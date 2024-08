Just Go Zero Tilos: Πρωτοποριακό video εικονικής πραγματικότητας παρουσιάστηκε στο «πράσινο» νησί

Η Τήλος, το όμορφο, απομακρυσμένο, μικρό νησί των Δωδεκανήσων, είναι γνωστό για την αυθεντικότητά του. Μπορεί να γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη χρόνο με τον χρόνο, όμως η αλήθεια είναι πως παραμένει ήπια, με αποτέλεσμα να μην έχουν αλλοιωθεί τα γραφικά χωριά ή οι όμορφες παραλίες του νησιού.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένας ακόμα, ίσως πιο σημαντικός λόγος, για τον οποίο η Τήλος είναι γνωστή όχι μόνο εντός της χώρας μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Το γεγονός πως, τα τελευταία χρόνια, θεωρείται το πιο «πράσινο» νησί στη Μεσόγειο καθώς έχει υιοθετήσει περιβαλλοντικές τεχνολογίες, όπως οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας και τα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ λειτουργεί ηλιακό πάρκο, την ώρα που θεωρείται ένα φυσικό οικολογικό πάρκο που προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες. Εκτός από τα παραπάνω, μάλιστα, ο βιώσιμος χαρακτήρας του νησιού συμπληρώνεται από το γεγονός ότι είναι το πρώτο πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων παγκοσμίως, αποτελώντας παράδειγμα σε ό,τι αφορά στην κυκλική διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αυτό έχει γίνει πραγματικότητα χάρη στο πρόγραμμα Just Go Zero Tilos από την Polygreen, σε συνεργασία με τον Δήμο Τήλου, το οποίο έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής των κατοίκων προς το καλύτερο. Ουσιαστικά, το νησί έχει πει «αντίο» στον ΧΥΤΑ και τους δημόσιους κάδους και έχει προσανατολιστεί στη διαλογή στην πηγή και τη συλλογή πόρτα-πόρτα, υιοθετώντας πρακτικές κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων, του διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών και της ειδικής επεξεργασίας του μη ανακυκλώσιμου κλάσματος.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας

Ως ένα καινοτόμο πρόγραμμα που εμπλέκει ουσιαστικά ντόπιους και επισκέπτες, το Just Go Zero Tilos «ποντάρει» στην εκπαίδευση και ενημέρωση. Στο πλαίσιο της ανάδειξης των δυνατοτήτων για βελτίωση και ενίσχυση των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων της ανακύκλωσης στο νησί, αλλά και με στόχο να παρακινηθούν κι άλλα μέρη προς ένα πιο βιώσιμο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, η Polygreen σε συνεργασία με ερευνητές από το INSEAD Business School και το Carlson School of Management του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ανέπτυξε ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας (VR), το οποίο πρώτοι οι κάτοικοι της Τήλου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, στο πλαίσιο του προγράμματος Just Go Zero Tilos.

Μέσα από 9 συσκευές-γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality Headsets) που είχαν μαζί τους οι επισκέπτες ερευνητές και επιστημονικό προσωπικό της Polygreen, οι κάτοικοι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό VR Video που το μεγαλύτερο μέρος γυρίστηκε τον Φεβρουάριο αυτής της χρονιάς στην Τήλο, η οποία έχει ήδη αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο για τις δράσεις που υλοποιεί για τον ορθό διαχωρισμό των υλικών και την επίτευξη ανακύκλωσης σε ποσοστό 90%.

Έντονο ενδιαφέρον και ποικίλα συναισθήματα των κατοίκων και των επισκεπτών

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Πάνω από 350 κάτοικοι της Τήλου, αλλά και ορισμένοι επισκέπτες που ήξεραν το Just Go Zero Tilos παρακολούθησαν το VR video και ενημερώθηκαν για την εξέλιξή του. Η ερευνητική ομάδα τούς συνάντησε σε πλατείες και παραλίες, ενώ επισκέφτηκε σπίτια και αυλές των κατοίκων που έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής τους, συμμετέχοντας όλο τον χρόνο στο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.

Οι αντιδράσεις όσων παρακολούθησαν το video κάλυψαν όλο το φάσμα των συναισθημάτων -από χαρά και έκπληξη μέχρι λύπη και θυμό. Σε κάθε περίπτωση, όλοι εμπνεύστηκαν από αυτά που είδαν ενώ κατάλαβαν γιατί είναι σημαντικό το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, για τις μελλοντικές γενιές αλλά και για το σήμερα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να εμπνεύσουν, όχι μόνο τη δική τους κοινότητα, αλλά και ανθρώπους σε άλλες χώρες, αφήνοντας μια σημαντική κληρονομιά.

Τα επόμενα βήματα

Η μεγάλη συμμετοχή στην προβολή του VR Video και το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών της Τήλου αντανακλούν την επιτυχία του εν λόγω προγράμματος. Επόμενο βήμα, αποτελεί η ευρείας κλίμακας εφαρμογή του ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή της συμπεριφοράς σε θέματα σωστού διαχωρισμού των υλικών και κυκλικής αξιοποίησής τους, για την επιτυχή μετάβαση σε μοντέλα κοινωνιών μηδενικών αποβλήτων.

Είναι, λοιπόν, φανερό πως η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας είναι σημαντικός παράγοντας στη συνολική πετυχημένη έκβαση του Just Go Zero Tilos. Ευτυχώς, η Polygreen έχει ήδη αναλάβει σχετικές δράσεις και περιμένουμε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν.