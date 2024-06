Διεθνής Αναγνώριση για τον Δρ. Αναστασάκη MD, PhD στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της AAHRS στην Κίνα

Το 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Asian Association of Hair Restoration Surgeons (AAHRS), υπό την αιγίδα της International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Κίνα από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου. Ένας από τους εξέχοντες προσκεκλημένους ήταν ο Δρ. Κωνσταντίνος Αναστασάκης (https://www.anastasakishairclinic.gr/), ο μοναδικός Ευρωπαίος χειρουργός μεταμόσχευσης μαλλιών που προσκλήθηκε ως επίτιμος ομιλητής και Instructor Surgeon στο Live Surgery Workshop. Η εκδήλωση αποτέλεσε σημαντικό σημείο αναφοράς στον τομέα της χειρουργικής μεταμόσχευσης μαλλιών, προσελκύοντας χειρουργούς μεταμόσχευσης μαλλιών από όλο τον κόσμο.

Ο Δρ. Αναστασάκης, με διεθνή αναγνώριση στο τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών (https://www.anastasakishairclinic.gr/video-reviews-anastasakis-hair- clinic/), είναι ένας από τους 220 πιστοποιημένους χειρουργούς μεταμόσχευσης μαλλιών από την ABHRS (American Board of Hair Restoration Surgery) και ένας από τους 139 Fellow Members της ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Δρ. Αναστασάκης παρουσίασε τρεις ομιλίες με

τίτλους:

1.“Iron deficiency, Anabolic steroids and Botanical extracts in AGA/FPHL”

2. “Strip Harvesting - Basic Concepts of Wound Closure”

3. “Complications-How to Avoid Placing Disasters”

Οι ομιλίες του Δρ. Αναστασάκη προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον και εντυπωσίασαν τους συμμετέχοντες, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη μεταμόσχευση μαλλιών και την ανδρογενετική αλωπεκία.

Επιπλέον, το Live Surgery Workshop στα πλαίσια του συνεδρίου είχε αθρόα προσέλευση και ενίσχυσε την φήμη του ιατρού ως κορυφαίου ειδικού στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών. O Δρ. Αναστασάκης επικεντρώθηκε στη μεταμόσχευση μαλλιών σε άνδρες με την τεχνική ακούρευτη FUE, παρουσιάζοντας προηγμένες χειρουργικές μεθόδους και τεχνικές.

Ο Δρ. Αναστασάκης παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση, τα βιβλία του Androgenetic Alopecia from A to Z - Vol. 1, 2, and 3 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της AAHRS, Dr. Bertram Ng. Η παρουσίαση των βιβλίων έτυχε τεράστιας ανταπόκρισης από το επιστημονικό κοινό, το οποίο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο τους. Αποτελεί τεράστια τιμητική πρόταση και αναγνώριση της αξίας του έργου του, η συμφωνία που υπεγράφη για τη μετάφραση των βιβλίων στα Mandarin Chinese, αναδεικνύοντας τη διεθνή αποδοχή και τη σημασία της επιστημονικής συμβολής και του κύρους του Δρ. Κωνσταντίνου Αναστασάκη.

Σε ειδική τελετή κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου, ο Δρ. Αναστασάκης βραβεύτηκε από την AAHRS -μέλος του Global Council της ISHRS-, σε αναγνώριση της συνολικής του προσφοράς στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την αφοσίωση και την εξαιρετική συμβολή του Δρ. Αναστασάκη στην προώθηση και την ανάπτυξη των τεχνικών και των πρακτικών στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών.

Ο Δρ. Αναστασάκης συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης και πρότυπο για τους συναδέλφους του, με τη δέσμευσή του στην καινοτομία και την αριστεία στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών.