Ο Μητσοτάκης, ο Κασσελάκης, η τράπεζα και οι σκλάβοι δικηγόροι, τα κόλπα της Intrum

Ο Μητσοτάκης, η καθημερινότητα και ο προϋπολογισμός

Τα προβλήματα της καθημερινότητας εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος καθημερινά ενημερώνεται από τους αρμόδιους υπουργούς για το πως εξελίσσονται οι τιμές, ο πληθωρισμός και ποια είναι η εικόνα στην αγορά καυσίμων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος σε υψηλά επίπεδα και πλήρως ευθυγραμμισμένος με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο προϋπολογισμού.

Το θετικό είναι πως το επόμενο χρόνο η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κάνει την υπέρβαση, κινούμενη πάνω από το πλαφόν του 3% στις πρωτογενείς δαπάνες, στο 3,7%, λόγω των καλύτερων επιδόσεων στους στόχους για τα πλεονάσματα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να υπάρξουν παρεμβάσεις για αύξηση των εισοδημάτων και μείωση των φόρων.

Το ΠΑΣΟΚ και η αύξηση της εκλογικής του δεξαμενής

Την ώρα που ο εμφύλιος σπαραγμός στην Κουμουνδούρου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε δημοσκοπική συρρίκνωση τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ αυξάνει την εκλογική του δεξαμενή. Η αύξηση της βάσης των μελών του ΠΑΣΟΚ και η προσέλευσή τους στο παραβάν σε μια τόσο δύσκολη περίοδο δεν είναι ένα αμελητέο γεγονός. Αποδεικνύει την ανάγκη ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας να στείλει μήνυμα ότι υπάρχει αντίπαλο δέος στη ΝΔ ακόμα κι αν οι υποψήφιοι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικά εν δυνάμει πρωθυπουργών.

Ο Κασσελάκης και οι ανήθικες αναφορές

Ο Στέφανος Κασελάκης συνεχίζει να προκαλεί προκαλώντας την οργή αρκετών στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο πάλι για τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και την διαπλοκή, αφήνοντας ουσιαστικά αιχμές Για τον προκάτοχό του και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η συγκεκριμένη αναφορά ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με αποτέλεσμα η Κεντρική Επιτροπη να λαμβάνει την απόφαση για παραπομπή του Στέφανου Κασσελάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Και μπορεί ο Στέφανος να βλέπει παντού εχθρούς και να μιλά για πραξικόπημα και για κουκούλες, ωστόσο είναι εμφανές ότι δεν καταλαβαίνει πως κάθε φορά που μιλάει ή που κάνει μία ανάρτηση, προσβάλλει τις αρχές και τις αξίες του κόμματος που υπηρετεί και αμαυρώνει την πολιτική πορεία ανθρώπων που αποτέλεσαν έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο χώρο της αριστεράς.

Καλό θα ήταν λοιπόν ο Κασσελάκης να προσέχει πως εκφράζεται και να μην αφήνει διαρκώς αιχμές και υπονοούμενα.

Στήριξε Δούκα αναφανδόν

Τεράστιο αγώνα μαθαίνουμε ότι έκανε ο Κώστας Ζαχαριάδης για να κατεβάσει φίλους και γνωστούς για να ψηφίσουν στις χθεσινές εκλογές του ΠΑΣΟΚ για να ψηφίσουν το Χάρη Δούκα. Έτσι κι αλλιώς οι δυο τους έχουν έλθει πολύ κοντά μετά τις εκλογές γεγονός που πλέον είναι γνωστό και χρησιμοποιήθηκε και στο debate ως επιχείρημα ότι ο κ. Δούκας συνδιοικεί στο Δήμο της Αθήνας. Ο ίδιος ο Κώστας Ζαχαριάδης φαντάζομαι ότι θα αποποιηθεί μετά βδελυγμίας ότι στήριξε Δούκα αλλά είναι άτυχος γιατί υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα φίλων του να ψηφίσουν στις εκλογές όπως ένα μέλος του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ.

Η τράπεζα και οι σκλάβοι δικηγόροι

Δεν γνωρίζουμε αν εκεί στις τράπεζες υπάρχει άλλος πλανήτης νομιμότητας. Γιατί με αυτά που ακούμε πραγματικά αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει. Ακούμε λοιπόν ότι μεγάλη τράπεζα που έχει γραφεία νομικών υπηρεσιών εκεί στην οδό Πανεπιστημίου επί χρόνια απασχολούσε δικηγόρους με μπλοκάκι αλλά με «σύμβαση προφορικής έμμισθης εντολής» η οποία και προφανώς δεν υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν σύγχρονοι σκλάβοι έπαιρναν σταθερό μηνιαίο μισθό κόβοντας δελτίο παροχής υπηρεσιών, είχαν γραφείο εντός τράπεζας και κάρτα εισόδου εξόδου. Είχαν και υπηρεσιακά emails όμως τα οποία στην αρχή είχαν το «διακριτικό «V-» Φυσικά δεν τους κατέβαλαν επί χρόνια τα δικαιούμενα δώρα, αυξήσεις, μπόνους και εργοδοτικές εισφορές και τώρα τους απολύουν (δηλαδή τους λένε πηγαίνετε στο καλό με άσχημο τρόπο) άρον-άρον για να μην βρουν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές τα ίχνη τους και πέσουν τα τσουχτερά πρόστιμα και υπάρξει και ο σχετικός διασυρμός. Το κορυφαίο είναι ότι οι αποζημιώσεις «απόλυσης» ποικίλουν, άλλοι παίρνουν σεβαστό αριθμό Kobe beef και άλλοι ψίχουλα. Και ποικίλουν αναλόγως του κινδύνου να ανοίξουν στόματα , πράγμα που δεν είμαστε και τόσο βέβαιοι γιατί όσοι σκλάβοι και ήταν επί χρόνια δεν παύουν να είναι δικηγόροι. Σημειωτέον ότι απόλυτος γνώστης της κατάστασης είναι και ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας και κατά τα άλλα έντιμος και νομοταγής στις συναλλαγές του. Αλήθεια εκεί στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών τι ακριβώς κάνουν; Δεν είδαν, δεν άκουσαν δεν ξέρουν ότι άλλοι έγραφαν ασταμάτητα δικόγραφα και άλλοι τα κατέθεταν εισπράττοντας τα παράβολα;

Μονοπωλιακές πρακτικές πέραν κάθε φαντασίας

Μένουμε στο θέμα των τραπεζών που τα πράγματα έχουν ξεφύγει σε σχέση με την εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση των πελατών. Και αναφέρομαι σε άρνηση παροχής υπηρεσιών. Μου λένε λοιπόν ότι εταιρίες υποβάλλουν αιτήματα για άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού και δεν παίρνουν απάντηση. Και όταν απευθύνονται στο κατάστημα τους λένε να πάρουν POS και ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν χρειάζονται όπως ασφάλειες αλλιώς δεν… Άλλες υποχρεώνουν πελάτες να κλείσουν τις θυρίδες που έχουν αν δεν έχουν καταθέσεις και γενικά επενδυτικά προϊόντα πάνω από ένα ποσό. Πραγματικά μετά από αυτό το ερώτημα είναι αν υπάρχει στρατηγική και μάλιστα συντονισμένη από τις τράπεζες οι πελάτες επιχειρήσεις και ιδιώτες να συνεργάζονται μόνο με μια ώστε να τους ξεζουμίζουν σε όλα τα επίπεδα με όλες τις χρεώσεις και ειδικά τις διατραπεζικές. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ακούει;

Τα κόλπα της Intrum με τις υποεκτιμήσεις

Βέβαια εκεί που γίνεται στην κυριολεξία της απόλυτης αυθαιρεσίας είναι στις εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων τους περίφημους servicers. Πραγματικά δεν ξέρω από που να αρχίσω και που να τελειώσω για τις πρακτικές που ακολουθούν. Αυτό όμως που φαίνεται ότι κάνει κατά κόρον η περίφημη Intrum (αυτή που η μητρική εταιρία χρωστά της Μιχαλούς και η θυγατρική στην Ελλάδα κυνηγά κάθε μικρό δανειολήπτη- τα μεγάλα ψάρια έχουν ειδική μεταχείριση) είναι να βγάζει ακίνητα στον πλειστηριασμό με τιμές εξευτελιστικές. Πως συμβαίνει αυτό. Κατά σύμπτωση? οι Μηχανικοί που κάνουν τις εκτιμήσεις βγάζουν αποτέλεσμα αποτίμησης ακινήτου που ακόμα και για ένα εξωτερικό κριτή μοιάζει παράλογα χαμηλό. Αν ο δανειολήπτης έχει την οικονομική δυνατότητα προσφεύγει στη δικαιοσύνη και πολλές φορές δικαιώνεται με αποτέλεσμα πως γίνεται να συμβαίνει αυτό και μάλιστα συχνά. Αν δεν έχει την δυνατότητα απλά βλέπει το ακίνητο να πωλείται σε πολύ χαμηλές τιμές και αυτός να μένει όμηρος γιατί ένα κομμάτι των οφειλών παραμένει. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν κάποια αρμόδια αρχή ελέγχει τι συμβαίνει. Για παράδειγμα να ελέγξει πόσες φορές ένας μηχανικός έχει βγάλει αποτίμηση που κρίθηκε στα δικαστήρια χαμηλή και ποια είναι η εξέλιξη της περιουσιακής του κατάστασης από τότε που ασχολήθηκε με αποτιμήσεις για λογαριασμό servicer. Τη δόξα της Intrum μαθαίνουμε ότι έχουν ζηλέψει και άλλοι servicers. Επανερχόμαστε και με άλλα τρικ όπως για παράδειγμα πως σου παίρνουν ότι λεφτά έχεις και σε εκβιάζουν και για άλλα μέχρι την προηγούμενη του πλειστηριασμού που κάποιες δεν αναστέλλουν παρά τις υποσχέσεις ότι θα το κάνουν.

Επίτηδες το κάνουν;

Τελικά εκεί στην Εθνική Τράπεζα πρέπει να πάρουν βραβείο όσοι ενεπλάκησαν με τη διαδικασία της διάθεσης μετοχών και το περίφημο 7,95 ευρώ που έβαλαν στην αρχή ως ανώτατη τιμή και πήραν πίσω στη συνέχεια με τη δικαιολογία της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Γιατί όταν βάζεις τιμή η οποία είναι υψηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή είναι λογικό ο ιδιώτης να μην πάει να γραφτεί και να δεσμεύσει τα χρήματά του καθώς μπορεί να πάρει τις μετοχές που θέλει από την αγορά. Τελικά τα δίκτυα των τραπεζών έδωσαν τα ρέστα τους και η εγγραφή καλύφθηκε με τη ζήτηση από Έλληνες ιδιώτες να μην είναι μεγάλοι. Με αυτά και με άλλα πολλά είναι απορίας άξιον αν κάποιοι τα κάνουν επίτηδες για να μην μείνει ούτε ένα Έλληνας ιδιώτης στο ελληνικό Χρηματιστήριο;

Λύσεις της … κουδούνας

Πάντως ο Γιάννος Κοντόπουλος έχει λύση για όλα τα προβλήματα. Καλεί κόσμο να χτυπάει την … κουδούνα του Χρηματιστηρίου. Μια πάει η ΚΡΙ ΚΡΙ για τα 20 χρόνια στο Χρηματιστήριο (πάλι καλά που υπάρχουν και ΚΡΙ ΚΡΙ αν και η διασπορά παρά την πώληση του 3% είναι πρακτικά χαμηλή) και την άλλη (δηλαδή αυτή που μας έρχεται) γιορτάζει την Παγκόσμια εβδομάδα του Επενδυτή και καλεί την υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή να χτυπήσει την κουδούνα θέλοτντας να προάγει το Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό. Το ερώτημα είναι αν ο Γιάννος Κοντόπουλος είναι σίγουρος ότι μπορεί ο Χρηματοοικονομικός Αλαφαβητισμός θα φέρει εγχώριους επενδυτές στο Χρηματιστήριο ή θα τους διώξει όταν καταλάβουν ότι στην αγορά οι νόμοι και οι κανόνες εφαρμόζονται κατά περίπτωση και κυρίως κατά τις διαθέσεις αναχρηματοδότησης των δανείων εταιριών μέσω του Χρηματισηρίου είτε με αυξήσεις κεφαλαίου είτε με εκδόσεις εταιρικών ομολόγων.

Έγινε της … ParkAssist

Της … κακομοίρας έγινε την περασμένη Πέμπτη στο περίφημο ξενοδοχείο one and only στη Γλυφάδα. Πολύ μεγάλη εταιρία Leasing και ενοικίασης αυτοκινήτων είχε καλέσει τους μεγάλους πελάτες της σε εκδήλωση-γιορτή για να τους ευχαριστήσει για τη συνεργασία και το πρόγραμμα είχε και ζωντανή μουσική με τον Κωσταντίνο Αργυρό. Οι καλεσμένοι είναι αλήθεια το ευχαριστήθηκαν αλλά όταν ήλθε η ώρα να παραλάβουν τα αυτοκίνητά τους χάθηκε η μπάλα. Η εταιρία park assist που είχε αναλάβει από το ξενοδοχείο να παρέχει υπηρεσίες valet στάθμευσης έχασε τη … μπάλα. Και οι παρκαδόροι δεν ήξεραν που βρίσκονται τα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να τα φέρνουν από ένα σημείο και μετά στην τύχη και οι αντεγκλήσεις να λάβουν διαστάσεις με τους προσκεκλημένους κάποιοι εκ των οποίων περίμεναν χωρίς να ξέρουν τι γίνεται για πάνω από δύο ώρες. Και να φανταστεί κάποιος ότι η ParkAssist διαφημίζει ότι έχει και ISO με αποτέλεσμα να γεννάται το ερώτημα πως το πήρε και ποιος της το έδωσε. Φυσικά και το ξενοδοχείο δεν είναι άμοιρο ευθυνών καθώς ενώ αυτό έκλεισε την park assist μετά δεν ήξερε τίποτα για το … έγκλημα. Και να φανταστείτε ότι όλα αυτά έγιναν με καλεσμένη όλη την επιχειρηματική αφρόκρεμα της Αθήνας.

Ο λόγος των αγορών

Αρχίζει σιγά σιγά και ξετυλίγεται το κουβάρι των λόγω που η Ιντρακόμ αγοράζει ασταμάτητα μετοχές Ιντραλότ τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες έχοντας αυξήσει σημαντικά το ποσοστό της σε επίπεδα κοντά στο 10%. Η τελευταία έχει μπροστά της τα αποτελέσματα από διαγωνισμούς που διεκδικεί κυρίως στις ΗΠΑ από τους οποίους θα έλθει εκτίναξη μεγεθών ενώ η συμφωνία με την Fan Duel στην Πολιτεία της Washington δείχνει σοφή κίνηση καθώς το λίγο διάστημα δραστηριοποίησης της fan Duel οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές.

Τι άλλη απόδειξη χρειάζεται;

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι επιχειρήσεις γκρινιάζουν ότι τα επιτόκια δεν πέφτουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που πέφτουν. Για παράδειγμα διαβάζουμε στις οικονομικές καταστάσεις του Public ότι «αποφασίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ και πραγματοποιήθηκε η τροποποίηση της σύμβασης του ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς και συγκεκριμένα η μείωση του περιθωρίου (spread) από 2.8% σε 2.4%, καθώς και η παράταση της περιόδου αποπληρωμής μέχρι την 8/4/2025. Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή κεφαλαίου ύψους € 16εκ. που ήταν προγραμματισμένη εντός τους 2024, παρατάθηκε μέχρι τη λήξη του δανείου, την 8/4/2025». Τι άλλη απόδειξη μπορεί να χρειάζεται κάποιος ότι πέφτουν τα επιτόκια ακόμα και για εταιρία που έγραψε το 2023 για μια ακόμα χρονιά ζημιές κοντά στα 30 εκ ευρώ. Τι άλλη απόδειξη χρειάζεται για το πόσο στοργικές είναι οι τράπεζες όταν στην περίπτωση της Public όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις «O Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2023 παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € (48.132.370) και € (37.532.528) έναντι € (39.691.173) και € (27.932.188) κατά την προηγούμενη χρήση». Βέβαια ψάχνουμε και ένα ακόμα παράδειγμα για να βεβαιωθούμε για την καλή διάθεση των τραπεζών.

Τυχαίο; Δεν νομίζουμε

Παρασκευή απόγευμα η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ανακοίνωσε αλλαγή οικονομικού Διευθυντή και αποχώρηση του επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου χωρίς να έχει βρεθεί άλλος να τον αντικαταστήσει. Τυχαία θα είναι όλα αυτά υποθέτουμε. Σημειώνεται ότι η κα Αικατερίνη Πετροπούλου η οικονομική Διευθύντρια που αποχώρησε είχε λιγότερο από δύο χρόνια στην θέση ενώ η επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου που επίσης αποχώρησε δεν είχε κλείσει ούτε χρόνο στην εταιρία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αλλαγές στις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρίας. Κοινώς δεν στεριώνει άνθρωπος…