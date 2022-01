Η γιορτινή «πύλη» που μας οδηγεί στον μαγικό κόσμο του gaming

Για τους λάτρεις του gaming, ο κόσμος των παιχνιδιών είναι μαγικός. Διότι αρκεί μία κονσόλα ή μία gaming πρόταση για να βρεθούν στη στιγμή σε άλλους κόσμους, για να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη της Γης, για να βιώσουν ανεπανάληπτες περιπέτειες. Όλα αυτά από την άνεση του προσωπικού τους χώρου.

Αυτή ακριβώς είναι η μαγεία του κόσμου του gaming και των παιχνιδιών, δηλαδή το γεγονός ότι όσο έντονη και απαιτητική μπορεί να είναι μία ημέρα, το βράδυ θα μας βρει πιο ξέγνοιαστους από ποτέ και με το πάτημα ενός κουμπιού, ένα συνηθισμένο απόγευμα εντός, θα αποκτήσει σασπένς. Με λίγα λόγια, αυτά τα Χριστούγεννα έχουμε κάθε λόγο να προσφέρουμε σε εμάς και κάθε tech lover ή gamer που περιλαμβάνεται στη λίστα με τους παραλήπτες των δώρων μας, μία κονσόλα, μία gaming συσκευή, ένα παιχνίδι, που θα κάνει πιο μαγικές τις στιγμές το 2022 και θα «σπάει» τη ρουτίνα της καθημερινότητας, με τον πιο συναρπαστικό τρόπο.

Επειδή, λοιπόν, μία σκέψη που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο αυτήν την εποχή, είναι το τι δώρα θα πάρουν για τις γιορτές, παρακάτω έχουμε ετοιμάσει μία λίστα με προτάσεις μαγικές, που θα ενθουσιάσουν κάθε παραλήπτη και ειδικότερα εκείνους που λατρεύουν τα παιχνίδια και την τεχνολογία. Διότι και σε αυτήν την περίπτωση, η τεχνολογία αποτελεί την «πύλη» που «ξεκλειδώνει» τον μαγικό κόσμο του gaming!

Οι κονσόλες που μας ταξιδεύουν στα πιο απίθανα μέρη

Για εκείνους που δεν θέλουν να περιορίζονται στα στενά όρια της σύγχρονης πραγματικότητας, μία κονσόλα μπορεί να αποτελέσει την «πύλη» μέσα από την οποία θα ταξιδέψουν σε κόσμους παράξενους και συναρπαστικούς, να γνωρίσουν τους αγαπημένους τους ήρωες και να κερδίσουν στο πλευρό τους μάχες γεμάτες σασπένς και αγώνες που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάθε gamer θα εκτιμήσει και με το παραπάνω φέτος, το να βρει κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο μία gaming κονσόλα.

Στην περίπτωση, βέβαια, που θέλετε να βρείτε τα πιο μαγικά gaming δώρα, αλλά δεν «το έχετε» πολύ με την τεχνολογία, σας έχουμε μερικές προτάσεις, που αξίζουν μία θέση στη γιορτινή λίστα δώρων σας. Η δική μας έρευνα αγοράς στον Κωτσόβολο, λοιπόν, μας οδήγησε στο Nintendo Switch με τη μεγάλη OLED οθόνη 7” και τα ζωηρά χρώματα που αναβαθμίζουν τη gaming εμπειρία, στο Sony PS4 που έρχεται μαζί με αγαπημένα παιχνίδια, όπως το God of War, το The Last of Us και το Horizon Zero Dawn και το Nintendo Switch με την ενσωματωμένη οθόνη υψηλής ανάλυσης για μια εξαιρετική εμπειρία gaming εντός και εκτός σπιτιού.

Από εκεί και πέρα, αν ο παραλήπτης σας διαθέτει ήδη τη δική του κονσόλα, αλλά θέλετε να κάνετε ακόμη πιο μαγικές τις gaming εμπειρίες του το 2022, τότε μπορείτε να επιλέξετε ως δώρο για εκείνον κάποιο ασύρματο tech χειριστήριο ή ένα παιχνίδι, όπως το δημοφιλές God of War, ανάλογα πάντα με τη συσκευή που διαθέτει!

Οι ρετρό συσκευές που θα κερδίσουν τους millennials και τους Gen Z gamers

Εκτός από κονσόλες, πάντως, υπάρχουν και αρκετά μαγικά παιχνίδια που μπορείτε να προτιμήσετε να προσφέρετε φέτος τόσο σε εσάς, όσο και τους tech lovers και τους gamers της καρδιάς σας, είτε ανήκουν στη γενιά των millennials, είτε σε εκείνη της Gen Z. Αν θέλετε, μάλιστα, να εκπλήξετε ευχάριστα τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή να μυηθείτε στον κόσμο του gaming με τον πιο tech και παράλληλα ρετρό τρόπο, αυτά τα παιχνίδια σίγουρα αξίζουν την προσοχή σας.

Τι θα λέγατε για τη συλλεκτική μίνι έκδοση του αυθεντικού Arcade Bubble Bobble; Άραγε, πώς θα σας φαινόταν να θυμόσασταν τις επικές στιγμές που είχατε ζήσει παίζοντας Pac-Man, κάνοντάς σας δώρο τη φορητή κονσόλα My Arcade Pac-Man Pocket Player και απολαμβάνοντας μαγικές στιγμές με έναν από τους πιο εικονικούς χαρακτήρες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών;

Οι μαγικές ρετρό gaming επιλογές, βέβαια, δεν τελειώνουν εδώ. Η φορητή μίνι κονσόλα Sega Αstro City θα μεταφέρει κάθε παραλήπτη στη δεκαετία του 90’ και θα του θυμίσει τη θρυλική καμπίνα Αrcade Sega, την οποία τώρα μπορεί να έχει στην παλάμη του χεριού του, για να απολαμβάνει μέσα από αυτή επικά παιχνίδια. Για εκείνους, πάντως, που το Mortal Combat 2 ήταν, είναι και θα είναι, ό,τι καλύτερο έχουν παίξει, τότε το My Arcade Retro Arcade 1Up Mortal Kombat με τη βάση καθίσματος είναι το καλύτερο δώρο που θα πάρουν ποτέ. Διότι αυτή η Arcade 1Up παιχνιδομηχανή, θα τον ταξιδέψει μαγικά πίσω στον χρόνο και θα τον γεμίσει αδρεναλίνη και αναμνήσεις!

Οι πρωτότυπες προτάσεις που θα σας μαγέψουν με την πρώτη ματιά

Στην περίπτωση που αυτά τα Χριστούγεννα θέλετε να κάνετε τη διαφορά, επιλέγοντας κάτι πιο πρωτότυπο σε επίπεδο παιχνιδιών, μπορείτε να προτιμήσετε μία συσκευή εικονικής πραγματικότητας, κάποια ιδιαίτερη κονσόλα ή gaming gadgets, που μπορούν να φέρουν μία fun και ταυτόχρονα wellness πινελιά στην καθημερινότητα κάθε παραλήπτη, απλώς με ένα «κλικ».

H χριστουγεννιάτικη έρευνα αγοράς μας σε επίπεδο τεχνολογίας, μας οδήγησε στο Nintendo Switch Joy-Con Strap, που εξασφαλίζει πως το Joy-Con χειριστήριο θα μένει πάντα στον καρπό του χρήστη, στο σύστημα εικονικής πραγματικότητας PlayStation VR MK4 που βυθίζει κάθε παίκτη στους πιο μαγικούς VR Worlds, το Mario Kart Live: Home Circuit που μετατρέπει κάθε σπίτι σε πίστα αγώνων, καθώς και το Just Dance 2022, το PS5 Game που μπορεί να ξεσηκώσει στη στιγμή μικρούς και μεγάλους και να συνδυάσει μαγικά την ψυχαγωγία με την άσκηση!

Αυτές τις γιορτές, μοιράστε χαρά και εκπλήξτε ευχάριστα τα αγαπημένα σας πρόσωπα, βάζοντας κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο πακέτα που «ξεκλειδώνουν» τον μαγικό κόσμο του gaming και μαγικά παιχνίδια που θα βγάλουν κάθε παραλήπτη από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Μην ξεχάσετε απλώς μαζί με τα gaming δώρα σας, να πάρετε από τον Κωτσόβολο και μία συσκευασία δώρου. Διότι η αγορά μίας γιορτινής συσκευασίας, αποτελεί μία κίνηση αγάπης για το σπίτι της ΕΛΕΠΑΠ και τα γενναία της παιδιά!