Το αίνιγμα της Σφίγγας για την Προεδρία και στο βάθος Βενιζέλος και Δραγασάκης

Καλημέρα και καλή φώτιση να έχουμε όλοι μας. Θα μας χρειαστεί διότι από σήμερα μπαίνουμε στα βαθιά νερά της προεδρολογίας αφού μέσα στο μήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το νέο υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μέχρι να μάθουμε το όνομά του θα πάρουν φωτιά τα πληκτρολόγια. Για δύο εβδομάδες όρεξη να έχετε να διαβάζετε σενάρια...

Θα ζήσουμε το αίνιγμα της Σφίγγας.

Πάντως όποιον και να επιλέξει ο Πρωθυπουργός 200 ψήφοι δεν μαζεύονται. Πάμε για 180 με την τρίτη ψηφοφορία ακόμα κι αν προτείνει πρόσωπο από την κεντροαριστερά. Αυτή την εβδομάδα πάντως στο τραπέζι είναι δύο πρόσωπα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο μπαλαντέρ Κώστας Τασούλας. Για την επόμενη δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο επιλογής out of the box... -Να μην ξεχάσω. Εκτός από τον νέο Πρόεδρο η Σφίγγα θα βάλει και αίνιγμα ανασχηματισμού. Άλλα δράματα εκεί, ειδικά με αυτούς που θα δουν την έξοδο. Τέσσερις με πέντε υπουργοί τουλάχιστον, τους έχουν ζώσει τα φίδια και ετοιμάζονται να πακετάρουν... -Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι να πει οτιδήποτε για τον Βενιζέλο παρά το γεγονός ότι έχει βουίξει το σύμπαν. Τυχαίο; Δεν νομίζω...

Άλλωστε ο Βαγγέλης δεν περιμένει να τον προτείνει πρώτα το ΠΑΣΟΚ. Κάτι τέτοιο δεν θα τον ενδιέφερε...Το θεωρεί λίγο για τα κυβικά του. -Στον ΣΥΡΙΖΑ βιάζονται να βρουν πρόσωπο για την Προεδρία για να φέρουν λέει σε δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ... Λες κι έχουν καμιά ντουζίνα επιλογές... Μόνο ο Γιάννης Δραγασάκης υπάρχει με αριστερό πρόσημο και εκτίμηση στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται είναι να 'χαμε να λέγαμε.

Αφού τους υποστηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς….

Μπορεί να έχει μπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ξεσκονίζει τις απάτες που έχουν γίνει με τις κοινοτικές επιδοτήσεις στους αγρότες. Μπορεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ , ο Οργανισμός που διανέμει τις επιδοτήσεις να βρίσκεται σε επιτήρηση και να αναμένονται βαριές καμπάνες αλλά η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια και ευνοεί τη διαφθορά ζει και βασιλεύει.

Γιατί μέχρι σήμερα η εταιρία που υποστήριζε τις αιτήσεις και την εκκαθάριση των αιτήσεων και υποτίθεται ότι έκανε τους ελέγχους είναι αλώβητη παρά το γεγονός ότι έχει απολαύσει τεράστιες αμοιβές εδώ και τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια και έχει φτάσει στο σημείο άνθρωποί της να ελέγχουν και μέσα ενημέρωσης που απευθύνονται αποκλειστικά στους αγρότες. Ο λόγος για την Neuropublic αλλά και τη συνδεδεμένη με αυτή GAIA Επιχειρείν στην οποία κατέχει ποσοστό γύρω στο 40% και οι οποίες εισπράττουν πάνω από 5 εκ ευρώ το χρόνο για την «υποστήριξη» που παρέχουν.

Τη Neuropublic ελέγχει η οικογένεια Γαργαλάκου αλλά μέτοχος είναι και η Τράπεζα Πειραιώς η οποία έχει και το μονοπώλιο των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες. Και όχι μόνο αυτό αλλά πέρα από μέτοχος η Τράπεζα Πειραιώς είναι και δανειστής της εταιρίας. Διαβάζουμε για παράδειγμα σε ανακοίνωση του 2021 ότι «Η NEUROPUBLIC με την Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση της εμπορικής συνεργασίας τους, με τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η εν λόγω στρατηγική συνεργασία, μέσω της απόκτησης μειοψηφικού πακέτου 5% της NEUROPUBLIC A.E. από την Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί το επιστέγασμα του κοινού οράματος των δύο εταίρων, με σημείο αναφοράς τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής».

Τώρα τι σχέση έχουν οι μαϊμού δηλώσεις για βοσκοτόπια για τα οποία μας κυνηγά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα είναι ένα ερώτημα για το οποίο δεν θα σας έχουμε απάντηση. Και για να μην υπάρχουν … άλλα ερωτήματα σε άλλη ανακοίνωση του 2020 αναφέρεται ότι «Η NEUROPUBLIC αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες στον χώρο της γεωργίας και γενικότερα την καινοτομία στον Ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα». Σε αυτό προφανώς είχαν λόγο και δύο μέλη του ΔΣ που ορίστηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς. Επανερχόμαστε …

Ο εκνευρισμός και η τεχνολογική υστέρηση

Μένουμε στον τραπεζικό κλάδο όπου μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένας έντονος εκνευρισμός στα εσωτερικά της Alpha Bank. Εκνευρισμός που ξεκινά από την κορυφή με τη ηγεσία να μην μπορεί να ελέγξει πολλές φορές τα νεύρα της και διαχέεται και σε χαμηλότερο επίπεδο καθώς υπάρχουν ζητήματα που δεν προχωρούν και η τράπεζα μένει πίσω.

Για παράδειγμα το σύστημα του internet banking και του web banking που ήταν κάποτε στην πρωτοπορία έχουν ουσιαστικά απαρχαιωθεί και σχεδόν επί καθημερινής βάσης προκύπτουν προβλήματα. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν γίνει οι επενδύσεις που έπρεπε να έχουν ήδη γίνει με συνέπεια να εκτίθεται η τράπεζα και να κινδυνεύει να εκτεθεί ακόμα περισσότερο. Οι κακές πάντως γλώσσες λένε ότι δεν αρκεί να είσαι καλός στα λογιστικά για να είσαι και καλός τραπεζίτης και αναρωτιόμαστε τι να εννοούν.

Έρχεται το Γενάρη

Στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Υπουργό Οικονομικών το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά που με βάση τον αρχικό προγραμματισμό θα είχε ψηφιστεί στο τέλος του έτους. Αναμένονται ρυθμίσεις που θα αφορούν κυρίως στην προσαρμογή της νομοθεσίας στα μέτρα Κοντόπουλου για τη διασπορά στο Χρηματιστήριο.

Αναμένεται να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων στην Ακίνητη Περιουσία οι οποίες εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο με την Κεφαλαιαγορά να έχει ήδη εισηγηθεί να χάνουν τα φορολογικά οφέλη όσοι τυχόν διαγραφούν από το Χρηματιστήριο. Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα αποχώρησης εταιριών από την Κύρια Αγορά και της ένταξης στην Εναλλακτική όσων δεν πληρούν κριτήρια διασποράς και όχι μόνο. Η Εναλλακτική αγορά ωστόσο είναι μη ρυθμιζόμενη αγορά και εκεί φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος νομικών επιπλοκών και προσφυγών επενδυτών.

Η μάχη του Υπερταμείου και τα ζόρια της Stanton Chase

Μεγάλο είναι μαθαίνουμε το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για τις θέσεις του επικεφαλής του Υπερταμείου αλλά και του δεύτερου Εκτελεστικού Συμβούλου. Πάνω από πενήντα είναι οι αιτήσεις που έχουν γίνει και θα έχει μπόλικη δουλειά η Stanton Chase η οποία όμως έχει φωτογραφήσει σε ένα βαθμό και τις δύο θέσεις. Για τη θέση του επικεφαλής μέχρι πρόσφατα φαβορί ήταν ο μέχρι πρόσφατα επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ Δημήτρης Πολίτης του οποίου όμως οι πιθανότητες έχουν αρχίσει να μειώνονται με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει πιθανότητες ο νυν επικεφαλής Γρηγόρης Δημητριάδης.

Ωστόσο η έκπληξη δεν αποκλείεται καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σφήνα έχουν μπει δύο CEOs μεγάλων εταιριών που θα ζοριστεί πολύ η Stanton Chase και να βρει πολύ καλές δικαιολογίες να τους αφήσει εκτός καθώς και πλούσιο βιογραφικό έχουν και δεν κουβαλούν αμαρτίες. Για τη θέση του δεύτερου εκτελεστικού Συμβούλου οι πιθανότητες είναι με το μέρος του Παναγιώτη Σταμπουλίδη παρά τις δυνατές υποψηφιότητες καθώς η φωτογραφία είναι πολύ καλή και υπάρχει και άνωθεν στήριξη.

Τα θαύματα των αδελφών Ευμορφίδη

Πραγματικά αποτελεί ένα θαύμα πως τα καταφέρνουν οι αδελφοί Ευμορφίδη. Από τη μια η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ και το ξενοδοχείο στην Ακρόπολη που πρέπει να «κουρευτεί» καθ ύψος και από την άλλη η περίφημη Coco-mat η οποία είχε κάτι χρόνια να δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις και πλέον εμφανίστηκε ως μονομετοχική αλλά και με ισολογισμούς που μπάζουν καθώς όλα βασίζονται στην αποτίμηση του σήματος.

Κανένας βέβαια δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει με το περίφημο Libra Group που εμφανιζόταν ως επενδυτής καθώς στη Βρετανική εταιρία που ελέγχει την Coco-mat φαίνεται ο Μιχαήλ Λογοθέτης να κατέχει μεταξύ 25% και 50% και ο Μιχάλης Ευμορφίδης επίσης μεταξύ 25% και 50% ενώ στο ΔΣ συμμετέχουν πέραν των αδελφών Ευμορφίδη και η Ροζάνα Μόρτογλου. Οι ζημίες της Βρετανικής μητρικής σε ενοποιημένη βάση το 2023 ήταν 2,4 εκ ευρώ. Βέβαια τι σημασία έχουν όλα αυτά μπροστά στη βόλτα με ξύλινο ποδήλατο.

Και επειδή υπάρχει ένα δάνειο από την Πειραιώς 23 εκ ευρώ από το 2018 για το οποίο έχουν πληρωθεί μόνο 500 χιλιάδες το ερώτημα είναι εκτός από ακίνητα κλπ που έχουν μπει εγγύηση ποια είναι η εταιρία βασικού μετόχου η οποία έχει μπει στις εγγυήσεις και γιατί αποκρύπτεται το όνομά της; Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να είναι εισηγμένη γιατί τότε η υπόθεση αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον.

Επένδυση χωρίς λεφτά;

Ακούμε για μια εταιρία που εδρεύει στην Παιανία και υποτίθεται ότι θα κάνει μεγάλη επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα για την ακρίβεια στη Κοζάνη με κοινοτική στήριξη ότι χρωστά της Μιχαλούς στο δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι μόνο. Μέχρι και εταιρία leasing έχει φεσώσει με μισθώματα μηνών. Αναρωτιόμαστε υπό αυτά τα δεδομένα πως μπορεί να προχωρήσει η επένδυση που έχει ανακοινωθεί. Εκτός κι ο μέτοχος εξωτερικού και άγνωστης χώρας κατάληξης βάλει το χέρι στην τσέπη πράγμα που δεν έχει κάνει από τότε που αγόρασε την εταιρία και την έβαλε στον αυτόματο πιλότο.

Τα ναυάγια και η προφητεία των Κομισάριων

Μιας και μιλάμε για επενδύσεις θυμηθήκαμε την περίφημη Advent Technologies που θα έκανε επένδυση 64 εκ ευρώ (πάλι στην Κοζάνη) στο υδρογόνο και μας είχε ταράξει στις ανακοινώσεις και τις συνεντεύξεις που φιλοξενήθηκαν σε πολλά μέσα ενημέρωσης. Ε λοιπόν το έργο απεντάχθηκε γιατί απλά η εταιρία είναι άφραγκη. Εμείς πάντως εδώ σας τα είχαμε πει έγκαιρα και συγκεκριμένα από τις 26 Μαρτίου του 2024 όπου γράφαμε κόντρα στους υμνητές «Διαβάζουμε παντού για την περίφημη εταιρία Advent Technologies που θα βάλει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του Υδρογόνου, το έργο Green Hipo στην Κοζάνη ύψους 60 εκ ευρώ με κρατική επιδότηση 24 εκ ευρώ και τις συμφωνίες που κλείνει όπως αυτή με την Airbus. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία αλλά υπάρχει ένα «μικρό ζήτημα».

Η εταιρία καταγράφει τεράστιες ζημίες και η μετοχή της στο Nasadaq έχει καταρρεύσει στα 18 λεπτά και συγκαλεί συνέλευση να κάνει reverse split 1 νέας μετοχής έναντι έως 30 παλιών προκειμένου να μην πάει στα pink sheets. Και το ερώτημα που τίθεται υπό αυτές τις συνθήκες είναι αν κατά πόσο μπορεί η εταιρία να χρηματοδοτήσει το έργο στην Κοζάνη ακόμα και αν πάρει την κρατική επιδότηση των 24 εκ ευρώ; Έχει εξασφαλίσει κεφάλαια;

Επισημαίνεται ότι επικεφαλής της εταιρίας είναι ο κ. Βασίλης Γρηγορίου ενώ συμμετέχει και ο Χρήστος Κασκαβέλης ήταν μέλος ΔΣ έως το 2022 και στη συνέχεια Chief Marketing Officer και Public Communications Contact) που ήταν ένας εκ των ιδρυτών της Velti η οποία μπήκε στο Nasdaq με μαγειρεμένα στοιχεία και κατέρρευσε ενώ εμφανιζόταν ως το ελληνικό θαύμα» Ο Χρήστος Κασκαβέλης και ο Βασίλης Γρηγορίου (ω τι έκπληξη) απομακρύνθηκαν από την Advent στα τέλη Οκτωβρίου. Για θυμίστε μου ποιοι έφεραν στην Ελλάδα αυτούς τους μεγάλους επενδυτές;