Olympia Forum: Οι καλές πρακτικές χωρών και νέα δεδομένα για την ενσωμάτωση 17 στόχων του ΟΗΕ

Το Olympia Forum III, το οποίο διοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και στις 21-22 Οκτωβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Πρόκειται για το πιο σημαντικό φόρουμ διαλόγου για την περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο του οποίου συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια, υψηλόβαθμα στελέχη από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως επίσης και σημαντικοί ομιλητές από το εξωτερικό. Επίκεντρο του συνεδρίου είναι οι καλές πρακτικές χωρών και Δήμων και τα νέα δεδομένα για την ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ.

Μεταξύ των έως τώρα επιβεβαιωμένων ομιλητών συγκαταλέγονται οι υπουργοί: Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας - Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας - Πολιτισμού & Αθλητισμού, κα. Λίνα Μενδώνη - Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνηση, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς - Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης, κ. Στέλιος Πέτσας. Επίσης το παρόν θα δώσουν και οι υφυπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Αμυράς και Τουρισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων Δημάρχων όπου μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν οι δήμαρχοι: Κώστας Μπακογιάννης – Αθηναίων, Ekrem İmamoğlu - Κωνσταντινούπολης, Yordanka Fandakova - Σόφιας, Erion Veliaj - Τιράνων, Νίκος Νικολαΐδης - Λεμεσού, Κωνσταντίνος Γιωρκάντζης - Λευκωσίας, Νικόλαος Κομηνέας - Αστυπάλαιας, Μαρία Καμμά- Αλειφέρη - Τήλου.

Στο φόρουμ θα συμμετέχουν επίσης η κα. Maria Clara Martin, Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα – η κα. Ελένη Μαριάνου, Secretary General, Conference of Peripheral Maritime Regions, κ. Grammenos Mastrojeni, Senior Deputy Secretary General Union for the Mediterranean - η κα. Claudia Guzzon, Executive Secretary, Conference of Peripheral Maritime Regions Islands Commission - ο κ. Carsten Rasmussen, Head of Unit, DG for Regional & Urban Policy at European Union και η κα. Karen Maguire, Head of Division, Local Employment, Skills & Social Innovation Division, OECD.

Από την πλευρά της περιφέρειας θα παρευρεθούν οι κ.κ.: Νεκτάριος Φαρμάκης - Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Γιώργος Πατούλης – Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Κασαπίδης - Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Φάνης Σπανός -Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Αγοραστός - Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Παναγιώτης Νίκας - Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Κώστας Μουτζούρης - Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.



Για να παρακολουθήσετε από κοντά τις εργασίες του Φόρουμ, κάνετε την εγγραφή σας δωρεάν εδώ.

Όλοι οι επιβεβαιωμένοι ομιλητές, το πρόγραμμα του Φόρουμ και περισσότερες πληροφορίες στο https://olympiaforum.gr/