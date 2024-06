Ο Μητσοτάκης το πήρε όλο πάνω του, ο νευρικός Στέφανος και το πόθεν έσχες

Οι Κομισάριοι έρχονται και θέτουν την ατζέντα της εβδομάδας

Ο Μητσοτάκης το πήρε όλο πάνω του

Στη Νέα Δημοκρατία αισιοδοξούν για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αλλά κρατούν και μια πισινή λόγω της ανησυχίας που υπάρχει για το ποσοστό αποχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει πάνω του όλη την προεκλογική εκστρατεία, με βασικό στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη συσπείρωση των γαλάζιων ψηφοφόρων. Τώρα βέβαια τι θα βγάλει η κάλπη, ουδείς μπορεί να γνωρίζει, φαίνεται ωστόσο, ότι ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Και μην μας ρωτήσετε εάν αναλόγως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό για την απάντηση ξεκάθαρη δεν σας έχουμε. Είναι γνωστό ότι ο Μητσοτάκης δεν αγαπά και πολύ τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Παρόλ’ αυτά εάν θεωρήσει ότι το μήνυμα από την κάλπη εκπέμπει και μια τέτοια εξέλιξη, νομίζουμε ότι θα λάβει την μεγάλη απόφαση.

Ο νευρικός Στέφανος, η απόσταση και το πόθεν έσχες

Αλήθεια σας λέμε δεν θέλαμε να ασχοληθούμε σήμερα με τον Στέφανο Κασσελάκη. Όμως κι αυτό το παιδί δεν μας αφήνει να αγιάσουμε. Μια με τα νεύρα του στη Ρόδο που σηκώθηκε και έφυγε από συνέντευξη, μία με την απόδραση- γιατί κουράστηκε πολύ- στις Σπέτσες αλλά και με το πόθεν έσχες που δεν καταθέτει, πάλι μας αναγκάζει να πούμε πως κάτι πάθει ο Στέφανος και σίγουρα δεν είναι υπερκόπωση. Όταν δε σ’ αρέσουν οι ερωτήσεις δεν σηκώνεσαι και φεύγεις. Γιατί αυτό δεν είναι επικοινωνιακό χάρισμα, όπως ο ίδιος λέει ότι διαθέτει, αλλά αμηχανία και ημιμάθεια για βασικά θέματα. Από την άλλη γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να πάει και πάλι στην Σπέτσες για να χαλαρώσει το Σαββατοκύριακο και όχι να συνεχίσει τον προεκλογικό αγώνα δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά περί ορέξεως κολοκυθόπιτα… Κι ερχόμαστε στο καυτό θέμα του πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη που μας έχει ζαλίσει πως θα το καταθέσει μέχρι τις ευρωεκλογές, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Στέφανε να σε ενημερώσουμε ότι οι εκλογές είναι την Κυριακή άρα λογικά μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια για το πόθεν έσχες το δικό σου. Περιμένουνε με αγωνία….

Τα χαμόγελα που κράτησαν λίγο

Στο ΠΑΣΟΚ η κατάσταση παραμένει η ίδια. Όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν τρίτο. Εκτός από μια συγκεκριμένη δημοσκόπηση που από το πουθενά του δίνει τη δεύτερη θέση. Τι όνειρο είδαν οι άνθρωποι της συγκεκριμένης εταιρείας δεν γνωρίζουμε, αλλά πάντως είναι περίεργο να βγαίνει ξαφνικά μια μέτρηση κόντρα σε όλες τις υπόλοιπες και να δείχνει ανατροπή για την δεύτερη θέση. Μπορεί βεβαίως αυτοί που ρωτήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα να ήταν μόνο λάτρεις του ΠΑΣΟΚ. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Και αν ο Νίκος Ανδρουλάκης χαμογέλασε με τη δημοσκόπηση που τον έδειχνε δεύτερο μετά από λίγα 24ωρα, θα πρέπει να κατσούφιασε γιατί οι μετρήσεις και δεν ήταν λίγες που είδαν το φως της δημοσιότητας, έδειξαν το ΠΑΣΟΚ τρίτο και καταϊδρωμένο. Και μάλλον κόπηκαν πολύ γρήγορα τα χαμόγελα….

Επενδυτής … «υψηλής ποιότητας»

Σας έλεγα πρόσφατα για τα press tours του «μεγάλου» επενδυτή που ειδικεύεται στις εξυγιάνσεις και τις καταγγελίες για τους δικαστές που έχει κάνει επειδή δεν του άρεσαν οι αποφάσεις που εκδόθηκαν. Φαίνεται όμως στο τέλος το έξυπνο πουλί μπορεί κατά την παροιμία να πιαστεί από τη … μύτη. Και ο κίνδυνος είναι μεγάλος όταν έχει δηλωθεί ψευδώς σε δικαστήρια που έχουν γίνει ότι μια απαίτηση που είχε εκχωρηθεί έπαψε να είναι εκχωρημένη. Για να το κάνουμε πιο σαφές. Πας και παίρνεις δάνειο από μια τράπεζα και εκχωρείς τις απαιτήσεις που έχεις. Διαπιστώνεις ότι δεν μπορείς να παρασταθείς σε δικαστήριο κατά αυτού που έχεις απαίτηση αφού η απαίτηση δεν σου ανήκει. Και τι κάνεις; Δηλώνεις ψεύτικα ότι η απαίτηση δεν είναι εκχωρημένη και κάνεις ένα μπρος πίσω για μια ημέρα προκειμένου να ξεγελάσεις το δικαστήριο και τους αντιδίκους. Προβλέπονται μεγάλες στιγμές, για τους μεγαλοεπενδυτές κοράκια που αγοράζουν δάνεια με δανεικά (αλήθεια τι πληρώνουν για δάνεια που είναι τώρα στον αέρα καμία τετραετία; ) και ήθελαν να αγοράσουν και τον ΟΛΘ που όμως δεν πουλιόταν. Hello, In Greece (συντομογραφία H.I.G) όλα επιτρέπονται ή σε άλλη προσέγγιση welcome to Greece and have a nice stay αφού όλα επιτρέπονται για επενδυτές «υψηλής ποιότητας».

Η προβληματική «μαμά» και η άδεια της Intrum

Μιας και μιλάμε για υψηλής ποιότητας πάμε στους περίφημους servicers όπου πραγματικά θα ήθελα να ξέρω πως αντιμετωπίστηκε η μαμά Intrum από τους δανειστές της σε σχέση με το πως αντιμετωπίζει η εν Ελλάδι θυγατρική της (η οποία με τις προκαταβολές και τα συναφή της έδωσε τις παρείχε ανάσες αλλά δεν έφταναν) τους δανειολήπτες που αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Διαπιστώνω δε ότι στην Ελλάδα τελευταία έχουμε χάσει επεισόδια για την κατάσταση που βρίσκεται ο μεγάλος επενδυτής Intrum ΑΒ ο οποίος διαπραγματεύεται με τους δανειστές την αναδιάρθρωση του χρέους ενώ ισχυρίζεται ότι μπορεί να πληρώσει τις άμεσες υποχρεώσεις του. Το ερώτημα όμως είναι μιας και εκκρεμεί στην Τράπεζα της Ελλάδος η ανανέωση των αδειών των servicers αν παίζει ή όχι ρόλο η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο βασικός μέτοχος της ελληνικής Intrum που αν δεν κάνω λάθος κατέχει το 80%. Παίζει ρόλο ή όχι στην απόφαση της ΤτΕ η οικονομική κατάσταση του μετόχου. Γιατί αν είναι μικρής σημασίας υποθέτω πως όλοι μπορούμε να γίνουμε servicers.

Οι διαρροές και η πραγματική στόχευση

Μένουμε στους servicers όπου λέει ότι έγινε το 5ο συνέδριο NPL στην Ελλάδα το οποίο διοργάνωσε η Smith Novak και ήταν κλειστό για το κοινό και κυρίως για τους κακούς δημοσιογράφους. Μετά άρχισαν οι διαρροές στους … κακούς δημοσιογράφους για το τι ακριβώς συζητήθηκε στο κλειστό συνέδριο στο οποίο μετείχαν 120 άτομα της βιομηχανίας κόκκινων δανείων της Ελλάδας και της Κύπρου με ολίγη από ξένους που κάνουν την ίδια δουλειά. Και όταν λέμε «βιομηχανία Κόκκινων δανείων» εννοούμε όχι μόνο εκπρόσωποι των servicers αλλά και άλλοι όπως για παράδειγμα δικηγόροι που εμπλέκονται σε τέτοιες συναλλαγές. Πάντως από τους συμμετέχοντες εγώ θεωρούμε ενδιαφέρουσες παρουσίες αυτές της Goldman Sachs, Bain, Zelos Capital, KKR, Blackstone, DLA Piper (αυτή δεν είναι η δικηγορική που συνεργαζόταν Ανδρέας Πάτσης), ProHit και της AB Carval. Είμαστε δε βέβαιοι ότι δεν συζήτησαν για το πόσες ρυθμίσεις γίνονται σε σχέση με τις καταγγελίες με τα οποία επιχειρήθηκε να «ταϊστεί» η δημοσιογραφική αγορά αλλά πως θα μπορούν να σφίξουν τα λουριά και να … γίνουν πιο «συνεργάσιμοι» οι δανειολήπτες για τους οποίους έχουν κάνει τα «πάντα». Όμως αν οι περισσότεροι δανειολήπτες ψάξουν να βρουν απλά έναν servicers πέφτουν σε κυκεώνα και χάνονται και μετά κάνουν καταγγελίες και έρχεται το ανάλγητο Υπουργείο Ανάπτυξης και ρίχνει πρόστιμα. Και φυσικά έχουν πολλή δουλειά τα δικαστήρια.

Το έγκλημα χωρίς εγκληματία

Μιας και μιλάμε για δικαστήρια απορούμε γιατί ταλαιπωρούν τόσον καιρό την οικογένεια Κουτσολιούτσου. Αφού κάποιοι φρόντισαν επί τουλάχιστον δύο χρόνια να γίνονται έλεγχοι από ελεγκτές στη Folli Follie και να φτάνουν να διαπιστώνεται το έγκλημα αλλά όταν έφτανε η ώρα να εντοπιστούν οι δράστες οι ελεγκτές είτε γιατί δεν πληρώνονταν είτε για άλλους λόγους που επικαλούνταν απλά εξαφανίζονταν. Έτσι είχαμε ένα έγκλημα που δεν είχε εγκληματίες και επί μακρόν κουμάντο στην εταιρία μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου έκανε η οικογένεια Κουτσολιούτσου. Και σας ρωτάμε. Εσείς αν κάνατε κουμάντο και κινδυνεύατε να βρεθείτε υπόλογοι τι θα κάνατε; Μα φυσικά να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις ώστε να πέσετε στα μαλακά. Έτσι φτάσαμε στα δικαστήρια με μεγάλη καθυστέρηση (άλλο θαύμα και τούτο) όπου λέει τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την εγκληματική οργάνωση. Φυσικά ουδέποτε κανένας ασχολήθηκε σοβαρά με τις ευθύνες όλων αυτών που επέτρεψαν αυτόν τον τραγέλαφο με τα στοιχεία. Οι επενδυτές φυσικά έχασαν τα ωραία τους λεφτά και στο τέλος θα αρχίσουν να ζητάνε και τα ρέστα οι Κουτσολιούτσοι. Έχουμε την αίσθηση ότι χρειάζονται ένα βραβείο επιχειρηματικότητας καθώς στην Ελλάδα μπορείς να πάρεις τέτοιο όταν έχεις τον τρόπο να εξαπατάς τους πάντες και να μένεις ατιμώρητος. Σημειώνουμε για να μην το ξεχνάμε ότι από το 2015 και πριν το Quintessential ανακαλύψει τις αλχημείες είχε πάει καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με λεπτομέρειες αλλά θάφτηκε στα αραχνιασμένα συρτάρια της και ούτε ένας έλεγχος δεν έγινε. Υποθέτουμε ότι θα πάρουν και βραβείο εποπτείας όσοι έθαψαν την έκθεση.

Εξ αποστάσεως παρατηρητές

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φαίνεται ότι έχουν τεράστιο ταλέντο στην εποπτεία. Γιατί αν κρίνουμε από αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις χρηματιστηριακές εταιρίες απλά πρέπει να κάνουν τον εξ αποστάσεως παρατηρητή. Ο ένας δεν έχει κεφάλαια αλλά δεν τα βλέπουν, ο άλλος έχει σηκώσει το ταμείο αλλά δεν τρέχει τίποτα, ο τρίτος δεν ξέρουν αν αυτά που δηλώνει είναι αλήθεια, ο τέταρτος πάει πέρα δώθε τα χρήματα στη Γαλλία και στο τέλος στους λογαριασμούς του αλλά γενικώς είναι όλα εντάξει. Προφανώς και θα πέσουν όλοι από τα σύννεφα αν σκάσει καμία Folli Follie των χρηματιστηριακών αλλά εκεί θα έχουμε το κλασσικό ήταν υπό έλεγχο και τους είχαμε καλέσει να διορθώσουν τα προβλήματα. Κάτι χρόνια δηλαδή αλλά αυτό δεν έχει σημασία…

Μηδένα προ του τέλους….

Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα ότι κατά το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθεί δικαστική απόφαση, με την οποία παραπέμπεται σε δίκη ο επιχειρηματίας Γερμανός για απόπειρα απάτης ενώπιον δικαστηρίου λόγω διαμάχης που έχει με πρώην στέλεχός του! Και αναρωτιέμαι πως γίνεται να προδικάζεται ένα τέτοιο αποτέλεσμα ειδικά μάλιστα αν κάποιος ξέροντας το παρελθόν του Πάνου Γερμανού γνωρίζει ότι είναι ευέλικτος και ανθεκτικός στις επιθέσεις. Για όσους δεν το θυμούνται και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βγήκε off στα δικαστήρια για το πρόστιμο για χειραγώγηση που είχε επιβάλλει για την εξαγορά της Γερμανός από την Cosmote και βρέθηκαν και ορκωτοί να πουν ότι ήταν εύλογο και δίκαιο το τίμημα της συναλλαγής. Ο ένας ορκωτός πάντως αν δεν κάνουμε λάθος μετά από κάποια χρόνια έχασε δια παντός την άδειά του αλλά για άλλα κατορθώματα που είχαν είχαν με την ευκολία που είχε να … διευκολύνει.

Ο… λογαριασμός

Ράλι έκανε την Παρασκευή η μετοχή της Ιντρακόμ με δύο ημέρες καθυστέρηση από την ανακοίνωση της εξαγοράς της Ευρώπη Ασφαλιστική. Βέβαια αν κάποιος κάνει το λογαριασμό δεν έχει απορία καθώς η εταιρία έχει αποτίμηση κοντά στα 320 εκ ευρώ ενώ η καθαρή της θέση ( της μητρικής) είναι στα συγκεκριμένα επίπεδα που αποτιμάται στο ΧΑ και χωρίς να έχει αποτυπωθεί η υπεραξία από την εξαγορά.

Το «τρένο» Cenergy και στο βάθος ΑΜΚ

EBITDA για τη φετινή χρονιά από 230 έως 250 εκ ευρώ αναμένεται για τη Cenergy με βάση τα όσα περιγράφει η διοίκηση της εταιρίας και η μετοχή έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά την περασμένη Παρασκευή με την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας να ξεπερνά τα 1,7 δις ευρώ αλλά το μέγεθος να κρίνεται λογικό δεδομένων των μεγεθών της αλλά και των τεράστιων ελλείψεων σε υποδομές καλωδίων παγκοσμίως που διατηρούν τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα και προσθέτουν έργα συνεχώς στο ανεκτέλεστο της Cenergy. Βεβαίως η κινητικότητα δεν είναι άσχετη και των πριθέσεων του ομίλου Βιοχάλκο για placement και στη συνέχεια αύξηση κεφαλαίου ώστε να μειωθεί το χρέος της εταιρίας αλλά και συνολικά του ομίλου Βιοχάλκο. Σημειώνεται ότι και η επικείμενη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ θα βοηθήσει όχι μόνο τη Cenergy αλλά και συνολικά τον όμιλο Βιοχάλκο.

Τα θαύματα της Foodlink

Είναι παρά πολύ ωραίοι εκεί στην Foodlink. Μπορεί η εταιρία να μην μοίρασε μέρισμα για μια ακόμα χρονιά αλλά αυτό δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα με τα στελέχη της. Αφού επιβραβεύτηκαν με 285 χιλιάδες μετοχές δωρεάν στελέχη και συνεργάτες για την περυσινή χρονιά η δωρεάν διάθεση θα συνεχιστεί και το 2024 με αγορές ιδίων μετοχών εφ όσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Και αυτό είναι το λιγότερο καθώς αν κάποιος μελετήσει τις οικονομικές καταστάσεις διαπιστώνει πρώτον ότι έγιναν 952 χιλ.ευρώ αγορές του Ομίλου από λοιπά συνδεδεμένα μέρη που αφορούν κυρίως μισθώματα αποθηκών και υπηρεσίες διανομής ενώ ταυτόχρονα «ποσό 2,8 εκ. ευρώ αγορών του Ομίλου από συγγενείς επιχειρήσεις αφορά κυρίως την εκμίσθωση προσωπικού».!!! Οι αμοιβές του ΔΣ το 2023 ήταν 581 χιλιάδες ευρώ και μετά από όλα αυτά το καθαρό κέρδος ήταν 98 χιλιάδες ευρώ και των ιδιοκτητών μητρικής 481 χιλιάδες ευρώ. Υπέροχα.