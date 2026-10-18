To ξενοδοχείο Astir αναβιώνει ως Mercure Patras Astir από την Vassilicos House of Hospitality

Snapshot Το ιστορικό ξενοδοχείο Astir της Πάτρας επαναλειτουργεί ως Mercure Patras Astir υπό τη διαχείριση της Vassilicos House of Hospitality και του ομίλου Accor.

Η Vassilicos House πραγματοποίησε πλήρη ανακατασκευή του ξενοδοχείου με επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ, προσφέροντας 116 δωμάτια, συνεδριακούς χώρους, roof garden με πισίνα, εστιατόριο και γυμναστήριο.

Το Mercure Patras Astir στοχεύει να γίνει κεντρικό σημείο κοινωνικής, πολιτιστικής και επιχειρηματικής ζωής στην Πάτρα.

Η Vassilicos House of Hospitality λειτουργεί ήδη δύο ακόμα ξενοδοχεία στην Πάτρα, το Achaia Beach Hotel και το Patras Smart Hotel.

Το Mercure Patras Astir βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία με θέα στο λιμάνι και προσφέρει σύγχρονες ανέσεις, όπως δωρεάν Wi-Fi, parking και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Snapshot powered by AI

Τις πύλες του άνοιξε ξανά στο κοινό το ιστορικό Astir της Πάτρας, το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, το οποίο μετονομάζεται σε MERCURE PATRAS ASTIR, καθώς πλέον θα λειτουργεί κάτω από την επωνυμία της MERCURE, του Ομίλου ACCOR, υπό τη διαχείριση της VASSILICOS HOUSE OF HOSPITALITY.

Το εμβληματικό ξενοδοχείο, που λειτουργεί από το 1973 και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς έχει υποδεχθεί κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής από την Ελλάδα και το εξωτερικό περνά σε νέα εποχή.

ΚΙ αυτό καθώς η Vassilicos House of Hospitality αμέσως μετά την απόκτηση του ξενοδοχείου το 2024, προχώρησε στην πλήρη ανακατασκευή του, συνολικής επένδυσης άνω των 10 εκατ. ευρώ. Έτσι πλέον το MERCURE PATRAS ASTIR επαναλειτουργεί με 116 δωμάτια και σουίτες, συνεδριακούς χώρους άνω των 700 τ.μ., roof garden με πισίνα, parking, εστιατόριο, μπαρ και γυμναστήριο.

Φιλοδοξία της εταιρείας είναι το ξενοδοχείο να αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς της Πάτρας, σε ότι αφορά την ποιοτική φιλοξενία και να εδραιωθεί ως το επίκεντρο της κοινωνικής, πολιτιστικής και επιχειρηματικής ζωής της πόλης.

Το τρίτο ξενοδοχείο της Vassilicos στην Πάτρα

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το Mercure Patras Astir είναι το τρίτο ξενοδοχείο που λειτουργεί η Vassilicos House of Hospitality στην Πάτρα, καθώς έχει ήδη στην κατοχή της το Achaia Beach Hotel, (αποκτήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000) που προσφέρει μια παραθαλάσσια εμπειρία φιλοξενίας με θέα στον Πατραϊκό Κόλπο, αλλά και το Patras Smart Hotel, ένα σύγχρονο city hotel με λειτουργικό χαρακτήρα και προνομιακή θέση για όσους επισκέπτονται την Πάτρα για επαγγελματικούς λόγους ή αναψυχή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της VASSILICOS HOUSE OF HOSPITALITY, Αλέξανδρος Βασιλικός: «Πιστεύω, και το πιστεύουμε ως οικογένεια, ότι η Πάτρα έχει μεγάλες προοπτικές. Μπορώ να σας πω ότι η δραστηριότητά μας εδώ είχε ξεκινήσει και με τον πατέρα μας, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν από την κρίση, όταν αγοράσαμε το Αχαΐα Πάλας».

Ο κ. Βασιλικός μάλιστα τόνισε επίσης ότι: «Πιστεύουμε ως οικογένεια ότι είναι ένας προορισμός που έχει εξελιχθεί και παρουσιάζει προοπτικές, κάτι που μας δίνει αισιοδοξία. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό, διότι, όπως είπατε, έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις στην Πάτρα. Αυτή είναι η τρίτη μας επένδυση. Για εμένα, η Πάτρα αποτελεί μια μεγάλη υπόσχεση. Πραγματικά πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια και να μπορέσει να καθιερωθεί ως city destination».

To MERCURE PATRAS ASTIR

Σε ότι αφορά το Mercure Patras Astir, αυτό είναι τοποθετημένο σε προνομιακή τοποθεσία, με θέα στο λιμάνι, παρέχει εύκολη πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας, στα σημαντικότερα αξιοθέατα και στους βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους, αποτελώντας ιδανική επιλογή για επαγγελματικούς λόγους και αναψυχή.

Διαθέτει 116 μοναδικά δωμάτια και σουίτες με θέα στην πόλη ή στη θάλασσα, 8 ευέλικτες αίθουσες συνεδρίων (700+ τ.μ. / έως 440 σύνεδροι), Rooftop Bar & Restaurant με θέα στον Πατραϊκό Κόλπο, εποχική rooftop πισίνα, γυμναστήριο, διαθέσιμες θέσεις parking και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, room service και δωρεάν Wi-Fi.

Πληροφορίες για τη MERCURE

Υπενθυμίζουμε ότι η Mercure αποτελεί μέρος της Accor, ενός από τους κορυφαίους ομίλους φιλοξενίας παγκοσμίως, με περισσότερα από 5.800 ξενοδοχεία σε πάνω από 110 χώρες, και συμμετέχει στο ALL Accor, την πλατφόρμα κρατήσεων και το πρόγραμμα επιβράβευσης που προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προνομίων, υπηρεσιών και εμπειριών.

Από την ίδρυσή της το 1973, η Mercure έχει ως επίκεντρο την ανακάλυψη του τοπικού χαρακτήρα κάθε προορισμού, δημιουργώντας ξενοδοχεία βαθιά συνδεδεμένα με τις γειτονιές και τον τόπο όπου βρίσκονται, μέσα από το design, τη γαστρονομία και τις πολιτιστικές εμπειρίες.