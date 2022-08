40 χρόνια Μητροπολιτικό Κολλέγιο: η πρώτη επιλογή για Πανεπιστημιακές Σπουδές

Δώσε αξία στο βιογραφικό σου σπουδάζοντας στο μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα

Επενδύοντας στο μέλλον της χώρας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεχίζει να αναπτύσσεται, να επεκτείνεται σε ακόμα περισσότερα σημεία στην Ελλάδα, να προσφέρει προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας και να διαμορφώνει ολοκληρωμένους επιστήμονες, ικανούς να συμβάλλουν στις επιστημονικές εξελίξεις κάθε κλάδου.

Με 12 Ακαδημαϊκές Σχολές, 70+ Bachelors, Masters και Διδακτορικά, σε αποκλειστική συνεργασία με επτά κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια και 40 χρόνια παρουσίας στην Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, παραμένει κορυφαίος εκπαιδευτικός προορισμός και η πρώτη επιλογή για πανεπιστημιακές σπουδές με το κύρος διεθνών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Την υψηλή ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών επιβεβαιώνουν οι 30+ πιστοποιήσεις από διεθνείς και εγχώριους επιστημονικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς, όπως επίσης και η ιδιότητά του ως το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων (Compostella Group of Universities).

Επιπλέον, το ακαδημαϊκό προσωπικό του στελεχώνουν καθηγητές με διακρίσεις και «πλούσιο» ερευνητικό έργο.

Με παρουσία σε οκτώ σημεία στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές από όλη την Ελλάδα να σπουδάσουν σε υπερσύγχρονα campuses, προσφέροντας μια εμπειρία σπουδών που μπορεί να συγκριθεί με αυτήν των καλύτερων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Παρακάτω, λοιπόν, συγκεντρώσαμε και μοιραζόμαστε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αξίζει να σπουδάσει κάποιος στο μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα.

Οι συνεργασίες με τα 7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια

Θέτοντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του την παροχή πανεπιστημιακών σπουδών αριστείας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει συνάψει αποκλειστικές συνεργασίες με επτά κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια.

Το Oxford Brookes University με έδρα την Οξφόρδη, δηλαδή την παγκόσμια μητρόπολη των πανεπιστημιακών σπουδών, κατέχει τη 2η θέση στη Μεγάλη Βρετανία και τη 18η στον κόσμο, στο επιστημονικό πεδίο του Τουρισμού, βάσει του διεθνούς πίνακα κατάταξης Πανεπιστημίων QS World University Ranking 2022.

Το University of East London με ιστορία από το 1898, ξεχωρίζει ως ένα κορυφαίο, σύγχρονο, διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο διαρκώς πρωτοπορεί και διακρίνεται. Είναι ένα από τα 20 βρετανικά Πανεπιστήμια των οποίων οι απόφοιτοι κατέχουν θέσεις CEO (Business Leader Magazine), είναι πρώτο για την ποιότητα και την επίδραση της έρευνάς του και «διεθνώς άριστο» για το 45% του όγκου των δραστηριοτήτων του (Research Excellence Framework/REF 2021), ενώ είναι η δεύτερη επιλογή σπουδών για Ψυχολογία και Πληροφορική στη Μεγάλη Βρετανία (National Student Satisfaction Survey, London, 2014).

Το Solent University έχει έδρα το Southampton της Μεγάλης Βρετανίας και αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές Ναυτιλίας. Στο Πανεπιστήμιο ανήκει και η κορυφαία διεθνώς Ναυτική Ακαδημία, Warsash Maritime Academy.

Η Ecole hôtelière de Lausanne είναι η πρώτη Ξενοδοχειακή Σχολή στον κόσμο, βάσει του QS World University Ranking 2022. Εδρεύει στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαθέτει 125 χρόνια ηγετικής πορείας και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην ξενοδοχειακή εκπαίδευση.

Το Queen Margaret University έχει έδρα το Εδιμβούργο της Σκωτίας και ιστορία μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Διακρίνεται για την τεχνογνωσία του στα επιστημονικά πεδία της υγείας και αποκατάστασης, καθώς και του πολιτισμού. Κατέχει τη δεύτερη θέση στη Σκωτία για σπουδές Εργοθεραπείας (NSS,2019).

Το University of Arizona έχει έδρα στο Tuscon της Arizona. Πρόκειται για ένα διακεκριμένο αμερικανικό ερευνητικό Πανεπιστήμιο, το οποίο συγκαταλέγεται στα 100 καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο, σύμφωνα με το U.S. News and World Report. Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε κάθε πλανητική αποστολή της NASA και αποτελεί το τέταρτο πιο βραβευμένο δημόσιο Πανεπιστήμιο για έρευνα από τη NASA.

Το University of North Alabama εδρεύει στην Αλαμπάμα των Η.Π.Α. και από το 1830 προσφέρει σύγχρονα και υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών.

Οι 12 διακεκριμένες σχολές με τα 70+ κορυφαία προγράμματα σπουδών

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, bachelors, masters και διδακτορικά, που απαντούν στις προκλήσεις και απαιτήσεις της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς εργασίας, σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων.

Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα σπουδών ανήκουν στις εξής 12 σχολές:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business, Marketing, Οικονομικά, Λογιστική & Χρηματοοικονομικά, Επιχειρηματικότητα, Real Estate, ΜΒΑ)

Σχολή Πληροφορικής (Computer Science, Cyber Security & Networks, IT for Business, Information Security & Digital Forensics, Artificial Intelligence, Data Science, Games Development, Big Data Technologies)

Σχολή Τουρισμού (Διοίκηση Τουρισμού & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Διεθνής Φιλοξενία & Οργάνωση Εκδηλώσεων)

Σχολή Επιστημών Υγείας (Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Βιοϊατρική, Διαιτολογία, Εργοθεραπεία, Αποκατάσταση, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Ποδιατρική, Ιατρική Γενετική, Μουσικοθεραπεία)

Οι τίτλοι σπουδών έχουν διεθνή αναγνώριση και απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

Τα 8 υπερσύγχρονα Campuses

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει τη δυνατότητα φοίτησης σε οκτώ σημεία στην Ελλάδα: Στο κέντρο της Αθήνας, το Μαρούσι, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Ρόδο, τη Λάρισα και την Πάτρα.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελούν ορόσημα της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία της φοίτησης.

Όλα τα campuses του Κολλεγίου διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για κάθε ειδικότητα, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο, χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις που δημιουργούν τις ιδανικές προϋποθέσεις και τις συνθήκες για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Ευρύ δίκτυο συνεργατών για πρακτική άσκηση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Η επαφή με τις ρεαλιστικές συνθήκες εργασίες του κάθε επαγγέλματος προσφέρει την απαραίτητη εμπειρία, τα εφόδια και, τελικά, την αυτοπεποίθηση, ώστε κάθε απόφοιτος να ενταχθεί ομαλά στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίσει με θάρρος τις επαγγελματικές προκλήσεις.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, το οποίο αποτελείται από δημόσιους φορείς και κορυφαίες εταιρείες από κάθε τομέα της αγοράς εργασίας, σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει.

Εκτός από αυτό, διοργανώνει Ημέρες Καριέρας. Στη διάρκεια των Career Days, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι δίνουν συνεντεύξεις και συνομιλούν με εκπροσώπους από τις επιφανέστερες εταιρείες του κλάδου τους, προκειμένου να διεκδικήσουν τόσο θέσεις πρακτικής, όσο και θέσεις εργασίας. Παράλληλα, αξιολογούνται και αναπτύσσουν το δικό τους δίκτυο επαγγελματικών επαφών.

Περισσότερες από 30 Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Περισσότεροι από 30 διεθνείς επιστημονικοί και επαγγελματικοί οργανισμοί και φορείς εμπιστεύονται το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενισχύοντας το βασικό του όραμα: Να προσφέρει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας σπουδών που αξίζουν οι φοιτητές του σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Σχολή Υγείας : World Federation of Occupational Therapists (WFOT), Institute of Biomedical Science (IBMS), European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE), European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ΕΝΟΤΗΕ).

World Federation of Occupational Therapists (WFOT), Institute of Biomedical Science (IBMS), European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE), European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ΕΝΟΤΗΕ). Σχολή Πληροφορικής: Microsoft, ORACLE Workforce Development Partner, CISCO Networking Academy, British Computer Society (BCS), SAP University Alliances, EC-Council Academia, GitHub Education

Σχολή Ψυχολογίας : The British Psychological Society (BPS), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP)

The British Psychological Society (BPS), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων : European Business Ethics Network (ΕΒΕΝ), European Foundation for Management Development (EFMD)

European Business Ethics Network (ΕΒΕΝ), European Foundation for Management Development (EFMD) Πολυτεχνική Σχολή : Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA), ARM University Program

Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA), ARM University Program Σχολή Τουρισμού: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Ένωση Ανώτερων Τουριστικών Σχολών της Ευρώπης (EURHODIP), American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI), Συμβούλιο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού (ΕΛΙΤΟΥΡ)

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Ένωση Ανώτερων Τουριστικών Σχολών της Ευρώπης (EURHODIP), American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI), Συμβούλιο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού (ΕΛΙΤΟΥΡ) Σχολή Ναυτιλίας & Ναυτική Ακαδημία: Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT), DNV-GL, Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσών & Περιβάλλοντος (HELMEPA), Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου (INTERCARGO), Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST), InternationalAssociation of Maritime Institutions (IAMI), Baltic and International Maritime Council (BIMCO), Διεθνή Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων (INTERTANKO), Ναυτικό Ινστιτούτο (Nautical Institute), Guidelines for Unified Excellence in Service Training (G.U. E. S.T.), Maritime & Coastguard Agency (MCA), PYA (Professional Yachting Association), RYA (Royal Yachting Association)

Διοργάνωση θεσμών που στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, επίσης, ότι το 2022 το Μητροπολιτικό Κολλέγιο πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο του συνέδριο TEDx, με θέμα «Mellon: Shaping the Future», στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επτά κορυφαίοι επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους κατάφεραν με τις ομιλίες τους, να εμπνεύσουν κάθε έναν από τους συμμετέχοντες. Το ΤEDxMetropolitanCollege έλαβε χώρα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Γ΄).

Δέσμευση για ένα καλύτερο μέλλον για όλους

Ως Μέλος του Διεθνούς Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ SDSN (Sustainable Development Solutions Network), το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει δεσμευτεί να συμβάλλει στην προώθηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (17 SDGs) του ΟΗΕ προς το 2030, μέσα από δράσεις και θεσμούς σχετικές με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει, σε επιστήμες που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η Υγεία, η Αρχιτεκτονική, οι Ανθρωπιστικές επιστήμες και τις οποίες πραγματοποιεί στις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιείται.

Πολλές από αυτές τις δράσεις εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου «Από καρδιάς» και μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Σημαντικές διακρίσεις και βραβεία

Παράλληλα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων (Compostella Group of Universities). Πιο αναλυτικά, το δίκτυο έχει σήμερα 73 πανεπιστημιακά ιδρύματα-μέλη από 30 διαφορετικές χώρες του κόσμου και η συμμετοχή σε αυτό προσφέρει διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά έργα. Επιπλέον, αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο Βρετανικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Universities UK International), ενώ σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του φορέα Universities UK International, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα σε αριθμούς φοιτητών καθώς και σε προγράμματα φοίτησης βρετανικών Πανεπιστημίων.

Πιο αναλυτικά, έχει διακριθεί με το Gold Award «Best Hotel Education Provider» για έξι συνεχή έτη (Greek Hospitality Awards 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), έχει λάβει το Βραβείο «Προγράμματα Εκπαίδευσης & Εξειδίκευσης στον Τουρισμό» για τρία συνεχή έτη (Tourism Awards, 2020, 2021, 2022), το Χρυσό Βραβείο «Δεσμός με την Κοινωνία» (Education Business Awards, 2017), το Βραβείο «Κτίρια-Εγκαταστάσεις» (Education Business Awards, 2016), το Safety4Sea Training Award 2019 για τη Ναυτική Ακαδημία και το Honorary Award (Greek Yachting Awards, 2019) για τη Superyacht Academy.

Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα.

Αθήνα | Θεσσαλονίκη Ι Μαρούσι | Πειραιάς | Κρήτη | Ρόδος | Λάρισα | Πάτρα

Περισσότερα στο mitropolitiko.edu.gr ή στη Γραμμή Πανελλαδικής Ενημέρωσης 213 33 30 300.