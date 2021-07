PlayEnergy: Παίζεις, μαθαίνεις και κερδίζεις!

Στην παγκόσμια εκπαιδευτική πλατφόρμα της Enel θα γνωρίσεις την κυκλική οικονομία και θα διαγωνιστείς με μαθητές και φοιτητές από όλο τον κόσμο

Ξέρεις να διακρίνεις ποια φωτοβολταϊκά πάνελ μπαίνουν σε στέγες και ποια σε χωράφια; Έχεις ακούσει τι είναι το ψηφιακό σχολείο; Γνωρίζεις πώς σχεδιάζεται ένα βιώσιμο μέλλον ή πώς διαχειριζόμαστε με έξυπνο τρόπο τα απόβλητα; Μπορείς να φτιάξεις μια κατασκευή με υλικά που έχεις γύρω σου; Πώς θα σου φαινόταν ένα σπιτάκι σκύλου από κουτάκια γάλακτος; Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις ερωτήσεις και τις προκλήσεις που θα κληθούν να απαντήσουν όσοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό του PlayEnergy, της ψηφιακής, εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Enel που εγκαινιάστηκε πέρσι για πρώτη φορά. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι από 14 μέχρι 20 ετών και μπορούν να κάνουν εγγραφή είτε μόνοι τους είτε να σχηματίσουν μια ομάδα.

Το PlayEnergy, φέτος ξεκίνησε τον Απρίλιο με τη συμμετοχή διάφορων χωρών από όλον τον κόσμο, όπως Περού, Αργεντινή και Ιταλία. Αποτελείται από επτά διαφορετικές προκλήσεις, οι οποίες αλλάζουν κάθε μήνα. Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει προλάβει να συμμετάσχει, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σήμερα σε εγγραφή και να ολοκληρώσει τις προηγούμενες αποστολές. Γενικότερα, το PlayEnergy προσφέρει μια ολοκληρωμένη βιωματική και ψυχαγωγική εμπειρία, η οποία σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου. Βασικό στόχο έχει την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σχετικά με τις ΑΠΕ, τη βιώσιμη ανάπτυξη και έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της, την κυκλική οικονομία.

Από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν σε μια διαφορετική πρόκληση, στην αρχή της οποίας εμφανίζεται ένα εισαγωγικό βίντεο που τους εξηγεί τι οφείλουν να κάνουν. Όλες οι θεματικές σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε μία πόλη και οι επιμέρους προκλήσεις περιλαμβάνουν από απαιτητικά κουίζ γνώσεων, όπως το «Think Renewable», μέχρι δύσκολες δοκιμασίες, σαν το «Waste Smart» και εκδρομές στην πόλη! Για παράδειγμα, στην τέταρτη πρόκληση με τίτλο «Preserve & Upgrade», οι ομάδες καλούνται να επισκεφθούν διάφορα μέρη της πόλης τους και να καταγράψουν πράγματα που δεν επαναχρησιμοποιούνται αλλά προσφέρουν δυνατότητες να αξιοποιηθούν εκ νέου.

Η τελική πρόκληση

Με την ολοκλήρωση των αποστολών, οι ομάδες βαθμολογούνται, διεκδικούν όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στη γενική κατάταξη και έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. Μάλιστα, αν κατορθώσουν να τερματίσουν στην πρώτη εικοσάδα, θα συμμετέχουν τον Μάρτιο του 2022 στην τελική πρόκληση, το «Final Online Challenge»: Μια ψηφιακή εκδήλωση που οργανώνεται μέσα στο Campus Party και στοχεύει στην παραγωγή ιδεών και έργων για την κυκλική οικονομία. Έτσι λοιπόν, μαθητές και φοιτητές, μέσω του PlayEnergy, εκτός από το να διαγωνίζονται για έπαθλα, εξοικειώνονται με τις θεμελιώδεις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, γνωρίζουν τον κόσμο των ΑΠΕ, αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω της ομαδικής συμμετοχής, όπως είναι η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων, και το κυριότερο, αποκτούν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο πράσινο μέλλον.

Η ENEL στην Ελλάδα

Η Enel έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 2008 μέσω της θυγατρικής εταιρείας Enel Green Power, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σήμερα, στη χώρα μας έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 480MW και λειτουργεί 59 έργα ΑΠΕ σε 24 νομούς. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της εταιρείας βρίσκεται η κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς μέσω του προγράμματος «Δημιουργία Αμοιβαίας Αξίας» υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Συμπληρωματικά, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για να εξασφαλίσει ίση πρόσβαση στη γνώση για τις ΑΠΕ, την ενεργειακή μετάβαση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Μαζί με το PlayEnergy, τρέχει συνεχόμενα από το 2014 και το πρόγραμμα Energy On the Go σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.