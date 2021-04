Τεχνολογία και άνθρωπος μαζί, για ένα καλύτερο μέλλον

Together we can

Ζούμε στην εποχή όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων. Η τεχνολογία εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, που συχνά δημιουργούν ανασφάλεια, καθώς δεν είναι πάντα εύκολη η προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Η πορεία του ανθρώπου, από την εποχή του χαλκού μέχρι και την 4η Βιομηχανική Επανάσταση που έχει ξεκινήσει να συντελείται με την έλευση του 5G και των δικτύων νέας γενιάς, έχει δείξει ότι η εξέλιξη, διαχρονικά, συνδέεται με την καινοτομία. Ειδικότερα, οι ψηφιακές τεχνολογίες συντελούν στο να γίνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Με τη συνεργασία των ανθρώπων και την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των ψηφιακών εργαλείων και δυνατοτήτων, πλέον μπορούν να επιτευχθούν πράγματα που μέχρι πρότινος φάνταζαν εξωπραγματικά.

Η τεχνολογία οφείλει να είναι ανθρωποκεντρική και οι άνθρωποι να συνεργάζονται μεταξύ τους, προκειμένου να πετύχουν αυτό τον στόχο. Χρειάζονται βέβαια και οι υποδομές, αλλά και η υποστήριξη από εταιρείες που δημιουργούν τεχνολογία και καινοτομίες. Όπως, για παράδειγμα, η Vodafone, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δώσει αρκετά δείγματα γραφής όσον αφορά τη στήριξη που προσφέρει στη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και των επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί έναν καλύτερο κόσμο, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες.

Οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο δείχνουν όχι μόνο να αποδέχονται, αλλά και να στηρίζουν τέτοιου είδους προσπάθειες. Έρευνα που έγινε για λογαριασμό της Vodafone έδειξε ότι ο ρόλος της τεχνολογίας στη ζωή των ανθρώπων μεταμορφώνεται ριζικά. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η τεχνολογία είναι σήμερα πολλά περισσότερα από ένα αγαθό που ενθουσιάζει και εντυπωσιάζει σε προσωπικό και ατομικό επίπεδο. Εξελίσσεται πλέον σε μια αξία που διαδραματίζει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο ευρύτερα στην κοινωνία και τον κόσμο και κάνει τη διαφορά στη βιωσιμότητα και την κοινωνική ανάπτυξη.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Vodafone αποφάσισε να προχωρήσει σε επανατοποθέτηση του brand της, με κεντρικό μήνυμα: «Together we can». Και όπως σημειώνουν τα στελέχη της, η φράση αυτή δίνει έμφαση στο «εμείς» και στο πως η συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και καινοτομίας μπορεί να επιτύχει σπουδαία πράγματα. Όπως παρουσιάζεται και στη σχετική καμπάνια, που περιλαμβάνει μία σειρά από διαφημιστικά σποτ και videos, η τεχνολογία μπορεί να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων, αλλά είναι οι άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Τα παραδείγματα που κάνουν τη διαφορά

Υπάρχουν σαφή παραδείγματα για το πως η τεχνολογία, σε συνεργασία με τους ανθρώπους, καταφέρνει να επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε κρίσιμης σημασίας τομείς, όπως είναι η υγεία, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, οι ίσες ευκαιρίες για όλους αλλά και η διασύνδεση της κοινωνίας.

Ένα δείγμα αυτής της συνεργατικότητας, και μάλιστα κρίσιμης σημασίας αυτή την περίοδο που η ανθρωπότητα προσπαθεί συντονισμένα να καταπολεμήσει την πανδημία της COVID-19, είναι η αξιοποίηση της εφαρμογής DreamLab του Ιδρύματος Vodafone. Πάνω από 1 εκατ. χρήστες smartphones σε 17 χώρες «κατέβασαν» την εφαρμογή και με αυτόν τον τρόπο βοήθησαν το Imperial College London, αξιοποιώντας τη συλλογική επεξεργαστική ισχύ των smartphone, να ολοκληρώσει την πρώτη φάση του ερευνητικού έργου Corona-AI σε μόλις έξι μήνες, εντοπίζοντας συνδυασμούς υφιστάμενων φαρμάκων και μορίων με βάση τροφές που μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς με COVID-19. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες γίνονται μέλη της συλλογικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση και άλλων ασθενιών, όπως του καρκίνου.

Στον τομέα της παροχής ίσων ευκαιριών, το πρόγραμμα Vodafone Generation Next , το οποίο στηρίζει το Ίδρυμα Vodafone, παρέχει σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου τα εφόδια προκειμένου να ανακαλύψουν πόσο εύκολη και διασκεδαστική μπορεί να γίνει η μάθηση και η δημιουργία με τη χρήση της τεχνολογίας. Το Vodafone Generation Next είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Εφήβους, το οποίο μαθητές σε όλη την Ελλάδα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον, να αναπτύσσουν ψηφιακές δεξιότητες και να δημιουργούν ιδέες για το κοινό καλό. Μέσω του προγράμματος να έχουν γεννηθεί 374 καινοτόμες ιδέες από 94 περιοχές της χώρας, ενώ 84.000 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και να πειραματιστούν με τον κόσμο του STEM.

Στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, απαιτείται να δίνεις το παράδειγμα. Και αυτό προσπαθεί η Vodafone Ελλάδας, που υλοποίησε το Vodafone Green Giga Network, το πράσινο δίκτυο που τροφοδοτείται από 100% ανανεώσιμη ενέργεια. Η Vodafone Ελλάδας ήδη καλύπτει το 100% των αναγκών της από πράσινες πηγές ενέργειας στο δίκτυο κορμού της, σε όλα της τα data center, καθώς και στα δίκτυα κινητής και σταθερής, όπου ελέγχει απευθείας την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.

Προκειμένου να φέρουμε την αλλαγή, χρειάζεται να μπορούμε και να συνεργαστούμε. Κάτι που πολύ απλά σημαίνει ότι απαιτούνται οι υποδομές εκείνες που θα μας επιτρέψουν να διασυνδεθούμε πιο εύκολα και γρήγορα. Εκεί βοηθά το Vodafone Giga Network, το οποίο συνδυάζει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου και αξιόπιστου δικτύου οπτικών ινών, με ταχύτητες έως 200 Mbps, και εκείνες ενός υπερσύγχρονου 5G δικτύου, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε λύσεις και εφαρμογές που δεν είχαμε φανταστεί.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο βίντεο: