Οι καλλιτέχνες που ανοίγουν τον δρόμο για το αύριο και μας δείχνουν ότι είμαστε περισσότερα!

Τη δύναμη των βιώσιμων μορφών δραστηριοποίησης αναζητά, ειδικά αυτή την περίοδο, η ελληνική, αλλά και η παγκόσμια κοινωνία, που επιχειρεί να διαμορφώσει ένα καλύτερο αύριο για το μέλλον.

Καινοτομίες και διαφορετικές, από τις καθιερωμένες, προσεγγίσεις αναζητούνται διακαώς, σε όλους τους τομείς, σε όλες τις κατηγορίες και σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Και η έμπνευση, που είναι ο κύριος μοχλός της ζωής μας σε όλα τα επίπεδα, έρχεται και αυτή τη φορά από την Τέχνη. Η Τέχνη μας δείχνει τον τρόπο να αλλάξουμε, να γίνουμε περισσότερα, να συνδυάσουμε όλες μας τις πλευρές και να κάνουμε την υπέρβαση, με άξονα τη βιωσιμότητα και στόχο ένα βιώσιμο μέλλον για το αύριο.

Create New & Re-use Old & Support Art &more ή αλλιώς, η πρωτοβουλία που μας καλεί να αγκαλιάσουμε τη βιωσιμότητα

Τρεις Έλληνες καλλιτέχνες μας δείχνουν, λοιπόν, τώρα τον δρόμο για την αλλαγή και την υπέρβαση, για να μπορέσει καθένας από εμάς να γίνει και να κάνει, για τον εαυτό του και το μέλλον, περισσότερα. Οι καλλιτέχνες αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έργα τέχνης με βιώσιμο τρόπο, αξιοποιώντας τις αρχές της ανακύκλωσης. Σχέδια, έργα και προϊόντα, όλα φιλικά προς το περιβάλλον δημιουργούνται στο πλαίσιο της ενέργειας «Create New & Re-use Old & Support Art &more», powered by glo.

Η σχεδιάστρια upcycle ρούχων Βασιλική Ρούσσου, ο street artist Σωτήρης Φωκέας ή αλλιώς Soteur που χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον χρώματα και πρώτες ύλες και ο Νίκος Ζήκος, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους φωτογράφους της γενιάς του, συμπράττουν στην ενέργεια αυτή και δημιουργούν μία νέα, ολοκληρωμένη, sustainable συλλογή που περιλαμβάνει T-shirts, καπέλα, πετσέτες θαλάσσης και άλλα προϊόντα.

Η ανακύκλωση συσκευασιών και η επαναχρησιμοποίηση υλικών ως μέσα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρωταγωνιστούν στην πρωτοβουλία αυτή, με απώτερο σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, των πολιτών όλων των καταβολών και όλων των προελεύσεων, κάθε κοινωνικής βαθμίδας και κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης. Τα «σκουπίδια» μας μπορούν να γίνουν Τέχνη, μπορούν να γίνουν μόδα, μπορούν να γίνουν τα ολοκαίνουρια ρούχα μας και αυτό είναι το αδιαμφισβήτητο μήνυμα: Τίποτα δεν είναι μονοδιάστατο, κάθε τι και καθένας μας έχουμε πολλές πλευρές, ακόμα και αντίθετες μεταξύ τους, που αξίζει να τις συνδυάσουμε.

Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η ενέργεια «Create New & Re-use Old & Support Art &more» powered by glo, θα διπλασιάσει τα έσοδα που θα προκύψουν από τις πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων προκειμένου να ενισχυθεί το πρόγραμμα του οργανισμού Fabric Republic, το οποίο συλλέγει πλεονάζοντα ρουχισμό και τον ανακυκλώνει ή τον διανέμει για επαναχρησιμοποίηση. Ουσιαστικά, μέσα από αυτή την ενέργεια, τα παλιά μας ρούχα μεταποιούνται και γίνονται καινούρια για κάποιον άλλον, αντικείμενα και υλικά που δεν χρειαζόμαστε πια, αντί να επιβαρύνουν το περιβάλλον, «ξαναζωντανεύουν» στα χέρια ενός συνανθρώπου μας -και αυτό ακριβώς είναι το κεντρικό μήνυμα του upcycle, της βιωσιμότητας για επιχειρήσεις και περιβάλλον.

Ώρα να σπάσουμε τα στερεότυπα

Αν υπάρχει, λοιπόν, ένα πολύτιμο «μάθημα» που μπορούμε να πάρουμε από αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, είναι το ότι η σημερινή κοινωνία οφείλει να σπάσει τα στερεότυπα και να προχωρήσει μπροστά, στο μέλλον, να ενσωματώσει στον τρόπο σκέψης της, πως δεν υπάρχει μόνο «άσπρο ή μαύρο». Διότι προκαταλήψεις και ταμπέλες δεν έχουν θέση στον βιώσιμο κόσμο του αύριο, στον οποίο καθένας μας είναι πολλά περισσότερα από ένα πράγμα. Γιατί μπορεί να μας αρέσουν διαφορετικά και αντίθετα πράγματα, αλλά μπορούμε να ζούμε απολαμβάνοντάς τα ταυτόχρονα στην καθημερινότητά μας. Με λίγα λόγια, μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα και περισσότερα.

Η ενέργεια αυτή μας δείχνει τον δρόμο και μας ανοίγει ορίζοντες για να είμαστε ο εαυτός μας και πολλά περισσότερα, διπλασιάζοντας τα έσοδα από τις πωλήσεις της συγκεκριμένης συλλογής Support Art & more που θα διατεθούν στο πρόγραμμα Fabric Republic ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο συλλέγει πλεονάζοντα ρουχισμό και τον ανακυκλώνει ή τον διανέμει για επαναχρησιμοποίηση.. Διότι υποστηρίζοντας τους τρεις Έλληνες καλλιτέχνες και παρουσιάζοντας τα έργα τους, όλα από sustainable και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, αναδεικνύει την &more δημιουργική ματιά τους και συμβάλλει στο βιώσιμο αύριο, κάνοντας ένα ουσιαστικό βήμα στο βιώσιμο μέλλον του πλανήτη μας.

Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε περισσότερα, να αγκαλιάσουμε τις αντιθέσεις μας, να ενστερνιστούμε όλα όσα αγαπάμε, να σταματήσουμε να αρνούμαστε ό,τι μας αρέσει για λόγους κοινωνικών ή άλλων συμβιβασμών. Αυτός είναι, άλλωστε, ο δρόμος για ένα βιώσιμο μέλλον, που ξεκινά από μέσα μας και αγκαλιάζει τα πάντα γύρω μας: Υποστηρίζοντας την ενέργεια «Create New & Re-use Old & Support Art &more», powered by glo, είμαστε &more και προχωράμε στο αύριο.