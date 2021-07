Το νέο βίντεο της Protergia εκφράζει την περηφάνια όλων μας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Η 21η Ιουλίου 2021 είναι μία ημερομηνία την οποία θα θυμόμαστε για πολλά ακόμη χρόνια. Διότι τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας (ώρα Ελλάδος), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το αδύνατο να συμβεί, παίρνοντας το πρώτο του πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και φέρνοντας με τους 50 πόντους του τον πολυπόθητο τίτλο στους Μιλγουόκι Μπακς, έπειτα από 50 ολόκληρα χρόνια!

Το «παιδί από τα Σεπόλια» -όπως συστήνεται συχνά- και γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο πλέον ως «Greek Freak», κατάφερε να βάλει το όνομά του στη λίστα των κορυφαίων του μπάσκετ, γεμίζοντας υπερηφάνεια τους θαυμαστές του ανά τον κόσμο και φυσικά, όλους τους Έλληνες.

NBA Champion, NBA Finals MVP, 2x NBA MVP, NBA DPOY, 5xNBA All Star, NBA All Star MVP, NBA Most Improved Player. Ναι, όλα αυτά! Το checklist των επιτυχιών του Γιάννη Αντετοκούνμπο περιλαμβάνει σίγουρα πολλές επιτυχίες. Αυτό που δεν φαίνεται όμως, είναι η σκληρή δουλειά που έχει προηγηθεί, για να καταφέρει όλα τα παραπάνω.

Αυτές ακριβώς τις επιτυχίες και κυρίως, τις προσπάθειες και τους κόπους του Γιάννη, θέλησε να μας υπενθυμίσει η Protergia, μέσα από ένα ιδιαίτερο βίντεο, με το οποίο εκφράζει τα συγχαρητήριά της στον κορυφαίο παίκτη. Ουσιαστικά, το πρωτότυπο και δημιουργικό αυτό βίντεο της Protergia, που κάνει τώρα τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου, εκφράζει το «ευχαριστώ» όλων μας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος μας κάνει περήφανους σε κάθε του βήμα!

Κανένας δεν αμφιβάλλει, λοιπόν, πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει καταφέρει πάρα πολλά μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, όμως αν υπάρχει κάτι που ο θρίαμβος του Γιάννη μας έκανε να αναλογιστούμε και μας θύμισε το βίντεο της Protergia, αυτό είναι πως χρειάζεται σκληρή εργασία και πολλές στερήσεις, για να «αγγίξει» κάποιος το όνειρο.

Μέσα από την εργατικότητα, την επιμονή, την υπομονή και την ταπεινότητα, που τον χαρακτηρίζουν, λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να αναδειχθεί σε πέντε φορές NBA All-Star, NBA Champion, NBA Finals MVP, 2x NBA MVP, NBA All Star MVP και μεταξύ άλλων, να κερδίσει το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη. Όλα αυτά!

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.