Γκεοργκίεβα: Πρέπει να συνεργαστούμε για να τερματίσουμε την πανδημία

Τις τρεις πολιτικές προτεραιότητες για τη μετά την πανδημία εποχή επιχειρεί να περιγράψει η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε ανάρτησή της, τονίζοντας παράλληλα τους κινδύνους που θα προκύψουν για πολλές χώρες οι οποίες έχουν πλέον πολύ υψηλά χρέη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η επικεφαλής του Ταμείου, τα καλά νέα είναι ότι η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη συνεχίζεται, αλλά ο ρυθμός της έχει μετριαστεί εν μέσω της υψηλής αβεβαιότητας και των αυξανόμενων κινδύνων.

Η ίδια αναφέρει τα εξής: «Πριν από τρεις εβδομάδες, μειώσαμε την πρόβλεψή μας για την παγκόσμια ανάπτυξη του 2022 σε ένα ακόμα υγιές 4,4%, εν μέρει λόγω της επανεκτίμησης των προοπτικών ανάπτυξης στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Έκτοτε, οι οικονομικοί δείκτες συνέχισαν να δείχνουν ασθενέστερη αναπτυξιακή δυναμική, λόγω της μετάλλαξης ομικρον και των επίμονων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι ενδείξεις πληθωρισμού ήταν υψηλότερες από τις αναμενόμενες σε πολλές οικονομίες, οι χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν ευμετάβλητες και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε ισχυρή διεθνή συνεργασία και εξαιρετική ευελιξία. Για τις περισσότερες χώρες, αυτό σημαίνει συνέχιση της στήριξης της ανάπτυξης και της απασχόλησης, με παράλληλη διατήρηση του πληθωρισμού υπό έλεγχο και διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας — κι όλα αυτά βέβαια με τα χρέη στα ύψη.

Στη νέα έκθεση του ΔΝΤ προς τους G20 δείχνουμε πόσο περίπλοκη είναι αυτή η πορεία εμποδίων και τι μπορούν να κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να την ξεπεράσουν.

Οι τρεις προτεραιότητες

Πρώτον, χρειαζόμαστε ευρύτερες προσπάθειες για την καταπολέμηση του «οικονομικού long Covid». Θεωρούμε ότι οι συσσωρευμένες απώλειας της παγκόσμιας παραγωγής από την πανδημία θα φτάσουν τα 13.8 τρισ. δολάρια έως το 2024. Η μετάλλαξη Omicron είναι η τελευταία υπενθύμιση ότι μια ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη είναι αδύνατη ενώ η πανδημία συνεχίζεται. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία του ιού μετά την Omicron, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας της προστασίας που προσφέρουν τα εμβόλια ή οι προηγούμενες λοιμώξεις και του κινδύνου να προκύψουν νέες μεταλλάξεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η καλύτερη άμυνά μας είναι να περάσουμε από μια μοναδική εστίαση στα εμβόλια στη διασφάλιση ότι κάθε χώρα έχει ισότιμη πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση του COVID-19 που θα περιλαμβάνει εμβόλια, testing και θεραπευτικά σχήματα.

Πρέπει να υπάρχουν αυτά παντού καθώς ο ιός θα συνεχίσει να υπάρχει κι αυτό απαιτεί επενδύσεις στην ιατρική έρευνα, συστήματα επιτήρησης της ασθένειας και συστήματα υγείας που φτάνουν ως το "τελευταίο μίλι" σε κάθε κοινότητα.

Η αρχική χρηματοδότηση ύψους 23,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού ACT-Accelerator θα είναι μια σημαντική παρακαταθήκη ώστε να φτάσουν τα εργαλεία αυτής της δυναμικής εργαλειοθήκης παντού.

Στο μέλλον, ο ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας των G20 είναι απαραίτητος για την αύξηση της ανθεκτικότητας— τόσο απέναντι σε νέες πιθανές νέες μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 όσο και σε άλλες μελλοντικές πανδημίες που θα μπορούσαν να ενέχουν συστημικούς κινδύνους.

Ο τερματισμός της πανδημίας θα βοηθήσει επίσης στην αντιμετώπιση των πληγών που μας άφησε τον οικονομικό μακροχρόνιο COVID. Σκεφτείτε τα βαθιά προβλήματα που προέκυψαν σε πολλές επιχειρήσεις και αγορές εργασίας.

Σκεφτείτε το κόστος για τους φοιτητές σε όλο τον κόσμο, που εκτιμάται σε έως και 17 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της ζωής τους λόγω των απωλειών μάθησης, της χαμηλότερης παραγωγικότητας και των προβλημάτων στην απασχόληση. Το κλείσιμο των σχολείων ήταν ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα για τους μαθητές στις αναδυόμενες οικονομίες, όπου το μορφωτικό επίπεδο ήταν πολύ χαμηλότερο εξαρχής – απειλώντας να επιδεινώσει την επικίνδυνη απόκλιση μεταξύ των χωρών.

Τι μπορεί να γίνει; Ισχυρή πολιτική δράση. Η κλιμάκωση των κοινωνικών δαπανών, η επανασχεδίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διορθωτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η διδασκαλία των μαθητών θα βοηθήσουν τις οικονομίες να επανέλθουν στο σωστό δρόμο και να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα στις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας και της οικονομίας.

Δεύτερον, οι χώρες πρέπει να οδηγηθούν σωστά στον νέο κύκλο της νομισματικής σύσφιξης. Ενώ υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των οικονομιών και υψηλή αβεβαιότητα για το μέλλον, οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνονται σε πολλές χώρες, καθιστώντας απαραίτητη την απόσυρση της νομισματικής χαλάρωσης.

Στο μέλλον, είναι σημαντικό να σχεδιαστούν οι πολιτικές ανάλογα με τις συνθήκες των χωρών. Αυτό σημαίνει ότι η νομισματική χαλάρωση πρέπει να τερματιστεί σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία, όπου οι αγορές εργασίας έχουν ανακάμψει και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξάνονται. Σε άλλες πάλι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ, η νομισματική χαλάρωση θα πρέπει να αποσυρθεί πιο αργά, ειδικά εάν η αύξηση του πληθωρισμού σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις τιμές της ενέργειας. Αλλά και αυτές οι χώρες θα πρέπει να είναι έτοιμες να δράσουν εάν τα οικονομικά δεδομένα δικαιολογούν ταχύτερη χάραξη πολιτικής.

Φυσικά, η σαφής επικοινωνία οποιασδήποτε αλλαγής αποφασίζεται στη νομισματική πολιτική παραμένει απαραίτητη για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ορισμένες αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν ήδη αναγκαστεί να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό αυξάνοντας τα επιτόκια. Και ενδεχομένως και στις προηγμένες οικονομίες να απαιτηθεί πρόσθετη αύξηση επιτοκίων, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν πρόσθετες δυσκολίες σε διάφορες χώρες που εξαρτώνται από τα ξένα κεφάλαια. Μέχρι στιγμής, οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν παραμείνει σχετικά ευνοϊκές, καθώς οι περισσότερες χώρες του G20 έχουν αρνητικά πραγματικά επιτόκια. Ωστόσο, εάν οι χώρες αυτές αυξήσουν σημαντικά τα επιτόκιά τους, οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να είναι έτοιμες για μια πιθανή έξοδο κεφαλαίων. Για να προετοιμαστούν για αυτό, οι δανειολήπτες θα πρέπει να επεκτείνουν την διάρκεια ωρίμασης του χρέους τους όπου είναι εφικτό τώρα και να περιορίσουν την έκθεση σε ξένο νόμισμα. Όταν έρχονται σοκ, οι ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι σημαντικές για την απορρόφηση τους, στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι το μόνο διαθέσιμο εργαλείο. Σε περίπτωση υψηλής μεταβλητότητας, οι παρεμβάσεις με ξένο συνάλλαγμα μπορεί να βοηθήσουν όπως έκανε με επιτυχία η Ινδονησία το 2020. Και οι χώρες μπορούν να λάβουν προληπτικά μέτρα για να προφυλαχθούν από τους κινδύνους που δεν έχουν να κάνουν με τον χρηματοπιστωτικό τομέα ή στις αγορές ακινήτων, αν αυξάνονται υπερβολικά. Φυσικά, όλα αυτά τα μέτρα μπορεί να χρειαστεί να συνδυαστούν με μακροοικονομικές προσαρμογές. Με άλλα λόγια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι χώρες μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια στον νέο κύκλο της νομισματικής σύσφιξης.

Τρίτον, οι χώρες πρέπει να στραφούν την προσοχή τους στη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Καθώς οι χώρες εξέρχονται από την πανδημία, πρέπει να ρυθμίσουν προσεκτικά τη δημοσιονομική πολιτική τους. Είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί: τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα βοήθησαν στην πρόληψη μιας άλλης Μεγάλης Ύφεσης, αλλά αύξησαν επίσης πολύ τα επίπεδα χρέους. Το 2020, παρατηρήσαμε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση χρέους από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με το παγκόσμιο χρέος — τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικό — να αυξάνεται στα 226 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Για πολλές χώρες, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίζουν να στηρίζουν τα συστήματα υγείας και τα πλέον ευάλωτα κομμάτι του πληθυσμού τους, μειώνοντας παράλληλα τα ελλείμματα και τα επίπεδα χρέους ανάλογα με τις συνθήκες. Για παράδειγμα, απαιτείται ταχύτερη μείωση της δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες όπου η ανάκαμψη έχει προχωρήσει περισσότερο. Αυτό με τη σειρά του θα διευκολύνει τη μετατόπιση της νομισματικής πολιτικής μειώνοντας τη ζήτηση και συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Άλλοι, ειδικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι χώρες έχουν μπροστά τους πολύ πιο δύσκολους συμβιβασμούς.

Η δημοσιονομική τους δύναμη πυρός υπήρξε περιορισμένη καθ ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, και σήμερα δεν έχουν ανακάμψει επαρκώς κι έχουν περισσότερα προβλήματα από τον οικονομικό μακροχρόνιο Covid. Και έχουν ελάχιστα περιθώρια να προετοιμαστούν για μια οικονομία μετά την πανδημία που θα είναι πιο πράσινη και πιο ψηφιακή. Εκτιμάμε ότι περίπου το 60% των χωρών χαμηλού εισοδήματος διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κινδύνου χρέους, διπλάσιο από τα επίπεδα του 2015. Αυτές οι χώρες θα χρειαστούν μεγαλύτερη κινητοποίηση των εγχώριων πόρων, περισσότερες εξωτερικές επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, και μεγαλύτερη βοήθεια ώστε να αντιμετωπίσουν το χρέος τους άμεσα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε εκ νέου ζωή στο Κοινό Πλαίσιο των G-20 για τη θεραπεία του χρέους.

Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει με το πάγωμα των χρεών, όσο θα υπάρχει διαπραγμάτευση για τον καθορισμό του πλαισίου. Απαιτούνται ταχύτερες και αποδοτικότερες διαδικασίες, με σαφήνεια σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί – από τη σύσταση επιτροπών πιστωτών έως μια συμφωνία για την εξυγίανση του χρέους. Και να διαθέσουμε το πλαίσιο αυτό σε ένα ευρύτερο φάσμα υπερχρεωμένων χωρών.

Ο ρόλος του ΔΝΤ

Το ΔΝΤ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό παρέχοντας μακροοικονομικά πλαίσια και αναλύσεις βιωσιμότητας του χρέους. Και ενθαρρύνουμε τη μεγαλύτερη διαφάνεια του χρέους: ζητώντας να γίνονται γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με το τι οφείλει μια χώρα μέλος και σε ποιον, όταν επιδιώκει χρηματοδότηση από το ΔΝΤ, και με βάση μια προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας.

Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε την ιστορική κατανομή των Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων ύψους 650 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός από τη διατήρηση των νέων SDRs ως αποθεματικών, ορισμένα μέλη έχουν ήδη αρχίσει να τα χρησιμοποιούν σωστά. Για παράδειγμα: το Νεπάλ για εισαγωγές εμβολίων, η Βόρεια Μακεδονία για τις δαπάνες υγείας, η Σενεγάλη για να ενισχύσει την παραγωγική δυνατότητα εμβολίων.

Για να μεγεθύνουμε τον αντίκτυπο της κατανομής, ενθαρρύνουμε τη διοχέτευση νέων SDRs μέσω του Ταμείου Μείωσης της Φτώχειας και Ανάπτυξης, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, και το νέο Resilience and Sustainability Trust. Με φθηνότερους ρυθμούς και μεγαλύτερες διάρκειες ωρίμανσης, το Resilience and Sustainability Trust θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει πολιτικές για το κλίμα, την προετοιμασία εν όψει πανδημικών κινδύνων και την ψηφιοποίηση που θα βελτίωναν τη μακροοικονομική σταθερότητα για τις επόμενες δεκαετίες. Η G20 έχει υποστηρίξει σθεναρά το Resilience and Sustainability Trust και στόχος μας είναι να είναι πλήρως λειτουργικό φέτος.

Καθώς οι χώρες αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, το ΔΝΤ θα τις στηρίξει με καλά σταθμισμένες συμβουλές πολιτικής και οικονομική βοήθεια, όπου χρειάζεται.

Το κλειδί είναι να φέρουμε ευελιξία σε όλες τις πτυχές της χάραξης πολιτικής αλλά με συνεργασία να ξεπεράσουμε όλα τα σκληρά εμπόδια».