Μεγάλο το ενδιαφέρον για δάνεια από το Ταμείο Ρευστότητας Επιχειρήσεων

Μέσω της πλατφόρμας «Μάθε τον πελάτη σου» (Know Your Customer - KYC by HDB) μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να κάνουν αίτηση για τη δανειοδότησή τους από τους πόρους του Ταμείου Ρευστότητας Επιχειρήσεων, που ενεργοποιήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.