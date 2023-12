Φροντίζουμε σήμερα την υγεία μας και βάζουμε τις βάσεις για ένα ασφαλές μέλλον

Στην εποχή της ψηφιοποίησης και του μετασχηματισμού που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα σε πολλαπλά επίπεδα, δύο παράγοντες απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο: Η διασφάλιση της Υγείας του και του μέλλοντός του.

Φροντίζοντας σήμερα για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, αλλά και παράλληλα κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες για να αισθανθούμε ασφαλείς για το αύριο, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ώστε να ικανοποιήσουμε τις αγωνίες μας αυτές.

Το νέο τοπίο στον χώρο της Υγείας επιβάλλει προσωποποιημένες υπηρεσίες, με έμφαση πρωτίστως στην πρόληψη, αλλά και ανακούφιση των συστημάτων υγείας μέσω της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατ’ οίκον, πάντα με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πολίτη. Παράλληλα, στην Υγεία εντάσσονται και υπηρεσίες που αποσκοπούν στο ευ ζην, ενώ οι τηλεσυνεδρίες με τον γιατρό, θεωρούνται προαπαιτούμενο. Φυσικά, η νοσηλεία, όταν απαιτείται, και η συνακόλουθη αποκατάσταση που πιθανόν χρειάζεται, ολοκληρώνουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η Υγεία του μέλλοντος για τον πολίτη.

Την ίδια στιγμή, η αγωνία που ενδεχομένως φέρνει η σκέψη για το αύριο, δεν έχει θέση στη ζωή ενός σύγχρονου πολίτη, ο οποίος μπορεί σήμερα να φροντίσει για το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του. Το σημαντικό βήμα που εμείς οφείλουμε εγκαίρως να κάνουμε είναι η επιλογή του κατάλληλου αποταμιευτικού – επενδυτικού προγράμματος, με βάση τις ανάγκες και τους στόχους μας. Διότι, επιλέγοντας τώρα σωστά, με βάση τις αξίες μας, τις προσωπικές μας σκέψεις και τη μελλοντική προοπτική, γνωρίζουμε με βεβαιότητα πως έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας.

Η Generali μας προσφέρει το Οικοσύστημα Υγείας Life On και το αποταμιευτικό – επενδυτικό πρόγραμμα Maximizer

Το πρώτο βήμα για να βρισκόμαστε on track με τις εξελίξεις στον τομέα της Υγείας είναι να κατανοήσουμε και να οριοθετήσουμε τις δικές μας ανάγκες. Διότι, σήμερα, έχουμε την ευκαιρία να βρούμε το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλειας υγείας, εκείνο που διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία για να καλύψει επακριβώς τις ανάγκες μας, αλλά και τις ανάγκες κάθε μέλους της οικογένειάς μας – εφόσον το επιθυμούμε. Πρόκειται για το Οικοσύστημα Φροντίδας & Υγείας Life On της Generali που προσαρμόζεται στο προφίλ μας, αξιοποιώντας τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία που χαρίζουν ευελιξία και αμεσότητα και μας προσφέρει τόσο τις υπηρεσίες υγείας και ευεξίας που έχουμε ανάγκη, όσο και τη δυνατότητα να φροντίσουμε τώρα το μέλλον μας.

Ταυτόχρονα, μέσω του αποταμιευτικού – επενδυτικού προγράμματος Maximizer της Generali και αξιοποιώντας τις πολλαπλές παροχές του προς τους ωφελούμενους, μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον μας και της οικογένειάς μας.

Τα 3+1 σημεία που διασφαλίζουν εξατομικευμένο πρόγραμμα ασφάλειας υγείας

Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, αλλά και την εμπεριστατωμένη, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των 3.500 ασφαλιστικών συμβούλων της Generali, μπορούμε τώρα να δημιουργήσουμε και να επιλέξουμε καινοτόμες λύσεις που οδηγούν στο αύριο. Στην προσπάθειά μας αυτή, χρειάζεται να υπολογίσουμε τέσσερα σημεία - «κλειδιά», τέσσερις παράγοντες που καθορίζουν σημαντικά το αποτέλεσμα, ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες μας κι εμείς να αισθανόμαστε πως, πράγματι, έχουμε κάνει την καλύτερη επιλογή ως προς την ασφάλεια υγείας που επιλέξαμε.

Στο Οικοσύστημα Φροντίδας & Υγείας Life On της Generali μπορούμε να αποκτήσουμε μία προηγμένη και προσωπική ασφάλεια υγείας, μία ισχυρή «ασπίδα» για το παρόν και το μέλλον. Ας δούμε αναλυτικότερα, τους λόγους:

#1 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλειας υγείας το οποίο προσαρμόζεται στο προφίλ μας, ενώ επιπλέον συνδυάζει καλύψεις με υπηρεσίες ευ ζην και μας επιβραβεύει όταν πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

#2 Προσφέρει έξυπνα εργαλεία και προσωποποιημένες υπηρεσίες, όπως 24/7 τηλεσυνεδρίες με γιατρούς πολλαπλών ειδικοτήτων με το My e-Doctor app, πρόσβαση σε ειδικούς ψυχικής υγείας, δωρεάν πλατφόρμα εκγύμνασης με το My e-Gym, κίνητρα για να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας με το life & health coaching app, My Health IQ.

#3 Παρέχει πρόσβαση σε κορυφαίο δίκτυο νοσοκομείων, γιατρών και διαγνωστικών κέντρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

#3+1 Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να απευθυνθούμε στον εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος είναι δίπλα μας για να μας εξηγήσει και να μας εξυπηρετήσει, πάντα με γνώμονα το δικό μας όφελος, με αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις.

Life On: Ένα πλήρες πρόγραμμα υγείας που διαμορφώνουμε εμείς για εμάς

Ειδικά όσον αφορά στις παροχές του Οικοσυστήματος Φροντίδας & Υγείας Life On της Generali, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αναπτύσσεται σε πέντε άξονες, καθέναν από τους οποίους μπορούμε να προσαρμόσουμε στις δικές μας, εντελώς προσωπικές ανάγκες. Δημιουργώντας το δικό μας πρόγραμμα ασφάλειας υγείας και κάνοντας τον δικό μας υπολογισμό ασφαλίστρων υγείας, επιλέγουμε όσες καλύψεις και υπηρεσίες χρειαζόμαστε, έχοντας τη σιγουριά ότι κάποιος μας φροντίζει καθημερινά. Από την πρόληψη έως και την τριτοβάθμια περίθαλψη, με πρωτοπόρες υπηρεσίες και έξυπνες εφαρμογές, χτίζουμε μαζί την ασπίδα ασφάλειας και φροντίδας που έχουμε ανάγκη.

Έτσι, έχουμε τους εξής άξονες, καθένας από τους οποίους προσφέρεται σε πολλές επιλογές, ώστε να βρούμε ό,τι μας ταιριάζει:

Πρόληψη

Νοσηλεία

Γιατροί και Εξετάσεις

Υπηρεσίες

Αποκατάσταση

Για παράδειγμα, εφόσον επιλέξουμε στον τομέα της Πρόληψης την On Demand επιλογή, μπορούμε στον τομέα της Νοσηλείας να επιλέξουμε το Basic πακέτο, ενώ στον άξονα «Γιατροί και Εξετάσεις» να πάμε στο «3 Πακέτα». Εδώ βρίσκεται εξάλλου, η ευελιξία του Οικοσυστήματος Φροντίδας & Υγείας Life On της Generali και η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δεκάδων συνδυασμών, προκειμένου να καταλήξουμε σε ό,τι μας ταιριάζει ακριβώς, πάντα με γνώμονα πως οι προσωποποιημένες παροχές υγείας, είναι το μέλλον.

Φροντίζουμε το μέλλον μας με το αποταμιευτικό – επενδυτικό πρόγραμμα Maximizer

Με το αποταμιευτικό – επενδυτικό πρόγραμμα Maximizer φροντίζουμε το μέλλον μας: Διασφαλίζουμε συστηματική αποταμίευση, με όλα τα πλεονεκτήματα των μακροχρόνιων επενδύσεων, ενώ μπορούμε να συνδυάσουμε την επένδυση με ασφαλιστικές καλύψεις Προστασίας, όπως η Ασφάλιση Ζωής. Παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στο πρόγραμμα με πολύ χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο, με δυνατότητα εγγυημένης σταθερής μηνιαίας σύνταξης ορισμένης διάρκειας στη λήξη του, αλλά και μεγάλη ευελιξία προσαρμογής, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οικονομικές μας δυνατότητες, καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Το Maximizer είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις αποταμιευτικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, πάντα με βάση τις δυνατότητες του καθενός. Ενδέχεται να αφορά είτε στη δημιουργία σύνταξης είτε στην εξασφάλιση των παιδιών και συνδυάζει μία σταθερή μέθοδο αποταμίευσης, μέσω της καταβολής ετήσιου ασφαλίστρου και διαφορετικές επενδυτικές επιλογές, για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των χρημάτων μας. Παρέχει πρόσβαση σε επιλεγμένες χρηματαγορές, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, χωρίς αποκλεισμούς, πάντα με τη γνώση και τη συμβολή της Generali.

Ένα ολόκληρο οικοσύστημα, ένα πλέγμα ασφαλείας για να ζήσουμε το σήμερα και το αύριο με όλα τα εφόδια για την υγεία μας. Μία ασφάλιση υγείας που διασφαλίζει την ποιότητα της ζωής μας και ένα αποταμιευτικό - επενδυτικό πρόγραμμα για να φροντίσουμε το μέλλον μας, να αισθανόμαστε ασφαλείς και να ζούμε το σήμερα, σχεδιάζοντας τα όνειρα του αύριο. Με το Οικοσύστημα Φροντίδας & Υγείας Life On και το Αποταμιευτικό – Επενδυτικό Πρόγραμμα Maximizer της Generali φροντίζουμε για τη ζωή και το μέλλον, για εμάς κι αυτούς που αγαπάμε!

