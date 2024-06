Σταδιοδρομία στον Τουρισμό: Ο κλάδος με τις ατέλειωτες δυνατότητες

Η αλήθεια είναι πως ο τουρισμός, ένας από τους πιο δυναμικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, «ανοίγει» συνεχώς δρόμους γεμάτους ευκαιρίες για όλους όσοι ονειρεύονται μια καριέρα γεμάτη προκλήσεις, εξέλιξη και ανταμοιβές.

Και αυτό, διότι η ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη στον τουριστικό κλάδο αγγίζει πρωτοφανή ύψη, καθώς η βιομηχανία εξελίσσεται ραγδαία, υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές και αγκαλιάζοντας νέες τάσεις. Το ερώτημα που προκύπτει ωστόσο, είναι πώς μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει τα απαραίτητα εφόδια για να διαπρέψει σε αυτόν τον ανταγωνιστικό χώρο;

Κάπου εδώ, είναι που κάνει την εμφάνιση του, το LE MONDE College – Tourism College of Greece, ο απόλυτα εξειδικευμένος πάροχος σπουδών φιλοξενίας, με προγράμματα σπουδών που δίνουν τα πιο εξειδικευμένα πτυχία που μπορεί να έχει στα χέρια του ένας επαγγελματίας του τουριστικού κλάδου.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή!

Οι νέες προοπτικές για το μέλλον του τουρισμού

Εάν υπάρχει μία απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία είναι σε θέση να θέτει όλο και πιο ψηλά τον πήχη του τουριστικού κλάδου, δεν είναι άλλη από τους ανθρώπους που τον στελεχώνουν. Γι’ αυτό και το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, αλλά και η επαγγελματική και ακαδημαϊκή δικτύωση υψηλού επιπέδου είναι το Α και το Ω για τη συνεχή εξέλιξη της τουριστικής βιομηχανίας με βάση τη νέα τάξη πραγμάτων που ανοίγεται μπροστά μας.

Και όταν μιλάμε φυσικά για νέα τάξη πραγμάτων, δεν θα μπορούσαμε να μην βάλουμε στη συζήτησή μας, έννοιες όπως το digital marketing ή το hospitality law, που φέρνουν στο επίκεντρο την ανάγκη απόκτησης νέων soft και hard skills στον «κόσμο» του τουρισμού.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πως για εμάς που επιθυμούμε να εδραιωθούμε στον κλάδο του τουρισμού και να βάλουμε το δικό μας «λιθαράκι» στην ανάπτυξή του, το LE MONDE College – Tourism College of Greece, είναι η Νο1 επιλογή που μπορούμε να κάνουμε. Ειδικά σήμερα, που οι πιο μεγάλες διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες επεκτείνονται στην Ελλάδα, ένα είναι το σίγουρο: Οι γνώσεις γύρω από το digital marketing, τα ζητήματα δικαίου, οικονομικών και management που προσφέρει το Bachelor’s Degree in Hospitality Management, μέσα από τα κατάλληλα πάντα τεχνολογικά εργαλεία, συμβάλλουν στην ανάδειξη των νέων προσωπικοτήτων του τουρισμού, την κοινωνική ευημερία αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Και κάπως έτσι, ως επαγγελματίες του μέλλοντος στον τουριστικό κλάδο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μας, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησής μας, να ιεραρχούμε τις προτεραιότητες, να λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις και να εφαρμόζουμε την ελληνική φιλοξενία με διεθνή πρότυπα. Με δυο λόγια, θα είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε μελλοντική πρόκληση στην αγορά εργασίας, ανά πάσα ώρα και στιγμή.

O σίγουρος «δρόμος» για μια επιτυχημένη καριέρα στον τουρισμό

Και για εμάς που θέλουμε ακόμη περισσότερα από τις σπουδές που θα ακολουθήσουμε, αρκεί να γνωρίζουμε πως το LE MONDE College – Tourism College of Greece, μέσα από τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθεί στα προγράμματα σπουδών του, δημιουργεί νέα ξενοδοχειακά στελέχη που συνδυάζουν διοικητικές, οργανωτικές και τεχνικές ικανότητες, απαραίτητες σε κάθε είδος ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Από Τουριστική Πολιτική, Ξενοδοχειακή Ορολογία (αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά), Financial Accounting, Strategic Management & Human Resources μέχρι Τουριστική Ψυχολογία, τα μαθήματα που διδάσκονται στα προγράμματα του LE MONDE College – Tourism College of Greece δίνουν σε κάθε υποψήφιο σπουδαστή την πλήρη κατάρτιση που χρειάζεται, έτσι ώστε να διαθέτει όλα τα απαραίτητα skills που θα αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο την τουριστική βιομηχανία.

Σε μια εποχή που οι επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό διαδέχονται η μια την άλλη και ο τουριστικός κλάδος γίνεται ο κυρίαρχος και ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος του ελληνικού επιχειρείν, η πιο σημαντική συνισταμένη είναι οι καταρτισμένοι και up to date επαγγελματίες. Γι’ αυτό και το LE MONDE College – Tourism College of Greece είναι η ευκαιρία που κάθε μελλοντικός επαγγελματίας του τουρισμού χρειάζεται να «αρπάξει» για μία καριέρα με σίγουρη επιτυχία.