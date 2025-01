"Βιώσιμη και Καινοτόμος Ανάπτυξη: Η Bayer εστιάζει σε ένα Μέλλον με Υγεία και Τροφή  για Όλους"

Η βιωσιμότητα αναμφισβήτητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον και την ευημερία όχι μόνο των μελλοντικών γενιών αλλά και των ανθρώπων σήμερα. Ζώντας σε μία εποχή αυξανόμενων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι βιώσιμες πρακτικές στη γεωργία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα είναι μόνο μερικοί από τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στη διασφάλιση ενός πιο ανθεκτικού και υγιούς μέλλοντος για όλες και όλους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις, όσο απαραίτητη είναι η συνεισφορά των κυβερνήσεων και των πολιτών στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός αειφόρου μέλλοντος, άλλο τόσο επιτακτική ανάγκη είναι και η συνεισφορά των επιχειρήσεων.

H Bayer Ελλάς, εδώ και σχεδόν 70 χρόνια που δραστηριοποιείται στη χώρα μας, αποδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή της στην Ελλάδα προωθώντας και ενισχύοντας την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη σε εξαιρετικά σημαντικούς τομείς όπως η υγεία και η γεωργία. Παράλληλα, στο επίκεντρό της βρίσκεται και η συμπερίληψη υποστηρίζοντας την ισότητα και την ενδυνάμωση για τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους της.

Διασφαλίζοντας «Υγεία και Τροφή για όλους» μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι παγκόσμιες προκλήσεις αυξάνονται και εντείνονται διαρκώς. Η Bayer, πιστή στην αποστολή της για «Υγεία και Τροφή για όλους», συντονίζει και ενισχύει περαιτέρω τις προσπάθειές της, αποδεικνύοντας ότι οι δυσκολίες είναι κίνητρο και εφαλτήριο για ουσιαστική δράση. Έχοντας μακρόχρονη ιστορία πρωτοποριακών επιστημονικών επιτευγμάτων, η εταιρεία αναλαμβάνει σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο να αντιμετωπίσει και να διασφαλίσει ευρύτερα την περιβαλλοντική διαχείριση δίνοντας έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης γεωργίας για ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη και την κοινωνία.

Ως ένας οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας στους κλάδους της υγείας και της γεωργίας, η εταιρεία αποδεικνύει την ηγετική της θέση στην καινοτομία επενδύοντας διαρκώς σε νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε έργα έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Η κ. Χρυσή Κοτονιά, υπεύθυνη του τομέα Sustainable Agriculture & Food Value Chain της Bayer Ελλάς, αναδεικνύει τη γεωργία ως έναν από τους βασικούς πυλώνες για την επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων, που αφορούν την ανθρωπότητα και αγγίζουν τους διαφορετικούς τομείς της ζωής μας. «Η γεωργία είναι η καρδιά της βιωσιμότητας, καθώς μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως η επισιτιστική ανασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η εξάντληση φυσικών πόρων. Οι νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αποτελούν εργαλεία που μπορούν να μας στηρίξουν να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Αξιοποιώντας την καινοτομία υπεύθυνα και με την κατάλληλη στρατηγική, μπορούμε να υποστηρίξουμε την αειφορία και τις αναγεννητικές πρακτικές σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, προάγοντας την ανάπτυξη προς όφελος όχι μόνο της γεωργίας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη».

Από την πλευρά του, ο κ. Μανώλης Παναγιωτόπουλος, επικεφαλής του Τομέα Crop Science της Bayer για Ελλάδα και Κύπρο, τονίζει την επιτακτική ανάγκη για τους παραγωγούς να υιοθετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση πόρων και οι οικονομικές αβεβαιότητες. «Η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών δεν είναι απλώς επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη για την εξασφάλιση βιώσιμων και αποδοτικών καλλιεργειών. Η Bayer, μέσω της εμπειρίας στο πεδίο και της διαρκούς έρευνάς της, παρέχει στους παραγωγούς λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία, εύκολη εφαρμογή και υψηλή αποδοτικότητα. Αυτές οι τεχνολογίες δεν ενισχύουν μόνο την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών απέναντι σε δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά προσφέρουν και τη δυνατότητα για καλύτερη ποιότητα προϊόντων, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κάνοντας δηλαδή βήματα προς ένα μέλλον όπου η γεωργική δραστηριότητα θα είναι μέρος της λύσης σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η Bayer εργάζεται στο πλευρό των παραγωγών, ενισχύοντας την καινοτομία και την βιώσιμη ανάπτυξή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου γεωργικού τοπίου, μέσα από την αυξημένη παραγωγή και την αποκατάσταση των διαθέσιμων φυσικών πόρων, διευρύνοντας δηλαδή την υιοθέτηση της Αναγεννητικής Γεωργίας». Βέβαια, δεν μπορούμε να έχουμε ενίσχυση της καινοτομίας αν δεν αναπτυχθεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών. Αυτό ακριβώς κάνει και η Bayer στην Ελλάδα καθώς συνεργάζεται με τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε η χώρα μας να απολαύσει τα μέγιστα -κατά το δυνατόν- οφέλη, σήμερα και αύριο.

Ένταξη στις εταιρείες-πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Για την Bayer, η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας της, όχι μόνο ως επιχειρηματική στρατηγική αλλά ως δέσμευση για έναν υγιή και δίκαιο κόσμο. Γι’ αυτό και επιμένει να εργάζεται με στόχο να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, να ενισχύσει τη βιοποικιλότητα και να υιοθετήσει στρατηγικές με ουσιαστικό αντίκτυπο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της παραγωγής αποβλήτων και ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας στην καθημερινή λειτουργία της.

Επιπλέον, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της με τη Dataphoria, η Bayer αξιοποιεί την καινοτόμο πλατφόρμα Analytics-as-a-Service, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μετρούν και να διαχειρίζονται με ακρίβεια εξατομικευμένους δείκτες ESG. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων, η εταιρεία παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πρόοδο των στόχων βιωσιμότητάς της, εξασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση των επιδόσεών της. Η συνεργασία αυτή ενισχύει την εταιρική διαφάνεια και λογοδοσία, προσφέροντας τη δυνατότητα στην Bayer να αποδεικνύει τον θετικό της αντίκτυπο με σαφήνεια και αξιοπιστία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη.

Αυτή η ολιστική προσέγγιση και οι επιδόσεις της Bayer Ελλάς στην εφαρμογή και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, την έκαναν να ξεχωρίσει για άλλη μία χρονιά, βάσει των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), και έτσι η Bayer Ελλάς, κατέκτησε μια θέση στις «The 50 Most Sustainable Companies in Greece» για το 2024, αποσπώντας ανώτατη διάκριση στον τομέα της βιωσιμότητας στην Ελλάδα. Πιο ειδικά, η εταιρεία, που ξεχώρισε για την ολιστική της προσέγγιση στην αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας, στη φετινή διοργάνωση, διακρίθηκε για το πρόγραμμα Level Up | G4A στην κατηγορία Bravo Market. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτική σε νεοφυείς επιχειρήσεις διαφορετικής ωριμότητας στοχεύοντας, κυρίως, στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν οργανικά ή μέσω χρηματοδότησης. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι δράσεις της Bayer βρέθηκαν στις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των υψηλών επιπέδου εταιρικών πρωτοβουλιών.

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα όχι μόνο για την εκάστοτε χώρα, άρα και την Ελλάδα, αλλά και τις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό που υπάρχουν εταιρείες όπως η Bayer Ελλάς, οι οποίες αναλαμβάνουν αειφόρες πρωτοβουλίες που προωθούν πρακτικά και ολιστικά τη βιωσιμότητα.