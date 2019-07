Ποιες «έξυπνες» τεχνολογίες στον κλιματισμό, μας έρχονται κατευθείαν από το… μέλλον;

Του Παναγιώτη Μαυραγάννη

Περιέχουν φίλτρα καθαρισμού πενταπλής δράσης σε σχέση με μία συμβατική συσκευή θέρμανσης και ψύξης, τα οποία καθαρίζουν τον εσωτερικό αέρα και δημιουργούν ένα όμορφο και υγιές περιβάλλον για εσάς και την οικογένειά σας, ενώ παράλληλα διαθέτουν προηγμένες τεχνολογίες και εξελιγμένες λειτουργίες, που σας φροντίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και, μάλιστα, με το κύρος του εφευρέτη του σύγχρονου κλιματισμού!

O λόγος για τα «αυτόνομα» κλιματιστικά της Carrier που κάνουν ευκολότερη και πιο δροσιστική την καθημερινότητά σας και τα οποία εκτός από άριστες επιδόσεις και υψηλή τεχνολογία, φέρουν και πενταετή εγγύηση για όλα τα μέρη της συσκευής. Απλά και καθαρά, χωρίς κρυφούς όρους. Γιατί, όμως, τα κλιματιστικά αυτά, που είναι διαθέσιμα από τον Κωτσόβολο, διαφέρουν από τις υπόλοιπες οικιακές λύσεις ψύξης και θέρμανσης, που κυκλοφορούν στην αγορά;

Ο «πατέρας του κλιματισμού»

Η απάντηση βρίσκεται στο… 1902, όταν ο 26χρονος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Cornell στη Βιομηχανική Μηχανική, Willis Carrier, είχε την ιδέα για τη δημιουργία μιας συσκευής που μπορούσε να ελέγξει τα επίπεδα της υγρασίας του αέρα. Αυτή ήταν και η καινοτομία, που έμελλε να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε σήμερα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αμερικανός μηχανικός βρισκόταν στην πλατφόρμα τρένων του Πίτσμπουργκ, ένα κρύο και ομιχλώδες βράδυ του 1902, περιμένοντας το τρένο για να επιστρέψει στο σπίτι του από τη δουλειά. Ο Carrier κοίταξε μέσα από την ομίχλη και συνειδητοποίησε ότι αυτό το φυσικό φαινόμενο ήταν η λύση. Σκέφτηκε, δηλαδή, ότι θα μπορούσε να «στεγνώσει» τον αέρα, περνώντας τον μέσα από το νερό για να δημιουργήσει με τεχνητό τρόπο το φαινόμενο της ομίχλης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεκάδες επιστήμονες ανά την υφήλιο είχαν αποπειραθεί να ανακαλύψουν το πώς γίνεται να μετατραπεί η θερμότητα σε κρύο αέρα, αλλά χωρίς επιτυχία.

Έχοντας, λοιπόν, ως δεδομένο ότι η ομίχλη δεν είναι κάτι παραπάνω από υδρατμός, που έχει συμπυκνωθεί στον αέρα, ο Carrier ερεύνησε για έναν χρόνο το ζήτημα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ποσότητα του υδρατμού που μπορεί να περιέχει ο ατμός του νερού, εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Η διαπίστωση αυτή τον οδήγησε στο να εφαρμόσει την πρωτοπόρα διαδικασία στην εφεύρεσή του, η οποία καθιστούσε δυνατή την παραγωγή αέρα με συγκεκριμένες ποσότητες υγρασίας. Κατάφερε, με λίγα λόγια, να ελέγξει τα επίπεδα της υγρασίας του αέρα, δημιουργώντας με αυτό το επιστημονικό «τρικ», το θεμέλιο για τον σύγχρονο κλιματισμό!

Το 1911 ανάπτυξε την Rational Psychrometric Formulae, τη βάση όλων των βασικών υπολογισμών για τη βιομηχανία των κλιματιστικών, ενώ 4 χρόνια αργότερα, το 1915 ίδρυσε την Carrier Engineering Corporation. Ο Carrier έλαβε τιμητικούς Διδακτορικούς Τίτλους από το Πανεπιστήμιο Lehigh το 1935 και το Πανεπιστήμιο Alfred το 1942, ενώ η έρευνά του τον κατέστησε και πρωτοπόρο στην κατάψυξη, με αποτέλεσμα να αποκτήσει περισσότερες από 80 πατέντες στο πεδίο του σε διάστημα πενήντα ετών συνεχούς μελέτης και εργασίας. Τριανταπέντε χρόνια μετά το θάνατό του, το 1985, εισήχθη στο πάνθεον των Εθνικών Εφευρετών των ΗΠΑ (National Inventors Hall of Fame), ενώ το 1998 ονομάστηκε από το περιοδικό TIME ως ένας από τους 100 πιο σημαίνοντες ανθρώπους του 20ου αιώνα («100 Most Influential People of the 20th Century»). Αυτοί είναι και οι λόγοι που, έναν αιώνα αργότερα, ο Carrier θεωρείται ο «πατέρας του κλιματισμού»!

Ο κλιματισμός της Καπέλα Σιξτίνα στο σπίτι σας

Έκτοτε, η εταιρεία που ίδρυσε συνεχίζει να δημιουργεί καινοτομίες στη βιομηχανία του κλιματισμού και να διαμορφώνει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Η Carrier κυκλοφορεί αδιάλειπτα νέα προϊόντα και υπηρεσίες ψύξης και θέρμανσης, που ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και τεχνολογίες κλιματισμού που έρχονται κατευθείαν από το… μέλλον. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Carrier φροντίζει για τον τέλειο κλιματισμό των εσωτερικών χώρων σπουδαίων κτηριακών εγκαταστάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων, η Καπέλα Σιξτίνα στο Βατικανό, η Όπερα του Σίδνεϋ στην Αυστραλία και η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, καθώς και το Μουσείο της Ακρόπολης και η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση στην Ελλάδα! Λαμβάνοντας το ίδιο σοβαρά υπόψη τον κλιματισμό κάθε σπιτιού, η εταιρεία διαθέτει στα καταστήματα του Κωτσόβολου, συστήματα ψύξης και θέρμανσης τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία υπερέχουν, όχι μόνο επειδή έχουν δημιουργηθεί από τους ειδικούς του κλιματισμού, αλλά γιατί έχουν κατασκευαστεί και για να υπολογίζουν όλους εκείνους τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, τόσο του χώρου, όσο και του χρήστη, επιτυγχάνοντας πάντοτε το ιδανικό κλίμα, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Η λειτουργία Sleep, παραδείγματος χάρη, αυξομειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια της νύκτας. Κατά συνέπεια, δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να ξυπνήσετε μέσα στη νύχτα για να χαμηλώσετε το κλιματιστικό σας! Αντίστοιχα, η λειτουργία Intelligent Eye , που βρίσκεται στη σειρά Carrier Platinum, σάς εντοπίζει μέσα στον χώρο, είτε είστε εν κινήσει, είτε είστε καθιστοί και στρέφει τα κύματα αέρα του κλιματιστικού προς το μέρος σας ή μακριά από εσάς, ανάλογα με την προτίμησή σας! Την ίδια στιγμή, η υψηλή ποιότητα εσωτερικού αέρα συνοδεύεται και από πολλές ακόμα «έξυπνες» λειτουργίες, όπως η WiFi Active, που δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα ελέγχου της συσκευής από το smartphone του, ανά πάσα στιγμή.

Αυτές και πολλές ακόμα πρωτοποριακές και εύχρηστες τεχνολογίες χαρακτηρίζουν και τα υπερσύγχρονά μοντέλα Carrier Coastal Plus και Carrier Platinum, τα οποία εξυπηρετούν την ανάγκη κλιματισμού ακόμα και των πιο απαιτητικών χώρων. Το Carrier Coastal Plus για παράδειγμα, εκτός από τις τεχνολογίες Sleep και WiFi Active, έχει και αντιδιαβρωτική προστασία -στοιχείο που καθιστά αυτό το μοντέλο ιδανικό για παραθαλάσσιες περιοχές- καθώς και τη λειτουργία Follow Me, που ανιχνεύει -μέσω του ενσωματωμένου αισθητήρα θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο- τη θερμοκρασία του χώρου με μεγαλύτερη ακρίβεια γύρω από το σημείο που τοποθετείται το controller!

Από την άλλη, το Carrier Platinum, εκτός από όλες τις προαναφερθείσες τεχνολογίες, διαθέτει και τη μοναδική λειτουργία Comfort Humidity, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής του επιθυμητού επιπέδου σχετικής υγρασίας από 30% έως 90% στον χώρο σας. Ανάμεσα στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των οικιακών αυτών συσκευών όμως, είναι και η τεχνολογία 5D DC Inverter, η οικονομική λειτουργία ψύξης ECO, με την οποία μπορείτε να επιτύχετε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60%, το φίλτρο πενταπλής δράσης Five-Action για καλύτερη ποιότητα αέρα και η λειτουργία αυτοκαθαρισμού!

Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, και το γεγονός ότι ο Κωτσόβολος έχει επιλέξει να διαθέτει στην ελληνική αγορά τα συγκεκριμένα κλιματιστικά υψηλής ποιότητας, καθώς εφαρμόζουν τα αυστηρότερα περιβαλλοντολογικά πρότυπα, τα οποία φέρουν την υπογραφή της Eurovent, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού φορέα ελέγχου και πιστοποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των κλιματιστικών. Μάλιστα, ο Κωτσόβολος συγκεντρώνει στην ιστοσελίδα του αυτά τα υπερσύγχρονα μοντέλα της αμερικανικής εταιρείας, τα οποία η Carrier τα προσφέρει σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, προκειμένου η επίτευξη της ιδανικής ατμόσφαιρας στο σπίτι να είναι προσιτή για όλους και χωρίς εκπτώσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και την απόδοση ψύξης και θέρμανσης!