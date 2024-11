Ό,τι καιρό και να κάνει έξω, το Nintendo Switch δίνει μια αίσθηση ζεστασιάς στο σπίτι μας

Οι ηλιόλουστες μέρες παραδίδουν τη σκυτάλη στις βροχερές, ενώ οι θερμοκρασίες κατρακυλούν σταθερά προς τις πιο ψυχρές. Με άλλα λόγια, το φθινόπωρο είναι εδώ και αυτό σημαίνει πως το σπίτι μας έχει ήδη αρχίσει να μας «βλέπει» περισσότερο. Όπως, λοιπόν, κάθε τέτοια εποχή, το μέσα είναι πιο ζεστό από το έξω και χάρη στη θαλπωρή του… gaming.

Και καθώς όσο πλησιάζει ο χειμώνας οι εξωτερικές αθλητικές δραστηριότητες φαντάζουν λίγο πιο δύσκολες, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ανακαλύψουμε τη «χρυσή» τομή που θα συνδυάζει τη διασκέδαση με τα νησιωτικά vibes, αλλά και την κίνηση του σώματος. Πώς; Την απάντηση δίνει η Nintendo με τα νέα πακέτα Nintendo Switch, μετατρέποντας την κάθε μέρα σε αθλητικό «παράδεισο», είτε έξω βρέχει είτε χιονίζει.

Η κονσόλα-«κλειδί» για έναν συναρπαστικό κόσμο online παιχνιδιών

Η εταιρεία έχει φροντίσει ώστε αυτό το φθινόπωρο να είναι πιο πολύχρωμο από ποτέ «φέρνοντας» τρία νέα πακέτα στον κόσμο του Nintendo Switch.

Για όσους, λοιπόν, λησμονούν τις ζεστές μέρες στο νησί, το Nintendo Switch έχει τη λύση και ακούει στο όνομα Animal Crossing: New Horizons. Με δύο χρώματα, το κοραλλί της έκδοσης Isabelle Aloha και το τιρκουάζ του Timmy & Tommy Aloha, οι νέες εκδόσεις του Nintendo Switch Lite επιτρέπουν στους παίκτες να μεταφέρουν τον δικό τους νησιωτικό παράδεισο, σε κάθε τους στιγμή, όπου και αν βρίσκονται. Τα σχέδια είναι εμπνευσμένα από το ίδιο το παιχνίδι, ενώ αυτό βρίσκεται προεγκατεστημένο στη βιβλιοθήκη των συσκευών καθιστώντας τη διαδικασία του παιχνιδιού πιο γρήγορη και άνετη από ποτέ.

Πιο συγκεκριμένα, η αγαπημένη κονσόλα Nintendo Switch Lite με τον ελαφρύ και συμπαγή σχεδιασμό αποτελεί την ιδανική επιλογή για handheld παιχνίδι. Πόσο μάλλον όταν οι δυνατότητες που «ξεκλειδώνουν» τα νέα πακέτα «απογειώνουν» την εμπειρία gaming στα ύψη, ενώ, παράλληλα, νέοι κόσμοι ξεδιπλώνονται στην οθόνη.

Επίσης, δίνει την ευκαιρία στους παίκτες να διαλέξουν ανάμεσα σε μία ολόκληρη βιβλιοθήκη παιχνιδιών Nintendo Switch που, φυσικά, προβλέπουν για φορητή λειτουργία. Από τα Mario Kart 8 Deluxe και Super Mario Bros Wonder μέχρι το The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, είναι σίγουρο πως κάθε απαιτητικός παίκτης θα βρει ακριβώς αυτό που αναζητά.

Γήπεδο ή ζωή στο νησί;

Από την άλλη, για τους λάτρεις των sports που δεν μπορούν να αποχωριστούν το αγαπημένο τους γήπεδο, το Nintendo Switch έχει και πάλι την απάντηση. Το πακέτο της κονσόλας με τα Neon Blue και Neon Red χειριστήρια Joy-Con, «φέρνει» τα αθλήματα από το γήπεδο στο σπίτι μας μέσα από το προεγκατεστημένο στη συσκευή, Nintendo Switch Sports. Το χειριστήριο Joy-Con δίνει την ευκαιρία στον κάθε παίκτη να χρησιμοποιήσει πραγματικές κινήσεις, ώστε να κινηθεί στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της σειράς Wii Sports. Από τένις και μπάσκετ μέχρι ποδόσφαιρο και γκολφ, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε οκτώ αθλήματα εκτελώντας κινήσεις σε αγώνες ένας εναντίον ενός ή τέσσερις εναντίον τεσσάρων.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Το καλύτερο; Και τα τρία πακέτα περιλαμβάνουν μία συνδρομή Nintendo Switch Online για 12 μήνες. Πιο αναλυτικά, λοιπόν, τα οφέλη που έρχονται μαζί με τη συνδρομή, αξιοποιούν στο έπακρο την εμπειρία Nintendo Switch, περιλαμβάνοντας online παιχνίδι σε υποστηριζόμενους τίτλους Nintendo Switch. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα cloud saves για ασφαλή και αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων των παιχνιδιών, αλλά και η πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη παιχνιδιών με πάνω από 100 επιλογές Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System και Game Boy. Τα δε μέλη του Nintendo Switch Online αποκτούν αυτόματα αποκλειστικές προσφορές, όπως δοκιμές παιχνιδιών, αλλά και αποκλειστικά παιχνίδια και προϊόντα, «ανοίγοντας» έναν online παράδεισο μπροστά τους.

Καταλήγοντας, λοιπόν, όταν ο καιρός δεν ενδείκνυται για βόλτες στην παραλία ή για τένις στο γήπεδο της γειτονιάς, αυτό που θέλουμε είναι η ζεστασιά του σπιτιού χωρίς, όμως, να ξεχνάμε την αγαπημένη μας δραστηριότητα. Για αυτό, το Nintendo Switch και τα νέα του πακέτα φρόντισαν ώστε να μπορούμε μετατρέψουμε το σπίτι μας από court μέχρι παραλία.