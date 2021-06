Κοτόπουλα Αγγελάκης: Όταν «η τέχνη στη γεύση» γίνεται πολυβραβευμένη και οικογενειακή υπόθεση

Έχουν περάσει 60 περίπου χρόνια από τότε που ο Νικόλαος και η Παναγιώτα Αγγελάκη αποφάσισαν να αρχίσουν την ενασχόλησή τους με την πτηνοτροφία και να δημιουργήσουν στη Χαλκίδα, τη δική τους οικογενειακή επιχείρηση.

Εκείνο όμως που δεν μπορούσαν να φανταστούν το 1962, ήταν πως η μικρή, πτηνοτροφική τους επιχείρηση, όχι μόνο θα κατάφερνε να επιβιώσει στο πέρασμα του χρόνου και να μεγαλώσει σημαντικά, αλλά ότι τα προϊόντα της θα διακρίνονταν σε Ελλάδα και εξωτερικό και ότι το όνομα Αγγελάκης, θα καθιερωνόταν στη συνείδηση των καταναλωτών ως συνώνυμο της ποιότητας και της γεύσης. Όλα αυτά παραμένοντας στη βάση της οικογενειακή και διατηρώντας, από τότε μέχρι και σήμερα, τις ίδιες αξίες, δηλαδή την αγάπη για τη μεσογειακή διατροφή, τη «δίψα» για καινοτομία και την επιμονή στην ποιότητα.

Μια ιστορία που φέρνει στο σήμερα τις αξίες του χθες

Μία ματιά στη νέα καμπάνια της εταιρείας Αγγελάκης είναι αρκετή για να κατανοήσουμε το πώς μία μικρή, ελληνική επιχείρηση, κατάφερε να επεκταθεί και να «ταξιδέψει» από τη Χαλκίδα σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε πολλές αγορές του εξωτερικού, κάνοντας παράλληλα την «τέχνη στη γεύση» οικογενειακή υπόθεση.

Το «κλειδί» για την επιτυχία της εταιρείας συνοψίζεται στο απλό, αλλά πολυσήμαντο μήνυμα, «γέννημα θρέμμα Αγγελάκη», το οποίο αναφέρεται στην πατενταρισμένη σειρά προϊόντων «Ελαιοπουλάκι®», το hero product της Αγγελάκης. Ένα εκλεκτό κοτόπουλο με πολύ υψηλή διατροφική αξία, που τρέφεται με 100% φυτικές τροφές που βασίζονται στο αγνό ελαιόλαδο και το καλαμπόκι -δύο από τα πολυτιμότερα συστατικά της μεσογειακής διατροφής που προσφέρουν αξεπέραστη γεύση, αλλά και πολλαπλά οφέλη στη διατροφή μας. Διότι το «Ελαιοπουλάκι®» μέσω του αγνού ελαιόλαδου λαμβάνει βιταμίνη Ε, η οποία στη συνέχεια μεταβολίζεται και βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σεληνίου -ένα ιχνοστοιχείο με πολλαπλές ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας. Την ίδια στιγμή το Ελαιοπουλάκι είναι πλούσιο σε βιταμίνες Β3 και Β6 που μεταξύ άλλων, θωρακίζουν και το ανοσοποιητικό μας σύστημα και έχουν αντιοξειδωτική δράση.

Η επιμονή στις πρώτες ύλες, η έμφαση στη μεσογειακή διατροφή και ο έλεγχος της ποιότητας, είναι βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία της εταιρείας και τα οποία, ήταν μέρος της φιλοσοφίας της, ήδη από τη δεκαετία του ‘60. Από το 1992, μάλιστα, μια νέα εποχή ξεκίνησε για την Αγγελάκης, όταν η δυναμική δεύτερη γενιά της οικογένειας, ο Θάνος και ο Ταξιάρχης Αγγελάκης, ανέλαβαν τα ηνία της επιχείρησης και την εξέλιξαν σε μία σύγχρονη, καθετοποιημένη βιομηχανική πτηνοτροφική μονάδα. Από εκεί και έπειτα, η εταιρεία κατάφερε να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρές βάσεις, διατηρώντας όμως πάντα τις αρχές μιας παραδοσιακής, οικογενειακής επιχείρησης. Η μία εξέλιξη έφερε την άλλη, λοιπόν, και τα επόμενα χρόνια, η εταιρεία άρχισε να συνεργάζεται με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και εταιρείες μαζικής εστίασης με παρουσία και στο εξωτερικό.

Αξίζει δε να σημειώσουμε πως το 2007, ανανεώθηκε εικαστικά το λογότυπο της εταιρείας με το μήνυμα «Η τέχνη στη γεύση», σε συνεργασία με έναν από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της χώρας, τον Αλέκο Φασιανό, δίνοντας καινούργιο χρώμα και μορφή στην εικόνα μιας επιχείρησης με μακρά ιστορία στον χώρο της πτηνοτροφίας, αλλά και όραμα για το μέλλον.

Τα βραβεία που φέρνουν την ποιότητα και τη γεύση στο τραπέζι μας

Οι συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας, οι επενδύσεις, η προσήλωση στις αξίες και τη μεσογειακή διατροφή, δεν άργησαν να φέρουν και τα πρώτα, σημαντικά βραβεία για τα προϊόντα της. Το 2019 η σειρά προϊόντων «Ελαιοπουλάκι®» και το «Χωρικό» λαμβάνουν Βραβείο Ανώτερης Γεύσης 2 Αστέρων στη διοργάνωση του International Taste Institute, στις Βρυξέλλες. Την επόμενη χρονιά, τον Μάιο του 2020, το «Ελαιοπουλάκι®» κερδίζει το Χρυσό Βραβείο Ανώτερης Ποιότητας στον 59ο Διεθνή Διαγωνισμό Monde Selection, που αποτελεί μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στην κατηγορία ποιότητας καταναλωτικών προϊόντων. Ωστόσο, οι διακρίσεις δεν σταμάτησαν εκεί αφού το ήδη καταξιωμένο «Ελαιοπουλάκι®» κέρδισε στα Healthy Diet Awards την ίδια χρονιά το αργυρό βραβείο στην κατηγορία Healthy Food Product of the Year for Children, αλλά και το χάλκινο στην κατηγορία Healthy Food Product of the Year.

Οι επενδύσεις που οδήγησαν την εταιρεία στην κορυφή

Τίποτε από τα παραπάνω δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα, ωστόσο, χωρίς τις συνεχείς επενδύσεις της οικογένειας, τις επιλογές εκείνες που έφεραν -και συνεχίζουν να φέρνουν- σε πρώτο πλάνο τη γεύση, τη θρεπτική αξία και πάνω από όλα τον σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την παράδοση.

Σε μία εποχή που το «γρήγορο» φαγητό και οι πρόχειρες λύσεις αποτελούν τον «κανόνα» για πολλούς καταναλωτές και επιχειρήσεις, η Αγγελάκης αποδεικνύει ότι το «Γέννημα θρέμμα Αγγελάκη» σημαίνει πραγματικά «τέχνη στη γεύση» και γίνεται συνώνυμο της ποιότητας για τους καταναλωτές. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αγνά υλικά, που μόνο η φύση μπορεί να προσφέρει. Την ίδια στιγμή, συνεχίζει να μεγαλώνει τα κοτόπουλά της και να δημιουργεί τα προϊόντα της -διατηρώντας εργοστάσιο παραγωγής 100% φυτικών ζωοτροφών- στην ελληνική ύπαιθρο, σε ιδιωτικές φάρμες, σε διάφορες περιοχές της καταπράσινης Εύβοιας.





Χάρη στις συνεχείς και στρατηγικά σχεδιασμένες επενδύσεις της, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της, αλλά και την εκπαίδευση των ανθρώπων της, η Αγγελάκης έχει καταφέρει να βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου και σε μία από τις πρώτες θέσεις στη συνείδηση του καταναλωτή, παραμένοντας πιστή στους στόχους της για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων κορυφαίας ποιότητας και γεύσης.

Και όλα ξεκίνησαν από μία μικρή, οικογενειακή επιχείρηση στη Χαλκίδα του 1962.