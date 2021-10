SUP Free hackathon: Τι είναι το «ECOCup» που κέρδισε τον μαραθώνιο καινοτομίας μεταξύ 34 ομάδων

Όλο και περισσότεροι είναι οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι γείτονες και οι περαστικοί που συναντάμε καθημερινά και οι οποίοι κρατούν στο χέρι το δικό τους επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι με τον καφέ τους, αντί του πλαστικού που είχαμε συνηθίσει έως πρόσφατα.

Και είναι βέβαιο, πως όλοι αυτοί θα ήταν ακόμα πιο χαρούμενοι εάν επιβραβεύονταν γι’ αυτή τους την εξαιρετική περιβαλλοντική συνήθεια, που συμβάλλει στο να μειώσουμε τα πλαστικά μιας χρήσης στην Ελλάδα.

Εκεί ακριβώς στόχευσε και η ομάδα του ECOCup, μιας εφαρμογής για κινητά που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του SUP Free hackathon και κέρδισε το πρώτο βραβείο αυτού του πρώτου μαραθώνιους καινοτομίας ανάπτυξης λύσεων και εφαρμογών που διοργανώθηκε στη χώρα μας.

Το πρώτο SUP Free hackathon στην Ελλάδα

Το πρώτο SUP Free hackathon διεξήχθη από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021 και «έτρεξε» στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», υπό τη διοργάνωση της εταιρίας τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, με την υποστήριξη της Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης». Συμμετείχαν συνολικά 34 ομάδες ή start ups, από τις οποίες «πέρασαν» στην τελική φάση οι πέντε, ώστε να αναδειχθούν τελικά όχι ένας, αλλά δύο νικητές.

Το SUP Free hackathon ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου του 2020, όταν οι 34 ομάδες και startups από όλη την Ελλάδα κλήθηκαν να αναπτύξουν τις εφαρμογές και τις προτάσεις τους μέσα σε 48 ώρες. Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου κάθε ομάδα παρουσίασε την πρότασή της στην επιτροπή αξιολόγησης, η οποία και ξεχώρισε πέντε από αυτές. Οι ομάδες Feel The Cup, MS, ECOCup, Analog Programmers και Resolution που διακρίθηκαν, απέσπασαν χρηματικά βραβεία και δωροεπιταγές, ενώ παράλληλα διασφάλισαν την είσοδό τους στο 5μηνο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης SUP Free Innovation Lab.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού και οι πέντε ομάδες υποστηρίχθηκαν από ειδικούς ώστε να κατορθώσουν να αναπτύξουν τη λύση τους για μια Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης σε μία παραγωγική εφαρμογή. Η τελική φάση του SUP Free hackathon διεξήχθη το Σάββατο 12 Ιουνίου στο Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, παρουσία παραγόντων από τον χώρο της πολιτικής, της τεχνολογίας αλλά και της επιχειρηματικότητας. Οι 5 ομάδες παρουσίασαν επί σκηνής τις ιδέες τους, προκειμένου να αναδειχθούν οι μεγάλοι νικητές, εν μέσω γενικού θαυμασμού για τις πρωτοποριακές και πρωτότυπες προτάσεις και ιδέες που προκάλεσαν συζητήσεις και έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Το μεγάλο έπαθλο των 40.000€, ποσό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την επικοινωνιακή υποστήριξη και προώθηση της ιδέας, κέρδισε η ομάδα ECOCup, την οποία αποτελούν οι Θανάσης Κουκούλης, Κατερίνα Κατσαούνη, Γιώργος Αντωνόπουλος και Ιωάννης Μπραντ Ιωαννίδης. Το ECOCup είναι ένα mobile app, μία εφαρμογή για smart phone, που λειτουργεί ως οικολογικό σύστημα loyalty και επιβραβεύει τον χρήστη όταν αγοράσει το ρόφημά του στο δικό του επαναχρησιμοποιούμενο σκεύος, αντί του μιας χρήσεως πλαστικού – συνήθως – ποτηριού.

Πώς λειτουργεί το ECOCup

Το ECOCup απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις παροχής ροφημάτων, όσο και σε καταναλωτές. Με στόχο τη μεγαλύτερη μείωση των πλαστικών – αλλά και των χάρτινων – ποτηριών μιας χρήσης, λειτουργεί επιβραβεύοντας όσους τα αποφεύγουν – δηλαδή εκείνους που χρησιμοποιούν τα δικά τους ποτήρια πολλαπλών χρήσεων. Με εκπτώσεις και άλλα οικολογικά δώρα, δίνει κίνητρα στους καταναλωτές να τα χρησιμοποιούν όσο περισσότερο μπορούν, ενώ την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις μειώνουν τα έξοδά τους και διαφημίζονται, αυξάνοντας την πελατεία τους. Αυτό που είναι όμως το πιο σημαντικό σχετικά με το ECOCup είναι ότι μειώνει τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης και επομένως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και του καταναλωτή και της επιχείρησης. Οι χρήστες του ECOCup παρακολουθούν στο προφίλ τους στην εφαρμογή τον μετρητή των ποτηριών μιας χρήσης που δεν χρησιμοποίησαν, μετατρέποντας το κάθε ποτήρι στους αντίστοιχους πόρους που εξοικονομήθηκαν (πχ δέντρα, λίτρα νερού) από την μη χρήση του!

Κάθε καταναλωτής κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό του δωρεάν, εντοπίζει μέσω αυτής στον χάρτη τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν και πηγαίνει με το επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι και το κινητό του να αγοράσει τον καφέ του. Εκεί σκανάρει το QR Code της επιχείρησης και κερδίζει εκπτώσεις και προσφορές, ενώ μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Η εφαρμογή θα είναι σύντομα διαθέσιμη δωρεάν στο Play Store & App Store, ενώ ήδη στο ecocup.io υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικότερες πληροφορίες.

Το φετινό SUP free hackathon ολοκληρώθηκε και όλη η προσπάθεια αποτυπώθηκε σε ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, μία παραγωγή της Lidl Ελλάς, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» και την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης».