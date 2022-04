Κάνουμε το πασχαλινό μας τραπέζι ξεχωριστό με ποικιλία και ποιότητα ΑΒ, στις καλύτερες τιμές

Το φετινό Πάσχα το περιμένουμε πώς και πώς. Είναι άλλωστε το πρώτο Πάσχα που θα το περάσουμε παρέα μετά από καιρό. Παρέα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με λαχταριστές γεύσεις και εδέσματα. Μας έλειψε πολύ η αλήθεια είναι. Το βάψιμο των αυγών σε κάποιο φιλικό σπίτι, τα ψώνια, τα λαχταριστά σοκολατένια αυγά. Και, φυσικά, το παραδοσιακό τραπέζι την Κυριακή του Πάσχα με τα πεντανόστιμα κρεατικά και κάθε λογής εδέσματα που η παράδοση προστάζει να βρίσκονται στο τραπέζι μας. Για να στήσουμε, λοιπόν, το πιο πλούσιο πασχαλινό τραπέζι, η σωστή και έγκαιρη προετοιμασία είναι το παν. Για αυτό και φέτος συνεχίζουμε να εμπιστευόμαστε γεύσεις και αξίες που γνωρίζουμε καλά, αλλά ξεφεύγουμε και λίγο από τα…παραδοσιακά και πειραματιζόμαστε, ακολουθώντας ευφάνταστες προτάσεις και συνταγές.

Το σημείο εκκίνησης και σύμμαχός μας, για να δημιουργήσουμε μια τέτοια ξεχωριστή πασχαλινή εμπειρία, είναι παραδοσιακά η ΑΒ Βασιλόπουλος προσφέροντάς μας αμέτρητες επιλογές, από μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ποιότητας, για ένα πασχαλινό τραπέζι ξεχωριστό και προσιτό για όλους!

Μέσα από τα φυσικά της καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, που πλέον ξεπερνούν τα 600, αλλά και το ηλεκτρονικό κατάστημα, το ΑΒ Eshop, θα βρούμε όλα τα απαραίτητα για το Πάσχα, αφού έχει φροντίσει για εμάς συγκεντρώνοντας τα στην ειδική κατηγορία «Easter Shop». Η εμπειρία του Πάσχα ξεκινάει λοιπόν, ήδη από τη Μεγάλη Εβδομάδα με νηστίσιμες γεύσεις, αλλά και μοναδικά δώρα που χαρίζουν…αγάπη! Και κάπως έτσι το γαστρονομικό «ταξίδι» θα κορυφωθεί με εκλεκτά κρεατικά. Όσο για τα ποτά, η ΑΒ φροντίζει και γι’ αυτά με μια υπέροχη, ενημερωμένη κάβα για όλες τις περιστάσεις.

Ποιότητα και καλές τιμές πάνε μαζί

Και αν ψάχνουμε ποιότητα αλλά ταυτόχρονα και δυνατές προσφορές, στα ΑΒ μπορούμε να κερδίζουμε περισσότερο με τις αγορές μας για το Πασχαλινό τραπέζι.

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Στο Έντυπο Προσφορών ΑΒ, που ισχύει από 14/4 έως 23/4, βρίσκουμε εκλεκτά, παραδοσιακά εδέσματα, σε μεγάλη ποικιλία, σε δυνατές προσφορές!

Κι αν θέλουμε ακόμη πιο…ξεσηκωτικές προσφορές, μπορούμε να ανακαλύψουμε και τις Πασχαλινές Top Hit προσφορές στο φυλλάδιο, στο site αλλά και το app της ΑΒ.

Κι αν πάλι, θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά στην επόμενη 6ευρη επιταγή έκπτωσης; Ο πιο πιστός μας σύμμαχος για πόντους και προσφορές, ακόμη και για τα Πασχαλινά ψώνια παραμένει η κάρτα ΑΒ Plus! Με το νέο πασχαλινό φυλλάδιο πόντων και με τα 15 νέα κουπόνια AB Plus και το AB Plus & Play για περισσότερους από 400 πόντους, και φυσικά με τις «Έξυπνες Προσφορές μόνο για σένα» για αγαπημένα προϊόντα για τον καθένα μας ξεχωριστά.

Και αν προτιμούμε να κάνουμε τα ψώνια μας online, η ΑΒ προσφέρει 200 πόντους με τη χρήση του κωδικού EASTEREGG. Ισχύει για αγορές άνω των 130€ από το AB Eshop και μόνο για την περίοδο 14-24/4.

Πώς θα μετατρέψουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα σε μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία!

Οι ημέρες της νηστείας που προηγούνται της Λαμπρής μας… ανοίγουν την όρεξη για το πασχαλινό τραπέζι. Μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το νηστίσιμο τραπέζι μας περιμένει και φέτος στα ΑΒ και το αγαπημένο AB Eshop με ενδιαφέρουσες προτάσεις και πρωτότυπες ιδέες! Ψάρια και θαλασσινά με την εγγυημένη ποιότητα της ΑΒ, όπως γαρίδες, καλαμαράκια, μύδια, χταπόδια σε συνδυασμό με εκλεκτά delicatessen προϊόντα υπόσχονται να απογειώσουν το τραπέζι μας.

Με λίγα λόγια, με λαχταριστούς μεζέδες, τα καλύτερα λαχανικά, ζυμαρικά, ρύζια και όσπρια, η Μεγάλη Εβδομάδα γίνεται μια πεντανόστιμη γευστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Στην ΑΒ άλλωστε μπορούμε να ανακαλύψουμε πρωτότυπες συνταγές για σαλάτα με νηστίσιμο πλιγούρι, χταπόδι στη λαδόκολλα, ταχινόσουπα με γαρίδες και άλλα πολλά, ενώ στην ενότητα «Νηστίσιμες Συνταγές…αλλιώς» και το allazoumesinithies.ab.gr βρίσκουμε αγαπημένα κλασσικά φαγητά με ένα μοντέρνο twist. Κι ένα tip ακόμη: με τα «Τips Υγιεινής Διατροφής», πραγματικά απογειώνουμε το τραπέζι μας ώστε να είναι νόστιμο και σούπερ υγιεινό!

Για το πασχαλινό τραπέζι επιλέγουμε τα κρεατικά μας από την ΑΒ.

Αν το πασχαλινό τραπέζι έχει ένα κεντρικό «θέμα», αυτό δεν είναι άλλο από τα κρεατικά. Είναι ο «βασιλιάς» της Λαμπρής και στα ΑΒ ή το AB Eshop μπορούμε να επιλέξουμε μέσα από την τεράστια ποικιλία κρεατικών.

Στο κρεοπωλείο της ΑΒ βρίσκουμε αρνιά και κατσίκια από φημισμένες περιοχές της Ελλάδας (Νάξος, Ταΰγετος, Λήμνος, Ήπειρος και Ψηλορείτης) για να ψήσουμε στη σούβλα ή στο φούρνο, αλλά και κοκορέτσι, γαρδουμπάκια, γλυκάδια και πολλά ακόμη! Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι στην ΑΒ δεν βρίσκουμε μόνο τεράστια ποικιλία, αλλά και άριστη ποιότητα κρεατικών: Οι ειδικοί της αλυσίδας σούπερ μάρκετ επιλέγουν μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, τους οποίους μάλιστα επισκέπτονται τακτικά για να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές. Το μόνο που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι να διαλέξουμε μέσα από την τεράστια ποικιλία. Για όλα τα άλλα φροντίζει η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Πασχαλινά τσουρέκια με την υπογραφή Πετρετζίκη!

Αφού λοιπόν διασφαλίσαμε τον βασικό πρωταγωνιστή του πασχαλινού μας τραπεζιού, το νόστιμο και ποιοτικό κρέας, συνεχίζουμε με την επιλογή των γλυκών. Πάσχα χωρίς τσουρέκι, φυσικά, δεν γίνεται και η ΑΒ μας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα λαχταριστά τσουρέκια του πιο αγαπητού σεφ στην Ελλάδα, του Άκη Πετρετζίκη! Αποκλειστικά στα καταστήματα AB βρίσκουμε τα μυρωδάτα τσουρέκια, είτε στην κλασική τους εκδοχή με μαστίχα ή με λαχταριστές γεμίσεις όπως πραλίνα φουντουκιού και καραμέλα dulce de leche, όλα με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη και την ποιότητα της ΑΒ.

Και δεν μένουμε εκεί ...αφού οι γλυκές επιλογές συμπληρώνονται κι από χαλβάδες και σοκολατένια πασχαλινά αβγά, όπως τα… «πολύτιμα» Πασχαλινά Αβγά της AB, τα οποία προσφέρουν χαμόγελα στα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, καθώς με κάθε αγορά πασχαλινού αβγού ενισχύουμε με 0,30€ το έργο της ΕΛΕΠΑΠ ενώ η ΑΒ θα διπλασιάσει το ποσό που θα συγκεντρωθεί.

Ζούμε το Πάσχα στο έπακρο!

Για ακόμη περισσότερη έμπνευση αξίζει να προμηθευτούμε το νέο ανοιξιάτικο τεύχος του περιοδικού ΑΒ Food Stories για να βρούμε περισσότερες συνταγές, μοντέρνα πιάτα αλλά και χρήσιμα tips για τις δημιουργίες μας, μαζί με πλούσιο περιεχόμενο και πασχαλινά θέματα για την κουζίνα μας και όχι μόνο! Αγοράζοντας εξάλλου το ΑΒ Food Stories, συνεισφέρουμε μαζί στην κάλυψη των αναγκών του Ινστιτούτου Prolepsis και τοπικών φορέων (ιδρύματα, ΜΚΟ, κοινωνικά παντοπωλεία δήμων και σχολεία) που βοηθούν χιλιάδες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.