Oρκίζεται σήμερα ο νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ορκίζεται σήμερα ο νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Πελαγίδης.

Ο κ. Πελαγίδης θα διαδεχθεί τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννη Μουρμούρα.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την διαδικασία, ο Διοικητής και οι δύο Υποδιοικητές διορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με εξαετή θητεία.

Ο Θοδωρής Πελαγίδης έχει διατελέσει Fulbright scholar στο Columbia University, US & NBG professorial fellow στο LSE. Έχει τουλάχιστον 50 δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις με κριτές μεταξύ των οποίων: The Journal of Economic Policy Reform, The Journal of Policy Modelling, Cambridge Journal of Economics, International Review of Law and Economics, Journal of Economic Studies, European Journal of Law and Economics, etc.

Στην Ελλάδα έχει συγγράψει 13 μονογραφίες. Διεθνώς έχει συγγράψει με τον Μιχάλη Μητσόπουλο τα βιβλία, Understanding the Crisis in Greece. From Boom to Bust, MacMillan/Palgrave 2011 & 2012 (2nd edition) που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός με τίτλο «Κατανοώντας την κρίση στην Ελλάδα», Greece. From Exit to Recovery? Brookings Institution Publ. 2014 και Who’s to Blame for Greece? MacMillan/Palgrave 2016 και Who’s to Blame for Greece? How Austerity and Populism have Destroyed a Country with High Potential, MacMillan/Palgrave 2018, 2nd Edition. Έχει δημοσιεύσει άρθρα στους Financial Times, e-CNN, e- NYT & The Guardian και έχει εργασθεί στο Internal Evaluation Office, IMF. Είναι σύμβουλος μακροοικονομίας του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη. (2020). Το τελευταίο του βιβλίο «Η ελληνική οικονομία πριν και μετά τον Covid-19 κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Lockdown: Γιατί ο Μητσοτάκης δεν... πάτησε το κουμπί - Ποια μέτρα είναι στο τραπέζι