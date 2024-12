Nintendo Switch-OLED Mode, Super Mario Bros. Wonder: Ένα πακέτο κονσόλας για νέες περιπέτειες

Ατέλειωτες ώρες ψυχαγωγίας και διασκέδασης, επίτευξη στόχων και επιβράβευση, αδρεναλίνη στα ύψη, διαφυγή από την πραγματικότητα και χαλάρωση, αλλά και υπόδηση πολλών διαφορετικών ρόλων, εμπλουτισμός δεξιοτήτων, επικοινωνία με ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα. Όποιος και αν είναι ο λόγος που αγαπήσαμε τόσο τα gameplays μας, το μόνο σίγουρο είναι ότι βγήκαμε κερδισμένοι.

Και μπορεί με το πέρασμα του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας στη βιομηχανία των παιχνιδιών, τα ίδια παιχνίδια που αγαπήσαμε μικροί να έχουν αλλάξει εντυπωσιακά, τα συναισθήματα όλων των παικτών, όμως, παραμένουν τα ίδια. Πόσο μάλλον, όταν κάνουμε λόγο για παιχνίδια, όπως το Mario Bros και μάλιστα, στην τελευταία έκδοση Super Mario Bros. Wonder μέσα από την κονσόλα Nintendo Switch- OLED Model.

Διότι το παραπάνω πακέτο κονσόλας περιλαμβάνει το παιχνίδι προεγκατεστημένο αλλά και μία 12μηνη συνδρομή στο Nintendo Switch Online. Οπότε, το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να μπούμε στον κόσμο του Mario και να ανακαλύψουμε νέες περιπέτειες.

Η τελευταία εξέλιξη των περιπετειών του Mario

Αυτό που αγαπούσαμε ιδιαίτερα στα gameplays μας ήταν η δυνατότητα που μάς έδιναν να ταξιδεύουμε σε νέους κόσμους με τη φαντασία μας. Έτσι και τώρα, με το Super Mario Bros. Wonder, πρόκειται να «ταξιδέψουμε» σε έναν κόσμο γεμάτο από θαύματα για να βοηθήσουμε τον Mario και τους φίλους του. Συγκεκριμένα, όταν ο Πρίγκιπας Φλωριάν προσκαλεί τον Mario και τους φίλους του στο Βασίλειο των Λουλουδιών, ο Browser και οι κακοί του διακόπτουν το πάρτυ και κλέβουν ένα Θαυμαστό Λουλούδι που συγχωνεύει τον Browser με το κάστρο του Πρίγκιπα Φλωριάν, μετατρέποντάς τον σε ένα αιωρούμενο φρούριο.

Καθώς, όμως, η δύναμη του Θαυμαστού Λουλουδιού εξαπλώνεται γρήγορα σε όλο το βασίλειο, αρχίζουν να συμβαίνουν όλα τα περίεργα και θαυμάσια πράγματα. Έτσι, με το Κάστρο του Browser τώρα ελεύθερο, ο Mario και οι φίλοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν μία νέα περιπέτεια μαζί με εμάς, γεμάτη ενθουσιασμό για να σώσουν το Βασίλειο των Λουλουδιών. Και εμείς μπορούμε με ένα άγγιγμα να αλλάξουμε την πορεία κάθε ήρωα αλλά και του παιχνιδιού.

Διότι με 2D side- scrolling, νέο gameplay, power- ups και Wonder effects σε 6 διαφορετικούς κόσμους, μπορούμε σε κάθε πίστα να αγγίζουμε το Wonder Flower της, ενεργοποιώντας ένα Wonder effect, να επιλέγουμε ανάμεσα σε 12 διαφορετικούς χαρακτήρας αλλά και να μοιραζόμαστε τη διασκέδαση με τους φίλους μας, παίζοντας μαζί online και τοπικό multiplayer.

Η κονσόλα που θα μάς «ταξιδέψει» σε νέες περιπέτειες Mario

Για να ζήσουμε, λοιπόν, στο έπακρον τις νέες περιπέτειες του Super Mario Bros. Wonder, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η κονσόλα Nintendo Switch- OLED Model. Με την υψηλής αντίθεσης οθόνη OLED 7 ιντσών, μία ευρεία ρυθμιζόμενη βάση, ένα dock με θύρα ενσύρματου LAN, 64 GB εσωτερικής αποθήκευσης και βελτιωμένο ήχο σε φορητή και tabletop λειτουργία, πρόκειται να απολαύσουμε το παιχνίδι μας, όπως παλιά.

Επίσης, η κονσόλα βασίζεται στους εναλλακτικούς τρόπους παιχνιδιού και το μυστικό είναι το χειριστήριο Joy- Con. Έτσι, ανάλογα με το αγαπημένο μας παιχνίδι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κρατώντας ταυτόχρονα το αριστερό και το δεξί τμήμα του στο αντίστοιχο χέρι. Ταυτόχρονα, μπορούμε να το προσαρτήσουμε στο Joy- Con Grip για να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο παραδοσιακό controller καθώς και να το συνδέσουμε στο Nintendo Switch για να δημιουργήσουμε μία φορητή κονσόλα και να απολαύσουμε το παιχνίδι μας οπουδήποτε.

Κάπως έτσι, αποκτώντας το νέο πακέτο κονσόλας Nintendo Switch- OLED Model και Super Mario Bros. Wonder πέρα του ότι μάς εγγυάται ατέλειωτες ώρες διασκέδασης και καινοτομίας, μάς προσφέρει και τη 12μηνη συνδρομή στο Nintendo Switch Online, που αναφέραμε προηγουμένως. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει online παιχνίδι σε υποστηριζόμενους τίτλους Nintendo Switch, μάς δίνει τη δυνατότητα cloud saves, για ασφαλή και αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων παιχνιδιών online, αλλά και πρόσβαση σε μια αυξανόμενη βιβλιοθήκη πάνω από 100 παιχνιδιών Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System και Game Boy. Και προφανώς, έχουμε αποκλειστικές προσφορές όπως Game Trials, αποκλειστικά παιχνίδια και προϊόντα.

Το νέο πακέτο Nintendo Switch-OLED Model και Super Mario Bros. Wonder φέρνει τη μαγεία του Mario σε νέες διαστάσεις και πρόκειται να μας καθηλώσει με νέες περιπέτειες, δυνάμεις και προκλήσεις.

Το νέο πακέτο Nintendo Switch- OLED Model (Λευκό) + Super Mario Bros. Wonder είναι τώρα διαθέσιμο στην Ευρώπη και περιλαμβάνει το παιχνίδι προεγκατεστημένο καθώς και μια 12μηνη συνδρομή στο Nintendo Switch Online

Διαθέσιμο σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα