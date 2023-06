AQUA Carpatica: Στην 45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Το AQUA Carpatica ήταν υποστηρικτής της 45ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (ΕΣΕ) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα πριν λίγο καιρό.

Στη Συνδιάσκεψη παρευρέθηκαν Λειτουργικά Στελέχη από κάθε γωνιά της γηραιάς ηπείρου αλλά και 120 μαθητές Λυκείων από την Αττική και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας, συγκεντρώνοντας, έτσι, παραπάνω από 250 συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι μαθητές έγιναν Σύνεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιμετώπισαν θέματα που απασχολούν αυτόν τον καιρό την Ευρώπη. Όλο το συνέδριο, όμως, πραγματοποιήθηκε κάτω από την ομπρέλα της θεματικής του: “Wind of Change – Youth initiatives in Environmental Consciousness: Empowering the active participation of the youth in environmental policy”. «O Άνεμος της Αλλαγής – Νεανικές Πρωτοβουλίες για την Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Συνείδησης: Ενδυναμώνοντας την ενεργό συμμετοχή των νέων στην περιβαλλοντική πολιτική»

Η 45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής (ΕΣΕ), έτσι, έχει ως στόχο να ‘’αγκαλιάσει’’ την νέα γενιά και να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη που θα ωθήσει τους μελλοντικούς πολίτες, τα νέα παιδιά, στην δημιουργία της δικής τους περιβαλλοντικής πολιτικής και στην υιοθέτηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής.

Το ΕΚΝ είναι ένας οργανισμός μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Βερολίνο. Από την ίδρυση του το 1987, διοργανώνει περισσότερες από 100 δράσεις και εντάσσει σε αυτές περισσότερους από 25.000 νέους από όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο, ενώ αποτελείται από 41 Εθνικές Επιτροπές. Κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση μιας Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση των νέων, η ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και η ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το ΕΚΝ έχει πλέον καταφέρει να εδραιώσει μία από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή ιδεών, την προώθηση του διαλόγου και τις διαπολιτισμικές συζητήσεις.

Η ιδέα αυτή βρήκε τον δρόμο της προς την Ελλάδα και, έτσι, το 1994 στην Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ), το οποίο και λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικά και κομματικά συμφέροντα.

To AQUA Carpatica στηρίζει ενέργειες για την εκπαίδευση των νέων, η ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Τα προϊόντα AQUA Carpatica ήταν διαθέσιμα στους χώρους που πραγματοποιήθηκε η συνδιάσκεψη, προκειμένου οι συμμετέχοντες να το απολαμβάνουν και να δροσίζονται.

Το πολυβραβευμένο για την ποιότητα και τη γεύση του νερό AQUA Carpatica προέρχεται από το τελευταίο άγριο δάσος των Καρπαθίων, μια πολύ παρθένα και μοναδική περιοχή Συγκεντρώνεται υπεύθυνα από τα βάθη της γης και τις υπόγειες προστατευμένες πηγές για να διατηρήσει φυσικά την ιδανική του περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία, το ισορροπημένο pH και την απαράμιλλη καθαρή γεύση του.

Το Φυσικό Μεταλλικό νερό με σχεδόν μηδενικά νιτρικά και το Φυσικώς Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό νερό, το μοναδικό νερό στον κόσμο με μηδέν νιτρικά, AQUA Carpatica, είναι ιδανικά για μια πιο ισορροπημένη διατροφή και ευεξία.

Το AQUA Carpatica είναι ένα πολυβραβευμένο νερό κυρίως για την ποιότητα και γεύση του. Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει 84 διακρίσεις παγκοσμίως.

Οι πηγές AQUA Carpatica ανακαλύφθηκαν το 2005 κι αφού ερευνήθηκαν και αναλύθηκαν για 5 συνεχόμενα έτη ξεκίνησε η εμφιάλωσή το 2010, ενώ πρόσφατα μπήκε και στην Ελληνική αγορά. Το AQUA Carpatica έχει αποσπάσει 84 διεθνή βραβεία τόσο για την ποιότητα όσο και για την απαλή γεύση ενώ παράλληλα δεν αφήνει κάποια επίγευση. Χάρη στα μηδενικά νιτρικά (φυσικώς ανθρακούχο νερό) και στα σχεδόν μηδενικά νιτρικά (φυσικό μεταλλικό νερό) τα AQUA Carpatica είναι ιδανικά για εγκύους και παιδιά. Παρ’ ότι υπάρχει στην αγορά περίπου δέκα χρόνια τώρα, το AQUA Carpatica βρίσκεται ήδη σε παγκόσμιες αγορές (Ηνωμένες Πολιτείες, Μ. Βρετάνια, Ιαπωνία, Ντουμπάι, Ισπανία , Αυστραλία, Ουγγαρία, Κίνα κλπ.) κι έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Το 2022 η εταιρεία AQUA Carpatica προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με την PepsiCo που δίνει τη δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

