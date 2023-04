Η αύξηση της κερδοφορίας προτεραιότητα για τις μικρές ελληνικές τράπεζες

Οι νέες, μικρές τράπεζες και οι προοπτικές τους βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 8oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank Ελένη Βρεττού, χαρακτήρισε ιστορική τη σημερινή μέρα για την τράπεζα που ολοκλήρωσε επιτυχώς την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, ύψους 473 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που αποτελεί, όπως είπε σημαντικό μαξιλάρι ασφάλειας. «Έχουμε όραμα να καλύψουμε ένα κενό που υπάρχει στην ελληνική οικονομία», είπε, προσθέτοντας ότι το πρώτο τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε κερδοφορία μετά από 12 χρόνια συνεχούς κρίσης. Ωστόσο, σημείωσε ότι ο αριθμός των κόκκινων δανείων είναι ακόμα μεγάλος και οι προκλήσεις δεν σταματούν, ενώ αναφέρθηκε στις συζητήσεις που γίνονται με την Παγκρήτια Τράπεζα και το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο σχημάτων.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank Δημήτρης Κυπαρίσσης, υπογράμμισε ότι σε μία αγορά που κυριαρχείται από τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες, βρίσκεις χώρο μόνο αν δημιουργήσεις ένα σχήμα με όραμα και στρατηγική. «Θέλαμε σε μία αγορά που ταλαιπωρείται από 10 χρόνια τραπεζικής κρίσης, να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος ήταν μία τράπεζα που να εξυπηρετεί τους πελάτες με τον καλύτερο τρόπο κάνοντας απλή τραπεζική. Σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, ανέφερε ότι σήμερα δεν διαθέτουν κανένα στο χαρτοφυλάκιό τους, ενώ τόνισε ότι η αγορά έχει αναγνωρίσει την προσπάθεια και αυτό αποδεικνύεται από τους αριθμούς, αφού η αρχική στρατηγική έχει υλοποιηθεί.

OΔιευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Παναγιώτης Τουρναβίτης, εξήγησε ότι στα 25 χρόνια λειτουργίας της, η τράπεζα έχει διαχειριστεί πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε μία σειρά από βήματα που έχουν γίνει όπως η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών, η προϊοντική εξέλιξη και οι συνέργειες με άλλους φορείς, η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, η επέκταση του δικτύου καταστημάτων και η τόνωση τη εξωστρέφειας μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκούς φορείς. «Ο πλούτος μας είναι η πολύ καλή γνώση των πελατών μας», είπε κλείνοντας ο κ. Τουρναβίτης.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα ανησυχίες και νευρικότητα στην αγορά, οι τράπεζες σήμερα είναι πολύ πιο ασφαλείς, διαβεβαίωσε ο Paolo Fioretti, Deputy Head of Financial Sector and Market Analysis στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, επισημαίνοντας ωστόσο τους κινδύνους που υπάρχουν. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στον κίνδυνο μαζικών αποσύρσεων καταθέσεων που οδήγησε στην κατάρρευση πρόσφατα τη Silicon Valley Bank στις ΗΠΑ. Σχετικά με το τείχος προστασίας που δημιουργεί η αύξηση της κερδοφορίας που φέρνει η αύξηση των επιτοκίων, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι πλέον δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε οικονομική κρίση. Ωστόσο, σημείωσε ότι το business model που είχε παγώσει τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης της πανδημίας και στη συνέχεια λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, πρέπει να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των προσπαθειών μεταρρύθμισης του τραπεζικού συστήματος, ώστε η αύξηση της κερδοφορίας να έχει μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και να γίνουν οι σωστές επενδύσεις.