Τηλεοράσεις κάτω των 499€ που κάνουν τη διαφορά

Μια σωστή τηλεόραση είναι κρίσιμη για την οικιακή σου ψυχαγωγία. Οι τηλεοράσεις εδώ και αρκετά χρόνια δεν λογίζονται ως απλές συσκευές. Γεμάτες με smart τεχνολογίες, υψηλή ανάλυση και ευκρίνεια, άπειρες επιλογές θέασης, κατάλληλες για gaming έχουν γίνει το κέντρο ψυχαγωγίας του σπιτιού. Αν και αυτά μπορεί να φαντάζουν ακριβά, δεν είναι. Με την τεχνολογική πρόοδο και τον ανταγωνισμό των εταιρειών μπορείς να λάβεις τα μέγιστα από την τηλεόρασή σου, χωρίς παράλληλα να καταξοδευτείς. Πάμε να δούμε λοιπόν μια λίστα με ιδανικές τηλεοράσεις κάτω από τα 499 ευρώ.

Samsung 4K Smart TV 43"

Ας ξεκινήσουμε τη λίστα μας με την Samsung 4K Smart TV 43". Διαθέτει εκπληκτικό AirSlim design, εικόνα 4K με υποστήριξη Dynamic Crystal Color, Contrast Enhancer, Motion Xcelerator και HDR. Τι άλλο δηλαδή χρειάζεσαι από μια τηλεόραση;

Χάρη στον Crystal Processor 4K επεξεργαστή που φοράει, βελτιστοποιεί την ανάλυση, τα χρώματα, τις αναλογίες υψηλών αντιθέσεων. Ως κερασάκι, έρχεται να προστεθεί το HDR το οποίο αναδεικνύει και τη παραμικρή λεπτομέρεια στην εικόνα, τόσο στις φωτεινές όσο και στις σκοτεινές σκηνές. Μην ξεχνάς ότι πέρα από τις υποδοχές Optical-Out, RF In, RS-232C, eARC και τις υποδοχές USB, η TV αυτή εξοπλίζεται και με 3x υποδοχές HDMI. Μιλάμε δηλαδή για άνετο gaming το οποίο άλλωστε βοηθάει η Motion Xcelerator τεχνολογία με την οποία εξοπλίζεται. Μία άκρως value for money ποιοτική επιλογή που αξίζει να βρει χώρο στο σπίτι σου.

Samsung 4K Smart TV 55

Και περνάμε λίγο σε μεγαλύτερες ίντσες. Αν δεν βολεύεσαι με μία 43άρα και θέλεις κάτι μεγαλύτερο, τότε μία από τις πιο καλές επιλογές που μπορείς να κάνεις σε 55άρα τηλεόραση, κάτω των 499€ είναι η Samsung 4K Smart TV της σειράς Crystal UHD DU7172 Είναι ό,τι προδίδει και το όνομά της. «Κρυστάλλινη» 4Κ εικόνα με υποστήριξη PurColor, Contrast Enhancer, Motion Xcelerator και HDR. Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τις τεχνολογίες της. Η λειτουργία PurColor πρακτικά καθιστά εφικτή τη δυνατότητα να εμφανίζει μια τεράστια γκάμα χρωμάτων, προσφέροντας εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας για μία συναρπαστική εμπειρία προβολής. Μιλάμε για ένα ισχυρό 4K upscaling το οποίο εξασφαλίζει τέλεια 4K ανάλυση.

LG 4K Smart TV 50’’

Κατεβαίνουμε λίγες ίντσες τώρα για εσένα που μπορεί να μην έχεις το διαθέσιμο χώρο. Αν και δεν θα έπρεπε να φοβάσαι τις ίντσες, αν θες τη γνώμη μας. Μια από τις πιο τίμιες επιλογές σε 50άρα κάτω των 499€ είναι οι UHD SMART TVS της σειράς UR78 της LG. Συγκεκριμένα εδώ, σου προτείνουμε την 50’’. Φοράνε τον ταχύτατο επεξεργαστή α5 AI 4K Gen6, FILMMAKER MODE™ και 4K HDR10 Pro για πιστή αναπαράσταση του περιεχομένου και αξιοσημείωτη λεπτομέρεια,, 4K Upscaling για την αναβάθμιση του περιεχομένου, AI Brightness Control για βέλτιστη φωτεινότητα και κρυστάλλινο ήχο AI Sound. Μην ξεχνάς πως αυτή η TV είναι σε θέση να σου προσφέρει και μια κορυφαία εμπειρία gaming μέσω των σχετικών λειτουργιών με τις οποίες εξοπλίζεται (Game Optimizer & Dashboard, HGiG, Cloud Gaming).

Samsung 4K QLED TV 43’’

Τεχνολογία QLED λοιπόν, με την Samsung TV της σειράς Q60D. Μιλάμε για 100% όγκο Χρώματος με το Quantum Dot, ένα δισεκατομμύριο αποχρώσεις. Η τεχνολογία αυτή μετατρέπει το φως σε εκπληκτικό χρώμα για οποιοδήποτε επίπεδο φωτεινότητας. Ωραίο; Φοράει τον ισχυρό επεξεργαστή Quantum Lite 4Κ ενώ διαθέτει τεχνολογίες Quantum HDR και HDR10+ για ζωντανά χρώματα και παρέχει υψηλή αντίθεση με Dual LED και Supreme UHD Dimming. Μην το σκέφτεσαι. Ο AirSlim σχεδιασμός της θα την κάνει την ιδανική 43άρα τηλεόραση για το δωμάτιό σου.

Turbo-X 4K QLED TV 65’’

65άρα κάτω από 499€; ΝΑΙ! Αυτό που ψάχνει ςέρχεται χωρίς κανένα συμβιβασμό. Μοναδική ποιότητα εικόνας QLED 4K UHD στις 65 ίντσες, τεχνολογίες Dolby Vision® και HDR10, ήχο Dolby Atmos®, λειτουργικό Google TV και HDMI 2.1. Θέλεις κάτι άλλο; Ό,τι καλύτερο και κορυφαίο για τις ίντσες της στην τιμή αυτή. Value for money επιλογή δίχως αμφιβολία. Εδώ θα βρεις και τον εξελιγμένο αλγόριθμο της τεχνολογίας MEMC. Αυτή η λειτουργία πρακτικά, ανιχνεύει μοτίβα κίνησης των αντικειμένων και εισάγει εμβόλιμα καρέ ανάμεσα στις πραγματικές εικόνες όταν το περιεχόμενο χαρακτηρίζονται από χαμηλό ρυθμό καρέ το δευτερόλεπτο για την εξάλειψη φαινομένων όπως το screen tearing και το juddering. Και ξαναλέμε. Όλα αυτά κάτω από 499€!

Καλές αγορές!