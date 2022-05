Novibet: Οκτώ Υποψηφιότητες στα EGR Marketing & Innovation Awards 2022

Οχτώ υποψηφιότητες απέσπασε η Novibet στα διεθνή βραβεία EGR Marketing & Innovation Awards 2022, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Η δυναμική παρουσία του brand στον τομέα του Marketing και της Επικοινωνίας συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, με 5 βασικές καμπάνιες σε εξέλιξη σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, η Novibet διακρίνεται φέτος μεταξύ των κορυφαίων, στις κατηγορίες:

- Best Use of a Brand Ambassador

- Brand of the Year

- Casino Marketing Campaign

- Best Native App

- Socially Responsible Marketing Campaign

- Innovation in Casino

- CRM Campaign

- Affiliate Marketing Campaign

Διανύοντας μία εξαιρετικά δημιουργική χρονιά, η εταιρεία λάνσαρε νέες καμπάνιες όπως την πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς ‘Τhe GiANT Heart’, και την εκστρατεία ευαισθητοποίησης ενάντια στην οπαδική βία, με τίτλο #NoViolence. Στις προϊοντικές καμπάνιες ξεχωρίζει εκείνη για το online casino, μία κατηγορία που χάρισε στην περσινή διοργάνωση το χρυσό «Βραβείο Καινοτομίας στο Καζίνο Διεθνώς», στη Novibet.

Με στόχο να προσφέρει στα μέλη της την καλύτερη δυνατή εμπειρία ψυχαγωγίας, η εταιρεία υλοποιεί επικοινωνιακά πλάνα βασισμένα σε πρωτοποριακές και ευρηματικές ιδέες, δημιουργώντας νέα trends και αλλάζοντας τα δεδομένα στον κλάδο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας.

Τα EGR Marketing & Innovation Awards 2022, επιβραβεύουν τις ενέργειες Marketing κάθε εταιρείας, που καινοτομεί στον κλάδο των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους και δίνοντας κίνητρο για δημιουργική εξέλιξη. Τα φετινά βραβεία θα διεξαχθούν στο Λονδίνο στις 14 Ιουνίου 2022.