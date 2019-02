Θετική αξιολόγηση σε διεθνές επίπεδο για την Εταιρική Υπευθυνότητα της Τράπεζας Πειραιώς

Η υψηλή αυτή βαθμολογία επιβεβαιώνει τις θετικές επιδράσεις από τις πολύπλευρες δράσεις της Τράπεζας που έχουν ως στόχο τη μέτρηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που απορρέει από τις δραστηριότητές της. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει μεθοδολογία που μετράει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και παράλληλα εξετάζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι το πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς βαθμολογείται με άριστα, όχι μόνο από το CDP αλλά και από όλους τους δείκτες από τους οποίους αξιολογείται.

Η Τράπεζα εντάσσεται, επίσης από το 2016, στο δείκτη εταιρικής αειφορίας FTSE4Good (Financial Times Stock Exchange), με βαθμολογία καλύτερη από το 58% των αξιολογημένων τραπεζών παγκοσμίως. Οι δείκτες FTSE4Good έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την FTSE Russell, που εξειδικεύεται στις εκτιμήσεις των επιδόσεων των εταιρειών με τις καλύτερες πρακτικές παγκοσμίως σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Επίσης, ο δείκτης ISS-oekom (Institutional Shareholder Services Inc.) βαθμολόγησε την Τράπεζα με C- αφού ανέλυσε την προσέγγισή της σε θέματα κοινωνικά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τη συνολική περιβαλλοντική της αειφορία. Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται έτσι πάνω από το μέσο όρο σε σχέση με τις 251 αξιολογημένες εταιρείες από το χρηματοπιστωτικό κλάδο σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων καμία δε βαθμολογείται άνω του C+. Ο δείκτης ISS-oekom αναγνωρίζει τη διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς στην Περιβαλλοντική & Αναπτυξιακή Τραπεζική ως επενδυτική ευκαιρία βιώσιμης ανάπτυξης, π.χ. τα προϊόντα ή υπηρεσίες της Τράπεζας με συγκεκριμένο κοινωνικό / περιβαλλοντικό όφελος, όπως επίσης και τη διαρκή στήριξη στον αγροτικό τομέα.

Οι δείκτες αξιολόγησης εταιρικής αειφορίας, ("extra-financial rating agencies"), παρακολουθούν την απόδοση των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως, με κριτήρια οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, καθώς και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης και αναλύουν εκτενώς όλα τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία και τις πολιτικές ενός οργανισμού (Environment, Society, Governance – ESG).

Οι δείκτες αυτοί προβάλλουν στο επιχειρηματικό κοινό τις εταιρείες με τις υψηλότερες αποδόσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Αποτελούν το πλέον αξιόπιστο σημείο αναφοράς για τους επενδυτές παγκοσμίως, που ακολουθούν τις νέες τάσεις για κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες χρηματοδοτήσεις, ενσωματώνοντας παράγοντες αειφορίας στα χαρτοφυλάκιά τους.