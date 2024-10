Ένα τριήμερο γεμάτο μουσική και δράσεις στο Sneakerness Athens

Το Sneakerness είναι το κορυφαίο φεστιβάλ γύρω από την κουλτούρα του streetwear και των sneakers. Πρόκειται για μια μοναδική γιορτή μόδας, τέχνης και μουσικής, που πραγματοποιείται εδώ και πάνω από μια δεκαετία στις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης, όπως η Ζυρίχη, το Ρότερνταμ, το Άμστερνταμ και το Μιλάνο. Θα το υποδεχτούμε στην Αθήνα για πρώτη φορά από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου, στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι, όπου σε έναν χώρο πάνω από 4000τ.μ., οι λάτρεις της street culture θα απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μόδα, μουσική, ομιλίες, αθλητισμό και φυσικά shopping.

Η μουσική έχει τον πρώτο λόγο

Σε συνδυασμό με αμέτρητες δράσεις, το live stage του Sneakerness Athens θα φιλοξενήσει μια σειρά από σημαντικούς καλλιτέχνες της hip hop και της rap με showcases. Την αρχή θα κάνει την Παρασκευή 11/10 ο Μικρός Κλέφτης. Από τους βετεράνους της ελληνικής rap σκηνής, με πάνω από 20 χρόνια πορείας πίσω από το μικρόφωνο, ο χαρακτηριστικός του ήχος και οι ρεαλιστικοί στίχοι του αντηχούν τη ζωή στους δρόμους, πάντα με κοινωνικές και προσωπικές αναφορές.

Το Σάββατο, 12/10 τα φώτα πέφτουν πάνω στο Nume, γνωστό για τα εκρηκτικά flows και την έντονη σκηνική παρουσία του. Τον γνωρίσαμε μέσω του Dof Session, και από τότε εξελίχθηκε ως μέλος των Downtown και ως solo καλλιτέχνης. Τη σκυτάλη παίρνει ένας από τους πιο επιδραστικούς ράπερς της ελληνικής hip-hop σκηνής, ο 12ος Πίθηκος. Με πάνω από δύο δεκαετίες σταθερής παρουσίας στον χώρο, οι στίχοι του αγγίζουν κοινωνικά, πολιτικά και προσωπικά θέματα, κάτι που τον έκανε σύμβολο της rap σκηνής στην Ελλάδα. Τη βραδιά θα κλείσει ο Grandbois με ένα δυναμικό DJ set.

Αλλά και η Κυριακή 13/10 είναι γεμάτη μουσική και vibes. Η μέρα ξεκινάει με την Ellize, με το μοναδικό της στυλ που συνδυάζει στοιχεία pop, R&B και urban μουσικής. Η εκφραστική φωνή της και η δυναμική σκηνική παρουσία της την καθιστούν μια από τις πιο υποσχόμενες νέες καλλιτέχνιδες, ενώ η συμμετοχή της στο Sneakerness Athens γίνεται σε συνεργασία με την adidas και το Sneaker 10. Στη συνέχεια, στο stage βρίσκουμε τη Ladele που φέρνει φρέσκους new wave ήχους και επιρροές από τη διεθνή και την εγχώρια rap σκηνή. Απόλυτα δυναμική θα είναι και η εμφάνιση του μέλους των θρυλικών Βήτα Πεις, Hatemost. Γνωστός για τους στίχους του που προκαλούν και αιφνιδιάζουν, η μουσική του έχει μια ωμή και άμεση προσέγγιση, με κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα, τοποθετώντας τον στην ελίτ των MCs της ελληνικής rap σκηνής. Η βραδιά θα κλείσει με ένα ρυθμικό DJ set από τους Charlie OFC dj set με τους The Gosha, Mironas & Caelina.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών το FUEL store θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα από dj sets και η ομάδα BLACK ATHENA θα επιμεληθεί τη μουσική σε συγκεκριμένες ζώνες ανάμεσα στις αναρίθμητες εμπειρίες του Sneakerness Athens.

Η εμπειρία θα ενισχυθεί από το πλούσιο Food Court, που θα περιλαμβάνει άφθονο street food, την τεκίλα Espolon, που εκτός από δροσιστικά Paloma, θα προσφέρει και tattoos σε ειδικά διαμορφωμένο station, τη μπύρα Μύθος με διάθεση για χαλαρές στιγμές αλλά και το energy drink Monster που θα παρουσιάσει και αυτό τις δικές του δράσεις.

Μεγάλα και μικρά brands ενώνουν τις δυνάμεις τους για το απόλυτο street style experience

Kορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς "sneakerheads" θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα του Sneakerness Zone, προσφέροντας συζητήσεις, "battles" και παρουσιάσεις αποκλειστικών προϊόντων. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διεθνείς συλλέκτες και μεταπωλητές, καθώς και να φωτογραφηθούν με εμβληματικές προσωπικότητες των sneakers, όπως ο 78χρονος fashion guru Gramps, ο οποίος έχει γίνει viral για τις ιδιαίτερες στιλιστικές του επιλογές.

Επιπλέον, οι λάτρεις των sneakers θα μπορούν να κάνουν customization στα αγαπημένα τους καπέλα και sneakers της Lacoste, συμμετέχοντας στο εργαστήριο του street artist Yiakou.

Παράλληλα, το stage και το Creative Lounge της The Athlete’s Foot, impact partner του φεστιβάλ, θα φιλοξενήσουν εργαστήρια και χορευτικά challenges από την ομάδα Follow The Waack και το GET AP Studio, δίνοντας τον ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια των τριών ημερών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή της adidas, σε συνεργασία με το Sneaker 10, ενώ σημαντική παρουσία θα είναι αυτή της Converse, η οποία θα παρουσιάσει τη νέα σειρά του Καναδού σούπερ σταρ του NBA, Shai Gilgeous-Alexander.

Επίσης, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά το Custom Bespoke Shoe Designing από τη Sneakerschool της Ολλανδίας, καθώς και τα Sneaker Battles & Drops από το OG Market, το Sneakerdom και τον Φώτη Κουρούπη.

Στα highlights περιλαμβάνεται και το OG Market, που συμμετέχει με παιχνίδια και διαγωνισμούς με δώρα ζευγάρια sneakers. Συνακολούθως, το That Gorilla Brand θα παρουσιάσει τον διεθνώς αναγνωρισμένο sneaker expert KishKash από το Λονδίνο, ο οποίος θα αναλάβει τα decks του Sneakerness με ένα ξεχωριστό DJ set.

Μία από τις σημαντικότερες εμπειρίες του φεστιβάλ είναι το Marketplace, όπου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν και να αγοράσουν ρούχα και αξεσουάρ από 30 καταξιωμένα και ανερχόμενα ελληνικά streetwear brands, που αφήνουν το δικό τους στίγμα στη μόδα και δημιουργούν νέες τάσεις.

Επιπλέον, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε giveaways, διαγωνισμούς και διαδραστικές δραστηριότητες όπως το Κυνήγι Θησαυρού από τη Sprite με πολλά δώρα και το Pacman Tournament από τη My Arcade. Παρούσα θα είναι και η Crep Protect με τον εμβληματικό θρόνο της και τις δωρεάν υπηρεσίες καθαρισμού sneakers, καθώς και τη ψηφοφορία Crop Or Flop και τα Sneaker Olympics με πολλά βραβεία για το κοινό.

Η καρδιά του Αμαξοστασίου θα χτυπά "μπασκετικά" και τις τρεις ημέρες, καθώς το ειδικά διαμορφωμένο Sneakerness Basket Court by ΔΕΗ θα φιλοξενήσει τουρνουά 3x3 και πολλές άλλες δράσεις.

Επίσης, στον χώρο του Sneakerness Athens θα φιλοξενηθεί και το δημοφιλές sneaker store Drip Athens, το οποίο θα διαθέτει και barber shop, ενώ θα υπάρχει ένα ειδικά διαμορφωμένο skate spot με Skate Challenges από την ομάδα του Ministry of Concrete.

Τέλος, οι κάτοχοι των VIP εισιτήριων θα εξασφαλίσουν από μια goodie bag, που θα περιλαμβάνει ένα ζευγάρι Happy Socks, ευφάνταστους ανατομικούς πάτους Days Christou και εκπτωτικά κουπόνια από κορυφαία street wear brands όπως η Scotch&Soda.

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων επισκεφτείτε το Sneakerness.gr

Ήμερομηνίες/'Ωρες:

Παρασκεύη 11/10 -->17.00-24.00 (είσοδος με όλους τους τύπους εισιτηρίων)

Σάββατο 12/10 -->11.00-24.00 (είσοδος με VIP Priority εισιτήριο) και 12.00-24.00 (είσοδος με ημερήσιο εισιτήριο)

Κυριακή 13/10 -->11.00-24.00 (είσοδος με VIP Priority εισιτήριο) και 12.00-24.00 (είσοδος με ημερήσιο εισιτήριο)