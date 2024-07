Μια βόλτα στο Περιστέρι θα σε πείσει ότι η ενέργεια άλλαξε και έγινε Protergia!

Στην εποχή μας, η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν κεντρικό άξονα της καθημερινότητας, βελτιώνοντας τη ζωή μας με τρόπους που ήταν αδιανόητοι στο παρελθόν.

Ας αναλογιστούμε, απλώς, το εξής: Θα μπορούσαμε να φανταστούμε την καθημερινότητά μας στο μέλλον, χωρίς να περιμένουμε σε ουρές αναμονής για εξυπηρέτηση, καθώς ένα «κλικ» θα έλυνε όλες τις εκκρεμότητές μας ή ακόμη και να οδηγούμε το αυτοκίνητό μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον;

Εάν όλα αυτά μας μοιάζουν με σενάρια επιστημονικής φαντασίας, για την Protergia αποτελούν πρόκληση. Διότι, ως ηγέτης στον τομέα της ενέργειας, ανταποκρίνεται σε αυτήν την καθημερινότητα του μέλλοντος, με το δικό της Concept Store στο Περιστέρι. Πρόκειται για ένα κατάστημα μάλιστα, το οποίο αποτελεί έναν κόμβο τεχνολογικής και ενεργειακής καινοτομίας, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες του.



Τεχνολογία και ενέργεια μαζί για μία νέα εποχή

Είναι αδιαμφισβήτητα εντυπωσιακό πώς η τεχνολογία έχει καταφέρει να μπει στη ζωή μας και να δώσει άλλη ενέργεια! Αυτό ακριβώς έκανε και η Protergia, στο πρώτο της Concept Store στο Περιστέρι, το οποίο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας και ενέργειας που θα μας μεταφέρει αμέσως... στο μέλλον!

Και κάπως έτσι, το Concept Store της Protergia μεταμορφώνεται ευθύς αμέσως σε ένα κατάστημα με πολλές εμπειρίες από το μέλλον… στο σήμερα. Και αυτό, χάρη στο μοντέρνο design του καταστήματος, που συνδυάζεται αρμονικά με minimal πορτοκαλί στοιχεία, όπως είναι άλλωστε και το νέο χρώμα της Protergia.

Smart οθόνες, σύγχρονα σημεία εξυπηρέτησης και eco-friendly κατασκευές, λοιπόν, συνθέτουν ένα μοναδικό minimal σκηνικό τεχνολογίας, που μας προσκαλεί και μας προκαλεί να το ανακαλύψουμε.

Τα καινοτόμα installations που κερδίζουν τα βλέμματα

Ανάμεσα σε αυτό το σκηνικό του μέλλοντος φυσικά, υπάρχουν δύο πρωτότυπα installations, τα οποία τραβούν τα βλέμματα: Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία της φόρτισης και να ζήσουμε την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης, με έναν από τους φορτιστές του δικτύου Chargespot powered by Protergia, χρησιμοποιώντας παράλληλα το πρωτοποριακό app της υπηρεσίας. Και ταυτόχρονα, το power generating floor, χάρη στο οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε εικονικά την κινητική μας ενέργεια σε ηλεκτρική, απλά και μόνο κάνοντας βήματα πάνω στο ειδικό πάτωμα.





Προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε ανάγκη

Και για εμάς, που αναρωτιόμαστε τι άλλο θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε στο Protergia Concept Store στο Περιστέρι, σίγουρα η απάντηση περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας για κάθε μας ανάγκη!

Η ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων Value, είναι εκεί για να βρούμε το πρόγραμμα ρεύματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής μας, αλλά και το Double Energy Value για εμάς που θέλουμε και φυσικό αέριο. Μάλιστα, μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για την υπηρεσία Helios Value και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ώστε να απολαμβάνουμε μηδενική χρέωση ρεύματος αξιοποιώντας τη δύναμη του ήλιου. Αυτά και άλλα πολλά φυσικά, θα μας τα εξηγήσει με τον πιο απλό τρόπο το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του καταστήματος.



Η ενέργεια και η καινοτομία είναι στο DNA της Protergia! Το μόνο που χρειάζεται, είναι να επισκεφτούμε το Protergia Concept Store στην διεύθυνση, Παναγή Τσαλδάρη 60 στο Περιστέρι, για να νιώσουμε πώς η ενέργεια αλλάζει και γίνεται Protergia.

Μην χάσεις και εσύ την ευκαιρία να ζήσεις αυτήν την μοναδική εμπειρία και να ανακαλύψεις πώς η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει την καθημερινότητά σου.