuer DAC, ως πιστούχος, η Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστημα Φρανκφούρτης, ως Αρχικός Δανειστής και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως Εκπρόσωπος (Agent) και Εκπρόσωπος Εξασφαλίσεων (Security Agent) συνήψαν μία σύμβαση χορήγησης πιστώσεων αγγλικού δικαίου, η οποία τροποποιήθηκε δυνάμει της από 26.11.2021 επιστολής έγκρισης και τροποποίησης (consent and amendment letter) , της από 08.03.2022 επιστολής παραίτησης και τροποποίησης (waiver and amendment letter) και της από 30.05.2022 επιστολής συναίνεσης και τροποποίησης (consent and amendment letter) (η Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεων (FacilitiesAgreement)), υπό την οποία ο Αρχικός Δανειστής ανέλαβε να χορηγήσει στη Μητρική την Πίστωση Ρευστότητας (Liquidity Facility), την Πίστωση Απαιτήσεων με Κρατική Εγγύηση (State Guarantee Facility), και Πίστωση Κεφαλαιακών Εξόδων (Capex Facility), (όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεων (Facilities Agreement)) και εφεξής οι Πιστώσεις (Facilities)). Η Μητρική και η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησαν να αυξήσουν την Πίστωση Κεφαλαιακών Εξόδων (CapexFacility) κατά 15.000.000€ (δηλαδή να χορηγείται πίστωση έως 40.000.000€ αντί για 25.000.000€) μέσω μίας επιστολής τροποποίησης (amendment letter) συνυπογραφό μενη από την Como και την Πειραιώς. Ως αποτέλεσμα της επιστολής έρχονται τροποποιήσεις όλων των εξασφαλίσεωντης Συναλλαγής (Transaction Security), για να καλυφθεί η Αύξηση της Πίστωσης Κεφαλαιακών Εξόδων.

Και αυτό μεταφράζεται σε σύμβαση τροποποίησης του από 20.04.2022 Ενεχύρου επί των Μετοχών REOCo (REOCo Share Ple dge)και σύμβαση τροποποίησης της από 20.04.2022 Σύμβασης Εξασφάλισης επί Ομολογιακού Δανείου (Bond Loan Security Agreement) !!!Κατά τα λοιπά πρόκειται για μια σημαντική εξαγορά κατά την Trastor μόνο που ότι φαίνεται ότι τα πράγμα δεν είναι ακριβώς όπως δείχνουν. Γιατί εδώ είναι σαφές πως έβαλε το χεράκι η Πειραιώς και μάλιστα με σύμβαση Αγγλικού Δικαίου. Και το ερώτημα είναι πως η Trastorβρέθηκε να ξεμπλοκάρει αυτό τον κυκεώνα με ποιους όρους και προϋποθέσεις και αν τίθεται ζήτημα μη ανακοίνωσης συναλλαγής η οποία τοις πράγμασι γίνεται με συνδεδεμένο πρόσωπο και αν προκειμένω την Τράπεζα Πειραιώς; Ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης και ποιος ο πραγματικός δικαιούχος; Συνεχίζεται…

Που ήσουν νιότη που έλεγα πως θα γινόμουν άλλος

Παρακολουθώντας την πορεία ορισμένων που στήριξαν στα νιάτα τους την Αριστερά ομολογούμε ότι μας εντυπωσιάζει. Όπως αυτή του Δημήτρη Καραγκουλέ που πλέον είναι δυνατός παίκτης στα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και κάνει μεγάλες businessειδικά στο project management ξεκινών τας κατά το όχι πολύ μακρινό παρελθόν έχοντας «μαζέψει» άδειες με το τσουβάλι, τότε που έβγαζε όποιος είχε τον τρόπο του. Πολλές από αυτές τις άδειες αυτές τις πούλησε και αν θυμάμαι καλά κάποιες που πήγε να πουλήσει στη ΔΕΗΑΝ επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ τελικά δεν πουλήθηκαν όταν παρενέβη η δικαιοσύνη διενεργώντας προκαταρτική εξέταση.Υποθέτωότ ι παραμένει φίλος και με το Γιάννη Δραγασάκη. Όπως παλιά.

Οι 700 χιλιάδες ευρώ διαφορά!!!

Στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022 της Attica Blue Hospitali ty Μον/πη Α.Ε. («AtticaBlue Hospitality»), 100% θυγατρικής της AtticaGroup, αν αφέρεται ότι εξαγόρασε την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου TinosBeach Hotel ( η εταιρία ανήκε στην οικογένεια του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου) που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 5,8 εκατ. που δόθηκε στους μετόχους, πλέον δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της απόκτησης το οποίο χρηματοδοτήθηκε από

ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Στο πληροφοριακό δελτίο της Τράπεζας Πειραιώς για την δημόσια πρόταση εξαγοράς των μετοχών της Attica αναφέρεται ότι το Tinos Beachεξαγοράστηκε έναντι 6,5 εκ ευρώ. Και αν δεν κάνουμε λάθος προκύπτει μια «μικρή» διαφορά 700 χιλιάδων ευρώ. Εκτός και αν οι δαπάνες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι 700 χιλιάδες. Αλλά τι είδους δαπάνες είναι αυτές που για μια εξαγορά φτάνουν 700 χιλιάδες; Πολύ περίεργα πράγματα και στην καλύτερη περίπτωση ασαφή.

Επιστροφή σε εποχές Κυριτσάκη

Αν μη τι άλλο ο Ιωάννης Λιανός φεύγει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με το κεφάλι ψηλά καθώς ήταν ο μόνος που «έπιασε» στα πράσα τις ελληνικές τράπεζες για εναρμονισμένες πρακτικές. Και φεύγει μάλιστα για να αναλάβει θέση στη Μεγάλη Βρετανία. Και η Ελλάδα γυρίζει πάλι στους δικαστές που τρέχουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού επαναφέροντας μνήμες από την εποχή Κυριτσάκη και λειτουργίες της Επιτροπής σαν αργοκίνητο καράβι.

Γιατί συμβιβάστηκαν οι τράπεζες με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μένουμε στο θέμα των τραπεζών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπου οι τράπεζες με non papers και διαρροές θέλουν να μας πείσουν ότι δεν παραβίασαν τους κανόνες του Ανταγωνισμού στη χρέωση προμηθειών. Μόνο που μέσα στο συμβιβασμό που έκαναν μπήκε και το συνδικαλιστικό τους όργανο η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και για να κάνουν το συμβιβασμό πλήρωσαν το 2,5% των εσόδων τους από προμήθειες και τώρα δήθεν λένε ότι ήθελαν να κλείσουν το θέμα για να μην υπάρχει αντιδικία. Και είναι αλήθεια ότι αν δεν γινόταν συμβιβασμός η υπόθεση θα τραβούσε τουλάχιστον ενάμιση χρόνο μέχρι να τελεσιδικήσει αλλά ο λογαριασμός για τις τράπεζες μπορεί να ήταν πολύ μεγαλύτερος καθώς ουσιαστικά δεν είχαν επιχειρήματα για να αντικρούσουν τα ευρήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πέραν αυτού όσον αφορά στις χρεώσεις των αναλήψεων από το ATM άλλων τραπεζών οι ίδιες με τις πράξεις τους παραδέχονται υπερχρεώσεις καθώς μείωσαν κατά 30% τις προμήθειες. Το μείζον όμως ζήτημα είναι πως οι τράπεζες συμβιβάστηκαν διότι έτσι απέφυγαν η έρευνα να φτάσει στα στελέχη τους και να τους επιβληθούν ποινές. Και αυτό δεν το άντεχαν σε καμία περίπτωση. Όλα τα υπόλοιπα που λένε κατ ιδίαν και όχι επισήμως είναι απλά για να χρυσώσουν το χάπι.

Το μετοχικό κουβάρι του ομίλου Λεβέντη σε Παπουτσάνη-Frigoglass

Μια απορία την έχουμε για τον όμιλο Λεβέντη και τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες του χρόνου στις συμμετοχές που έχει σε ελληνικές εταιρίες. Συγκεκριμένα είχαμε μεταφορές μετοχών από μεταξύ εταιριών που η μια είναι θυγατρική της άλλης τόσο στην Παπουτσάνης όσο και στην Frigoglass.Απώτερος μέτοχος στις εταιρίες που έχουν πακέτα στις εισηγμένες είναι η Truad. Μόνο που αν κάποιος μελετήσει τις σχετικές ανακοινώσεις αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν είναι μετοχική σύνθεση αλλά ο μίτος της Αριάδνης. Στην Frigoglass είχα με τα εξής εντυπωσιακά:

Στις 22.12.2023 (α) η Lavonos Ltd. μεταβίβασε στην Torval Investment Corp. το σύνολο (100%) των μετοχών που κατείχε στο κεφάλαιο των θυγατρικών της Boval Limited, Tinola Hold ingS.à.r.l. και Thrush Investment Holdings Limited, (β) η Tinola Holding S.à.