H COSMOTE βάζει την Ελλάδα στην εποχή του Fiber To The Home

Του Δημήτρη Μαλλά

Αυτή η επόμενη ημέρα δείχνει πλέον να έχει φθάσει καθώς η διαθεσιμότητα των γραμμών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home – FTTH) διευρύνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό πως το δίκτυο Fiber To Τhe Home του Oμίλου ΟΤΕ, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη στην Ελλάδα, έχει επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις με δυνατότητα απόκτησης μίας FTTH σύνδεσης να ξεπερνούν πλέον τις 92.000.

Αρκετά εκτεταμένη είναι και η γεωγραφική κάλυψη του δικτύου FTTH με πιο πρόσφατη προσθήκη αυτή του δήμου Σπάρτης. Μάλιστα, οι άνθρωποι της COSMOTE προκειμένου να δώσουν μία πρώτη… γεύση από τις εντυπωσιακές δυνατότητες του FTTH, χρησιμοποίησαν μία απλή σύνδεση οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι που εγκατέστησαν στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης και έστησαν μία τηλεδιάσκεψη με τους κατοίκους από 5 ακόμη πόλεις που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν το όνομα «Σπάρτη». Οι πόλεις αυτές βρίσκονται στις πολιτείες του Νιου Τζέρσεϊ, της Τζόρτζια, του Ιλλινόις, του Μίσιγκαν και της Βόρειας Καρολίνας, αλλά η απόσταση δεν αποτέλεσε πρόβλημα προκειμένου η video «σύσκεψη» να πραγματοποιηθεί ανεπηρέαστη. Ο λόγος είναι πως το FTTH προσφέρει εκτός από ταχύτητες που μπορούν να φθάσουν έως και το 1 Gbps, εξαιρετική ποιότητα και μεγάλες ταχύτητες αποστολής δεδομένων. Στοιχεία που αναζητούν πλέον πολλοί οικιακοί καταναλωτές, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Η Σπάρτη, όπου οι συνδέσεις FTTH είναι διαθέσιμες πλέον σε περισσότερα από 2.500 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δεν είναι η πρώτη περιοχή της χώρας όπου η COSMOTE έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για την πρόσβαση μέσω Fiber To The Home συνδέσεων. Δυνατότητα απόκτησης σύνδεσης FTTH έχουν, πέραν της Σπάρτης, οικιακοί καταναλωτές και επιχειρήσεις σε περιοχές στο Παλαιό Φάληρο, το Μαρούσι, το Γαλάτσι, το Χαλάνδρι, τον Παπάγο-Χολαργό, την Κηφισιά, τα Πατήσια, τον Άγιο Αρτέμιο, τους Αμπελόκηπους, τη Νέα Σμύρνη και το Ψυχικό στην Αττική. Στην Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα, το FTTH είναι διαθέσιμο σε περιοχές στους δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, αλλά και στο Πανόραμα, την Ευκαρπία και το Ωραιόκαστρο. Για πρώτη φορά, το FTTH έγινε διαθέσιμο και στην Κρήτη, σε περιοχές του δήμου Χανίων.

Βάσει του επενδυτικού πλάνου, ύψους 2 δισ. ευρώ, που υλοποιεί ο όμιλος ΟΤΕ, το δίκτυο FTTH θα είναι διαθέσιμο σε 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσα στο 2019 και σε 1 εκατομμύριο έως το 2022. Το δίκτυο θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτήρια.

Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή οι συνδέσεις FTTH προσφέρουν εγγυημένες ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο της τάξεως των 100 και 200 Mbps με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης στο 1 Gbps. Ταχύτητες που έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη εμπειρία για τους χρήστες αλλά και τη δυνατότητα για πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες που σχετίζονται τόσο με την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση όσο και με την καθημερινότητα ενός εργαζομένου. Για παράδειγμα, η διαφορά στην εμπειρία στο online gaming είναι εξαιρετικά μεγάλη, λόγω της ποιότητας της γραμμής, ενώ πλέον η αποστολή αρχείων μεγάλου όγκου δεδομένων μπορεί να γίνει εξαιρετικά γρήγορα.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί ότι υπάρχει ειδική επιδότηση συνολικού ύψους 360 ευρώ, μέσα από τη δράση Superfast Broadband, για την απόκτηση μίας σύνδεσης FTTH. Η δράση υλοποιείται με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), που επιδοτεί το πάγιο του προγράμματος Cosmote Double Play Fiberspeed με 13 ευρώ/μήνα, για μέγιστο διάστημα 24 μηνών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης με 48 ευρώ.