ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Μπροστά από τις εξελίξεις με έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη

Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή μας.

Όταν ξυπνάμε το πρωί, συνήθως ανάμεσα στις πρώτες κινήσεις μας είναι να ανοίξουμε το smartphone μας και να ενημερωθούμε για την επικαιρότητα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μας συνοδεύσει σε όλα μας τα tasks. Αργότερα, στο σπίτι θα ανοίξουμε το tablet για να ελέγξουμε τα emails μας ή θα δούμε κάποια ταινία στο laptop μας, όσο παράλληλα θα ακούμε μουσική από τη smart home συσκευή μας. Ίσως, τελευταία να έχουμε αφιερώσει τον ελεύθερό μας χρόνο στους νέους μας στόχους στη γυμναστική, που καταγράφουμε στο smartwatch μας ή τη μαγειρική, χάρη στις smart οικιακές συσκευές μας, που κάνουν τη διαδικασία πιο εύκολη.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πως κάθε πτυχή της ζωής μας είναι συνδεδεμένη με την τεχνολογία με κάποιον τρόπο, μιας και από το πρώτο κινητό με πλήκτρα που κρατήσαμε στα χέρια μας μέχρι τις smart συσκευές που χρησιμοποιούμε σήμερα στην καθημερινότητά μας, πολλά έχουν αλλάξει. Ωστόσο ένα πράγμα μένει σταθερό: Το Δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, το οποίο εδώ και χρόνια μας προσφέρει μία συνολική καταναλωτική εμπειρία σε κάθε επίσκεψή μας.

«Tomorrow is smart», λοιπόν, όπως δήλωσαν πρόσφατα και οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοι των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο ετήσιο συνέδριό τους και δεν θα μπορούσε να μην είναι, αφού με τις ισχυρές επιδόσεις τους το 2023, συνεχίζουν δυναμικά το 2024 με νέα προϊόντα που έχουν σκοπό να κάνουν τη ζωή μας ακόμη πιο «έξυπνη».

Ανάπτυξη σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων το 2023

Σε μία καθημερινότητα, που η τεχνολογία έχει εισβάλλει σε κάθε πτυχή της ζωής μας, κάθε σύγχρονη αγοραστική εμπειρία αποκτά ξεχωριστή ταυτότητα, όταν σε αυτή συμβάλλουν μερικοί σημαντικοί παράγοντες: Το περιβάλλον, η ποικιλία στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, η εξέλιξη και φυσικά, η εξυπηρέτηση και το service.

Αυτά έχει καταφέρει να πετύχει και το Δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, φέρνοντας ως απόδειξη τις ισχυρές επιδόσεις του 2023. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας η επισκεψιμότητα των καταστημάτων ενισχύθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά φτάνοντας τους 13.5 εκατ. πελάτες, ο τζίρος των προϊόντων αυξήθηκε σημαντικά, ενώ όλοι οι στόχοι στις telco υπηρεσίες επιτεύχθηκαν.

Μάλιστα, πέρα από το γεγονός ότι ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ παρέμεινε στην κορυφή στα κινητά και στο service των συσκευών, εξαιρετικές επιδόσεις είχε και στις συνδέσεις σταθερής, ιδίως στο Fiber To The Home, κινητής τηλεφωνίας και στο COSMOTE TV. Μεγάλη απήχηση είχαν και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως το G Click & Collect, το G Warranty Plus, το G Tattoo και το G Photoprint.

Έμφαση στην καταναλωτική εμπειρία και τις smart τεχνολογίες για το 2024

Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και οι αγοραστικές μας ανάγκες αλλάζουν, χρειάζεται να γνωρίζουμε πως όχι μόνο έχουμε πρόσβαση σε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων με υψηλές επιδόσεις, αλλά και πως κάθε μας αγορά θα μας προσφέρει την ικανοποίηση που επιθυμούμε, ως καταναλωτές. Και αυτήν την αξιοπιστία μας την προσφέρουν σταθερά τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που βρίσκονται μπροστά από τις εξελίξεις, θέτοντας νέους στόχους κάθε χρονιά. Η περαιτέρω ενίσχυση των G Prime καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, η ένταξη νέων προϊοντικών κατηγοριών όπως το smart home και οι μικρές οικιακές συσκευές, τα digital στοιχεία αλλά και το βελτιωμένο e-shop, αποτελούν μερικούς μόνο από αυτούς τους στόχους του ΓΕΡΜΑΝΟΥ για φέτος. Όλα όσα, δηλαδή ψάχνουμε σε μία καθημερινότητα που δεν νοείται πια χωρίς την τεχνολογία.

Φέτος, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να επενδύσουμε σε smart προϊόντα που θα μας προσφέρουν άνεση, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας όπου και να βρισκόμαστε και οι οικιακές συσκευές θα έχουν τον πρώτο λόγο. Είτε αναζητάμε συσκευές για τη μαγειρική μας, είτε για την προσωπική μας περιποίηση, είτε για τη θέρμανση του χώρου μας, το μόνο σίγουρο είναι πως θα μπορούμε να τις ανακαλύψουμε στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όπου οι σύμβουλοι τεχνολογίας θα κάνουν τη διαδικασία της επιλογής μας ακόμη πιο εύκολη. Συσκευές που μπορούμε να ελέγχουμε εξ αποστάσεως μέσα από το smartphone ή το tablet μας, σε μια μεγάλη γκάμα, από κορυφαία brands, ενώ εξειδικευμένοι τεχνικοί θα αναλάβουν την μελέτη του χώρου, την εγκατάσταση, αλλά και τη συνδεσιμότητα των συσκευών στο έξυπνο σπίτι μας.

Σ’ αυτή τη Smart Εποχή αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο συνέδριο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ο κ. Κώστας Βούζας, Διευθυντής BU Retail Ομίλου ΟΤΕ, τονίζοντας πως η Smart Εποχή έχει ήδη ξεκινήσει. Πρόσθεσε δε πως ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρώντας τα μερίδια αγοράς στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ήδη διαθέτει, σκοπεύει να κάνει άνοιγμα σε νέες κατηγορίες που θα του δώσουν περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η τεχνολογία αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς, ταυτόχρονα με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Το ίδιο ακριβώς κάνει και το Δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που συνεχίζει να είναι στην «καρδιά της τεχνολογίας», προσφέροντας μία ολοκληρωμένη καταναλωτική εμπειρία και νέα προϊόντα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά μας σε κάθε τομέα.