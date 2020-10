Η CYBEX Greece αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των Mother & Baby Awards 2020

Ανακηρύχθηκε «Βaby Company of the Year» και διακρίθηκε σε άλλες έξι κατηγορίες, κερδίζοντας βραβεία για τα καινοτόμα προϊόντα της για βρέφη και παιδιά

Φέτος για πρώτη χρονιά διοργανώθηκαν τα Mother & Baby Awards 2020, τα βραβεία που επιβραβεύουν την ποιότητα και την καινοτομία στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του mother & baby industry.

Εκπρόσωποι του κλάδου και οι εταιρείες που βραβεύτηκαν έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση και ευχήθηκαν τα επόμενα χρόνια τα βραβεία αυτά να καθιερωθούν και να γίνουν θεσμός και στην Ελλάδα. Mεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η CYBEX Greece, ηγέτιδα εταιρεία στην παιδική ασφάλεια.

Η CYBEX ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 2005 στην Γερμανία και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στον κλάδο των βρεφικών ειδών. Στο portfolio της συμπεριλαμβάνονται: παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, καρότσια και παιδικά έπιπλα που ξεχωρίζουν για την μέγιστη ασφάλεια που προσφέρουν, τον απαράμιλλο σχεδιασμό και την εργονομία.

Στον πυρήνα δημιουργίας των προϊόντων της βρίσκεται η «Αρχή Καινοτομίας D.S.F.» : ο συνδυασμός μοναδικού σχεδιασμού, μέγιστης ασφάλειας και ποιότητας αλλά και «έξυπνης» λειτουργικότητας. Η τριμερής αυτή στρατηγική οδήγησε όχι μόνο στην ανάπτυξη βραβευμένων προϊόντων, αλλά ανέδειξε την CYBEX σε πρωτοποριακό lifestyle & fashion brand.

Τα καθίσματα αυτοκινήτου της, τεστάρονται κάθε χρόνο και αναδεικνύονται «Βest in Class», συγκεντρώνοντας πολύ υψηλές βαθμολογίες σε τεστ Ανεξάρτητων Οργανισμών όπως ο Γερμανικός ADAC, ενώ είναι η μοναδική εταιρεία του κλάδου που στο campus των κεντρικών της γραφείων διαθέτει προσομοιωτή ατυχημάτων όπου πραγματοποιούνται όλες οι δοκιμές νέων καθισμάτων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Με παρουσία σε πάνω από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο, η CYBEX, ήδη με την έλευση του 2020 αποφάσισε να εισέλθει και στην Ελληνική αγορά με ένα διαφορετικό μοντέλο και μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης, διακρίνοντας μια σημαντική ευκαιρία και δυναμική για επενδύσεις.

Πολλαπλές Διακρίσεις

Η ανάδειξή της CYBEX σε «Baby Company οf the Υear» και τα άλλα έξι βραβεία που συγκέντρωσε αποδεικνύουν την επιτυχή είσοδο και ανάπτυξή και στην Ελλάδα. Μεταξύ των προϊόντων που ξεχώρισαν στα Mother & Baby Awards 2020, με βραβείο Bronze στην κατηγορία Best Travel System, ήταν το CYBEX PRIAM της σειράς Platinumένα καρότσι που συνδυάζει το σύγχρονο design με την κορυφαία ποιότητα, μετατρέποντας τις μετακινήσεις των σύγχρονων γονέων με το παιδί σε ξεχωριστή εμπειρία. Στην ίδια κατηγορία βραβεύτηκε ένα ακόμα προϊόν της εταιρείας.

Το πρωτοποριακό CYBEX e-PRIAM, το πρώτο ηλεκτρικό καρότσι με τεχνολογία υποβοήθησης σε ανηφορικά ή κατηγορικά εδάφη. Το CYBEX Cloud Z i-Size της σειράς Platinum, το βρεφικό κάθισμα αυτοκινήτου με τα υψηλότερα standards ασφαλείας, αναδείχθηκε με βραβείο Gold στην κατηγορία Best Car Seat, ενώ το καινοτόμο κλιπ Sensorsafe κέρδισε βραβείο Gold στην κατηγορία Best Travel Accessory.

Το Sensorsafe, είναι μια τεχνολογία της CYBEX που σώζει ζωές, τοποθετείται στις ζώνες των καθισμάτων και όταν συνδεθεί με το smartphone του γονέα, στέλνει ειδοποιήσεις για την αποφυγή κρίσιμων καταστάσεων όπως αν το παιδί βγάλει τις ζώνες ή επειδή έμεινε μόνο του στο αυτοκίνητο.

Ο κ. Αργύρης Γερμανίδης, Head of Sales & Marketing SEE της εταιρείας μετά την απονομή δήλωσε «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς να λαμβάνουμε έξι βραβεία στην φετινή πρώτη χρονιά της διοργάνωσης. Η ανάδειξή μας σε Baby Company of the Year σηματοδοτεί την επιτυχή είσοδο της ίδιας της εταιρείας στην Ελληνική αγορά. Να τονίσω επίσης πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τέτοιοι θεσμοί που επιβραβεύουν την ποιότητα και την καινοτομία και στο δικό μας κλάδο που ασχολείται με ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, τα παιδιά. Ελπίζω του χρόνου οι συνθήκες να μας το επιτρέψουν και η εκδήλωση αυτή να είναι μια μεγάλη γιορτή!»

