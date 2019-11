Ο απόλυτος οδηγός αγοράς για να παραμείνετε στυλάτοι και εντός budget την ερχόμενη σεζόν!

Λίγες ημέρες μόνο έμειναν μέχρι να πούμε οριστικά «αντίο» στον φετινό Οκτώβρη και οι περισσότεροι από εμάς έχουν προλάβει ήδη να πακετάρουν τα καλοκαιρινά τους ρούχα και να κατεβάσουν τα χειμερινά από τις ντουλάπες. Μπορεί αναμφίβολα να πρόκειται για μία από τις πιο κουραστικές και χρονοβόρες διαδικασίες, όμως ταυτόχρονα είναι η ιδανική αφορμή για να περάσουμε σε μία ολική ανανέωση και να «καλωσορίσουμε» με τον χειμώνα!

Αυτό σημαίνει πως μόνο παρατηρώντας τα κομμάτια που διαθέτουμε στην γκαρνταρόμπα μας, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ποια θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν την επερχόμενη σεζόν, ποια από αυτά θα δωρίσουμε και ποιες είναι οι ελλείψεις που πιθανότατα θα χρειαστεί να καλύψουμε μελλοντικά, χωρίς να χρειαστεί να βάλουμε πολύ βαθιά το χέρι στην… τσέπη και ταυτόχρονα, χωρίς να κάνουμε ούτε την παραμικρή έκπτωση στο στυλ μας.

Ακριβώς για αυτό, παρακάτω έχουμε ετοιμάσει για εσάς έναν ολοκληρωμένο οδηγό αγορών, μέσα από τον οποίο σας προτείνουμε τα οικονομικά και ποιοτικά κομμάτια που δεν πρέπει με τίποτα να λείπουν από μία αντρική και μία γυναικεία γκαρνταρόμπα και τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην μοναδική νέα κολεξιόν της Armani Exchange!

Αντρικά

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο απόλυτος «πρωταγωνιστής» σε κάθε μας χειμερινή εμφάνιση, είναι το πανωφόρι μας. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να επενδύσουμε σε ένα σύγχρονο σχέδιο το οποίο θα μπορεί να μας ακολουθεί από τις πολύ πρωινές ώρες στο γραφείο έως αργά το βράδυ σε κάποια έξοδο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ένα faux δερμάτινο τζάκετ ή ένα άνετο, φουσκωτό bomber γεμισμένο με πούπουλα, είναι τα δύο must have της σεζόν, τα οποία είναι βέβαιο πως θα σας προστατεύουν με απόλυτο… στυλ από το κρύο.

Είτε είστε από εκείνους που ακολουθούν μία καθημερινή γυμναστηριακή ρουτίνα, είτε απλά χρειάζεστε ένα πιο άνετο σύνολο για τις χαλαρές απογευματινές βόλτες σας μετά το γραφείο, τότε ένα ζεστό μαλακό hoodie με κάποιο ιδιαίτερο logo ή ένα retro αθλητικό σετ με ασορτί φόρμα και ζακέτα, θα γίνει το outfit με το οποίο θα… ξεχειμωνιάσετε. Σε κάθε περίπτωση, ένα επιπλέον κλασικό μπλε denim ή ένα σκουρόχρωμο skinny jean, είναι η σίγουρη «απάντηση» στο αιώνιο ερώτημα «Τι να φορέσω σήμερα».

Στον χώρο τον υποδημάτων τώρα, τα διαχρονικά πλέον sneakers κυριαρχούν για μία ακόμη χρονιά. Μποτάκια που μας παραπέμπουν στη δεκαετία των 80’s, ιδιαίτεροι όγκοι, αντιθέσεις, μεγάλα και έντονα λογότυπα σε κλασικές αλλά και πιο έντονες αποχρώσεις όπως το μπλε ελεκτρίκ, είναι το απόλυτο fashion statement που εκτός από άνετο βάδισμα, θα σας παρέχει και ακαταμάχητο στυλ! Αν η γκαρνταρόμπα σας χαρακτηρίζεται από κλασικές γραμμές και πιο συντηρητικές αποχρώσεις, ένα τέτοιο παπούτσι, με την «υπογραφή» της Armani Exchange, δηλαδή ενός εμβληματικού ονόματος στον χώρο της μόδας, είναι η επιλογή που θα «απογειώσει» και θα δώσει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε σας εμφάνιση.

Γυναικεία

Μοναδικές ποιότητες όπως η βισκόζη, το suede, το σατέν και το δέρμα έχουν την τιμητική τους φέτος στις γυναικείες γκαρνταρόμπες. Τα πανωφόρια όπως και πέρυσι, διατηρούν τις ίδιες κομψές και αυστηρές γραμμές, με εξαίρεση τα σοφιστικέ και λίγο πιο άνετα blazer, που πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνονται σε μία γυναικεία ντουλάπα, τα πιο χαλαρά bomber και τα γεωμετρικά ογκώδη puffer jackets που σετάρουν άψογα σε μία σύγχρονη athleisure (και όχι μόνο) εμφάνιση.

Μία μεγάλη παλέτα του μωβ και του φούξια, σκούροι τόνοι του τιρκουάζ, ανθρακί, καθώς το επίσημο χρώμα της χρονιάς living coral, είναι οι αισιόδοξες εναλλακτικές για τις φορές που θέλετε να ξεφύγετε λίγο από την ασφάλεια ενός total black look, ειδικά στις καθημερινές εμφανίσεις σας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις ριγέ πουκαμίσες, που φέτος κάνουν το δικό τους come back, τα πιο loosy tops και φυσικά τα… πασπαρτού THE ICON TEE μπλουζάκια, τα οποία μπορείτε να συνδυάσετε με denim εφαρμοστά, σε άλφα γραμμή τύπου flare, ιδανικά για κάθε σωματότυπο ή boyfriend.

Στενά, μάξι αλλά και πιο μίνι δερμάτινα φορέματα, με ασύμμετρα τελειώματα, one shoulder, διαφάνειες, μεταλλικές «πινελιές» όπως τρουκς, φερμουάρ και ένα πολύχρωμο μοτίβο από λαμπερές πούλιες, είναι μόνο μερικά από τα νέα trends που θα «σφραγίσουν» με λίγο επιπλέον glam τα πιο βραδινά και επίσημα look μας. Σε κάθε περίπτωση, μην διστάσετε να επενδύσετε σε ένα από τα διαχρονικά «little black dresses» που υπάρχουν στην τελευταία κολεξιόν της Armani Exchange, καθώς συνδυαστικά με το ανάλογο παπούτσι, μπορεί να σας συντροφεύει κάθε ώρα της ημέρας, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα αξεσουάρ είναι που θα πουν την τελική… λέξη, με τις βολικές oversized shopping τσάντες να γίνονται προέκταση του εαυτού μας και τα μονόχρωμα clutch να ακολουθούν κάθε μας επίσημη εμφάνιση.

Κλείνοντας τον φετινό οδηγό αγορών, η τελευταία συμβουλή που έχουμε να σας προτείνουμε είναι να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί με τις αγορές σας. Ακριβώς για αυτό, εύλογο θα ήταν πρώτα να πραγματοποιήσετε ένα γερό ξεσκαρτάριστα στις ντουλάπες σας και έπειτα να αποφασίσετε αν όντως πρέπει να προχωρήσετε με κάποια αγορά. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι κι αν είναι αυτό που λείπει από την ντουλάπα σας, η Armani Exchange είναι το brand που θα βρείτε οτιδήποτε ψάχνετε στην καλύτερη ποιότητα και τιμή που υπάρχει στην αγορά!