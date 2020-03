Ανακαλύπτοντας τα σκοτεινά μυστικά του αμερικανικού Νότου

Με πρωταγωνιστές καταξιωμένους ηθοποιούς, η σειρά έδωσε στο κοινό μια αυθεντική και εναλλακτική οπτική μιας αστυνομικής υπόθεσης του είδους που, όπως έχουμε μάθει να λέμε, προκαλούν σοκ στην κοινωνία. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που φτάνουν στη διαλεύκανση τέτοιων εγκλημάτων; Ποιοι είναι εκείνοι που οδηγούν στη δικαιοσύνη διαβόητους εγκληματίες, που μας κάνουν να λέμε πως «ο άνθρωπος είναι το πιο άγριο ζώο της φύσης»; Πώς επηρεάζεται η ζωή τους από την επαφή με το απόλυτο σκοτάδι; Όλα αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει η σειρά, που μέχρι στιγμής διαθέτει τρεις εξαιρετικά επιτυχημένους κύκλους.

Το σκηνικό μάς βάζει στο κλίμα από την αρχή. Στη Λουιζιάνα, την καρδιά του αμερικανικού Νότου, σε τοπία λουσμένα από το φως του ζεστού ήλιου, με κινήσεις αργές και νωχελικές, με «αυθεντική» αμερικάνικη προφορά και ερμηνείες που αποθεώθηκαν από κοινό και κριτικούς, δύο ντετέκτιβ μιλούν για την υπόθεση της ζωής τους και ο θεατής ψάχνει σχεδόν με αφέλεια να καταλάβει το έγκλημα, πριν εντοπίσει το σκοτεινό μυστικό, την απάνθρωπη πράξη που κρύβεται κάτω από τόσο φως… Matthew McConaughey και Woody Harrelson είναι οι πρώτοι ντετέκτιβ της σειράς, οι πρωταγωνιστές της πρώτης σεζόν, που ανέβασαν τόσο τον πήχη και απογείωσαν τις προσδοκίες. Δεν είναι μόνο το πώς φτάνουν στη λύση του μυστηρίου, πώς βιώνουν την υπόθεση επαγγελματικά, αλλά και πώς το σκοτάδι της υπόθεσης τους τυλίγει και τελικά οδηγεί τους ίδιους μέσα από εξίσου σκοτεινά μονοπάτια στην κάθαρση.

