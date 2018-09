Haute Couture: Μία πρωτότυπη συλλογή κατά του διαδικτυακού μίσους

Ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να γίνει πολύ σκληρός. Γιατί, στα social media, πέρα από τους διαδικτυακούς μας φίλους, υπάρχουν και πολλοί «εχθροί» που κριτικάρουν κάθε μας κίνηση. Οι bullies είναι παντού και γεμίζουν τους «τοίχους» των social media με ρητορική μίσους και αμέτρητα αρνητικά σχόλια που μπορεί να μας εκπλήσσουν, να μας προσβάλουν, να επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή μας και γενικότερα να μας κάνουν να αισθανόμαστε άσχημα.

Όλοι έχουμε βιώσει ανάλογα συναισθήματα και έχουμε υπάρξει θύματα αρνητικών σχολίων και κριτικής στα social media. Οι σκληροί χαρακτηρισμοί και το αναίτιο μίσος των οργισμένων χρηστών των κοινωνικών δικτύων είναι τόσο έντονο που κάποιες φορές, σκεφτόμαστε να κάνουμε πίσω. Παρόλα αυτά, το να κρυβόμαστε και να αισθανόμαστε άσχημα, δεν ωφελεί σε κάτι. Αυτό έρχεται να μας αποδείξει μία νέα πρωτότυπη καμπάνια, που έχει στόχο να μας ευαισθητοποιήσει γύρω από το θέμα και να μας δείξει πώς να αντιμετωπίζουμε τους διαδικτυακούς… τραμπούκους της ζωής μας.

Ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό «όπλο» ενάντια στο μίσος;

Η αλήθεια είναι, ότι όσο περισσότερο μοιραζόμαστε το μίσος που λαμβάνουμε και όσο το αντιμετωπίζουμε με ειρωνεία και απαξίωση, τόσο λιγότερη δύναμη έχει και τόσο λιγότερο κακό μας κάνει.

Η Diesel μας προτρέπει να εκφράσουμε την απαξίωσή μας και να αντιμετωπίσουμε όσους μας γεμίζουν με «ταμπέλες». Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που δημιουργήθηκε η μοναδική συλλογή Haute Couture: Να αποδυναμώσει το μίσος που δεχόμαστε.

Πώς προέκυψε η ιδέα; Η Diesel στην οποία ανήκει η εν λόγω συλλογή, εμπνεύστηκε την ιδέα από το hating που δέχτηκε εκείνη. Η διάσημη εταιρεία, κατάφερε να μοιραστεί και να αξιοποιήσει την εμπειρία της, εκφράζοντας ένα «δυνατό» μήνυμα. Καθώς ως μεγάλο brand ήταν αποδέκτης αρνητικών σχολίων, όπως «Diesel is Dead» και «Diesel is not cool anymore», αποφάσισε να κάνει την ανατροπή. Αντί να πτοηθεί, άντλησε έμπνευση και με υπερηφάνια τα μετέτρεψε σε μοναδικά κομμάτια μόδας.

Ρητορική μίσους σε μεγάλα ονόματα στα social media

Σύμμαχοί της στο νέο δυναμικό της βήμα ήταν οι celebrities και τα ονόματα που ακολουθούμε στα social media, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα θύματα του διαδικτυακού κόσμου, τα οποία δέχονται το περισσότερο μίσος. Για αυτό και η Diesel συγκέντρωσε σε ένα γκρουπ όλες τις διεθνείς προσωπικότητες, όπως οι Nicki Minaj, Gucci Mane, Bella Thorne, Bria Vinaite, Tommy Dorfman, Miles Heizer, Yovanna Ventura, Barbie Ferreira, Yoo Ah-In and Jonathan Bellini

Οι χειρότεροι χαρακτηρισμοί γίνονται… ρούχα!

Με μότο το «The more hate you wear the less you care» οι άνθρωποι αυτοί διάλεξαν τα χειρότερα σχόλια που έχουν δεχτεί ποτέ και τα φόρεσαν! Τι σημαίνει αυτό; Η Diesel σχεδίασε αποκλειστικά τα Haute Couture κομμάτια για τον καθένα από αυτούς.

Τη Nicki Minaj την έχουν αποκαλέσει «The Bad Guy», ο Gucci Mane δέχτηκε το σχόλιο «Fuck You, Imposter», η Bella Thorne χαρακτηρίστηκε «Slut» και ο Tommy Dorfman, «Faggot». Όλα αυτά τα σχόλια αποτελούν τώρα μία limited edition συλλογή που είναι διαθέσιμη από τις 19 Σεπτεμβρίου στο diesel.com, στα Diesel Stores, όπως και σε επιλεγμένα καταστήματα.

Το απόγευμα της 19ης Σεπτεμβρίου η Minaj εμφανίστηκε στο κατάστημα της Diesel στο San Babila στο Μιλάνο για μια μίνι επίδειξη και παρουσίαση της HAUTE COUTURE COLLECTION, όπου οι Fans αποθέωσαν τη βασίλισσα της ραπ.

Τώρα μπορείτε και εσείς να φορέσετε το χειρότερο σχόλιο που δεχτήκατε ποτέ

Η καμπάνια θέλει να μας εμπνεύσει να δημιουργήσουμε το δικό μας μοναδικό Haute Couture κομμάτι. Έτσι, από τις 6 Οκτωβρίου στα Diesel Stores στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να φοράμε το χειρότερο σχόλιο που δεχτήκαμε ποτέ, πάνω στο κομμάτι που θα επιλέξουμε.

Μέρος των εσόδων των πωλήσεων αυτών των κομματιών θα διατεθεί από τη Diesel για την υποστήριξη των anti-bullying και cyberbullying προγραμμάτων διαφόρων χωρών μέσω του OTB foundation.

Η συλλογή Haute Couture είναι διαθέσιμη στα καταστήματα:

Diesel Store, Golden hall, Αθήνα

Diesel Store, Αγίας Σοφίας 12, Θεσσαλονίκη

Στα attica και σε επιλεγμένους συνεργάτες

Παρακολουθήστε το εντυπωσιακό βίντεο: