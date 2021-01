Christoph Soeder/dpa via AP

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έκδοση κοινωνικού ομολόγου ύψους 14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου EU SURE για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων κατά την πανδημία.

Η έκδοση συνίστατο σε δύο σειρές ομολόγων, η μία ποσού 10 δισ. ευρώ με ημερομηνία αποπληρωμής τον Ιούνιο του 2028 και η άλλη 4 δισ. ευρώ με ημερομηνία αποπληρωμής τον Νοέμβριο του 2050. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση μεταξύ των επενδυτών, γεγονός που επέτρεψε εκ νέου στην Επιτροπή να επιτύχει πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης. Οι όροι αυτοί μετακυλίονται απευθείας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε τα εξής: «Η έκδοση ομολόγων SURE αποτελεί τη συνέχεια μιας αξιοσημείωτης επιτυχίας. Η έκδοση αυτή κατέδειξε και πάλι το μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς για τα ομόλογα της ΕΕ. Αυτά είναι σπουδαία νέα για την ΕΕ ως εκδότρια. Μας δίνει την πεποίθηση ότι θα ολοκληρώσουμε επιτυχώς την έκδοση SURE και θα δρομολογήσουμε το πρόγραμμα δανειοληψίας και δανειοδότησης NextGenerationEU.»

Το επταετές ομόλογο τιμολογήθηκε με αρνητική απόδοση, της τάξης του -0,497 %. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη λήξη του ομολόγου, τα κράτη μέλη αποπληρώνουν 100 ευρώ για κάθε 105 ευρώ που λαμβάνουν. Συνεπώς, το πλεονέκτημα που προκύπτει από αυτό το αρνητικό επιτόκιο μετακυλίεται απευθείας στα κράτη μέλη που λαμβάνουν τα δάνεια υπό μορφή δανεισμού αντιστήριξης. Το 30ετές ομόλογο τιμολογήθηκε ελαφρώς θετικά, στο 0,134 %, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη ληκτότητα.

Πρόκειται για την τέταρτη έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE. Μέχρι στιγμής και χάρη στις τρεις πρώτες εκδόσεις από τα τέλη Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου του περασμένου έτους, 15 κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν σχεδόν 40 δισ. ευρώ σε δάνεια αντιστήριξης στο πλαίσιο του SURE. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, η Επιτροπή θα επιδιώξει να αντλήσει επιπλέον 35 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγων EU SURE.

Αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή αναμένεται επίσης να δρομολογήσει τον δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, του μέσου ανάκαμψης με προϋπολογισμό 750 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2018), ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης.