Γιατί ο Γιώργος Καράβας επιλέγει να είναι περισσότερα

Σε έναν κόσμο με πολλές δυνατότητες, γιατί να επιλέξεις να είσαι μόνο ένα πράγμα, όταν την ίδια ώρα μπορείς να είσαι και πολλά περισσότερα; Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της νέας καμπάνιας &more powered by glo™, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Καράβας και το οποίο κέρδισε την προσοχή μας.

Μοντέλο, τηλεοπτικό πρόσωπο, entrepreneur, easy rider και ακόμη περισσότερα. Ο Γιώργος Καράβας είναι ένας άνθρωπος με πολλές ιδιότητες και γνωρίζει καλά ότι δεν χρειάζεται να επιλέξει να είναι μόνο μία από αυτές. Επιλέγει, λοιπόν, να τις συνδυάζει όλες και να είναι πολλά περισσότερα, μία επιλογή που του δίνει τη δυνατότητα να ζει ταυτόχρονα στον κόσμο της μόδας, του design, των μηχανών, των ταξιδιών, των επιχειρήσεων &more.

Με λίγα λόγια, δεν διστάζει να ρισκάρει, να τολμάει, να δοκιμάζει και να δοκιμάζεται καθημερινά, αφήνοντας πίσω του κάθε ίχνος στερεότυπων και προκαταλήψεων και επιλέγοντας να ζει σε έναν κόσμο, όπου οι επιλογές που του προσφέρονται είναι ατελείωτες.

Όταν επιλέγεις να είσαι πολλά &more

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι εκείνα τα οποία ανέδειξαν τον Γιώργο Καράβα σε ambassador της νέας καμπάνιας &more, με τον ίδιο να μας καλεί τώρα να… Be Everything & more, λέγοντας «όχι» στους περιορισμούς και ανακαλύπτοντας παράλληλα την ομορφιά της διαφορετικότητας.

Μία ματιά στο βίντεο της καμπάνιας &more powered by glo™, είναι σίγουρα αρκετή για να μας εμπνεύσει να αρχίσουμε να τολμούμε και να ρισκάρουμε, συνδυάζοντας και αναδεικνύοντας όλα όσα μας εκφράζουν, όσο διαφορετικά και αν είναι. Σε αυτό, βλέπουμε τον Γιώργο Καράβα να ξεδιπλώνει σταδιακά μερικές από τις διαφορετικές προσωπικότητές του, προσπαθώντας να αυτοπαρουσιαστεί και να ανακαλύψει ποιος είναι πραγματικά. Όλα αυτά με σκοπό να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Σε έναν κόσμο όπου όλα είναι πιθανά και εφικτά, λοιπόν, γιατί να συμβιβαζόμαστε με τα λιγότερα, όταν μπορούμε να επιλέγουμε να έχουμε και να είμαστε περισσότερα;

Ας ακολουθήσουμε τον Γιώργο Καράβα σε αυτό το γεμάτο ενέργεια, τόλμη, πάθος και εμπειρίες «ταξίδι», ας εμπνευστούμε από την καμπάνια &more και ας κάνουμε την αρχή για μία προσωπική εξερεύνηση, η οποία θα μας οδηγήσει σε νέα μονοπάτια και σε νέες πτυχές του εαυτού μας, που πάντα είχαμε αλλά δεν τολμούσαμε να δείξουμε. Με λίγα λόγια, ας αφήσουμε επιτέλους τη ζώνη της άνεσής μας και ας προσπαθήσουμε να γίνουμε περισσότερα &more!