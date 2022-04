Ράπανος: Θωρακισμένη η ελληνική οικονομία έναντι της σημερινής κρίσης

Στις κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι ελληνικές τράπεζες τα επόμενα χρόνια, στις ευκαιρίες να επιτελέσουν το ρόλο τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στην αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του ΤΑΑ, αλλά και στον αντίκτυπο της ουκρανικής κρίσης στην οικονομική σταθερότητα της χώρας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank Βασίλειος Ράπανος, από το πάνελ "Towards a financial sector in transition & growth: An update" του 7ου Delphi Economic Forum.