Σούπερ μάρκετ: Αυτή είναι η νέα λίστα με τα 671 προϊόντα που θα έχουν μείωση τιμής μέχρι 24%

Η ανανεωμένη λίστα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Newsbomb

Σούπερ μάρκετ: Αυτή είναι η νέα λίστα με τα 671 προϊόντα που θα έχουν μείωση τιμής μέχρι 24%
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρουσίασε σήμερα (04/12) την επικαιροποιημένη λίστα με τους 671 κωδικούς προϊόντων που θα έχουν μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Πρόκειται για τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών και οι καταναλωτές θα τα βρουν στο ράφι με τιμές χαμηλότερες από 5% έως 24%.

Δείτε την αναλυτική λίστα:

Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL

Επωνυμία προϊόντος

Αριθμός κωδικών

Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού

Ημερομηνία εφαρμογής

ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ

ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή

8

5% έως 10%

01/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ

Καφές (διάφορες γεύσεις)

2

8%

05/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ

ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G

1

8%

05/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ

ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις)

3

10%

19/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ

ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.)

3

8%

19/11/2024

BARILLA HELLAS

Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες)

6

7% έως 12%

21/10/2024

BARILLA HELLAS

Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες)

15

5% έως 7%

23/10/2024

BEIERSDORF HELLAS

LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες)

4

7%

21/10/2024

BEIERSDORF HELLAS

Hansaplast (διάφορες συσκευασίες)

2

7%

21/10/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

Φρουτοποτό FRULITE (διάφορες συσκευασίες)

9

8%

03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

COCA COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ (διάφορες συσκευασίες)

2

6%

03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΓΚΑΖΟΖΑ SPRITE ZERO (διάφορες συσκευασίες)

3

6%

03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΑΨYKΤΙΚΟ SCHWEPPES PINK GRAPEFRUIT

2

6%

03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΟΤΟ POWERADE

3

12%

03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ TSAKIRIS ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

2

6%

03/12/2024

COLGATE PALMOLIVE

SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML

1

5%

21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ SOUPLINE (διάφορες συσκευασίες)

8

12%-14%

19/11/2024

COLGATE PALMOLIVE

AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT

2

5%

21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE

ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML

1

8%

05/11/2024

COLGATE PALMOLIVE

ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)

2

5% έως 8%

21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE

ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)

4

5% έως 8%

21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE

ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml

1

5%

21/10/2024

CONDITO

Κέτσαπ, μαγιονέζα

2

10% έως 14%

01/11/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες)

25

5%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ

1

8%

05/11/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες)

8

7%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες)

14

7% έως 9%

05/11/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

4

6%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

AXE STICK

6

7%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ

4

5%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ

10

5%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

ZWAN LUNCHEON MEAT

3

8%

14/10/2024

ELBISCO AE

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ

3

5% έως 7%

05/11/2024

ELBISCO AE

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ

5

7%

29/10/2024

ELBISCO AE

ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ

4

5% έως 8%

05/11/2024

EURIMAC

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες)

5

7%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR

1

10% έως 18%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες)

9

6%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G

1

6%

05/11/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ

3

6%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR

1

10% έως 17%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες)

8

6% έως 12%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ

2

5% έως 8%

29/10/2024

JACOBS DOUWE EGBERTS

ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες)

3

5% έως 8%

29/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή

17

5% έως 10%

23/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες)

4

5% έως 10%

22/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β.

1

5% έως 8%

23/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

DUCK TOTAL ACTION GEL 750ML

2

49% έως 50%

19/11/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

PRONTO GLORY ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (διάφορες συσκευασίες)

3

17%

19/11/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

PRONTO ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΛΑ (διάφορες συσκευασίες)

3

16%

19/11/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

GLORY ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ

2

16%

19/11/2024

HALEON ΕΛΛΑΣ

COREGA POWER MAX

1

5% έως 15%

14/10/2024

LEADER AE

ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO

4

5% έως 20%

23/10/2024

LOREAL HELLAS

ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες)

6

7%

05/11/2024

MARS HELLAS

BEN'S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες)

4

5%

01/11/2024

MARS HELLAS

WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους

10

8%

05/11/2024

MONDELEZ

ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA

3

8% έως 10%

01/11/2024

MONDELEZ

ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS

5

8% Έως 20%

01/11/2024

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ GOURMEM REVELATIONS

3

8% έως 11%

03/12/2024

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ PURINA

3

6% έως 11%

04/12/2024

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Κρέμα βρεφικής ηλικίας GERBER

2

6%

12/03/2024

NUMIL HELLAS A.E

APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες)

3

5%

24/10/2024

NUMIL HELLAS A.E

HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις)

3

7%

24/10/2024

NUMIL HELLAS A.E

ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ

2

5%

24/10/2024

NUTRIA Α.Ε.

ΙΩΝΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ

2

13%

25/11/2024

NUTRIA Α.Ε.

ΙΩΝΙΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

3

13%

25/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE

ΣΝΑΚ LAY'S

3

10%

06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE

ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G

1

9%

06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY'S

2

10%

06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ

3

11%

06/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA

1

5% έως 8%

05/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G

1

8%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G

1

8%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G

1

8%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G

1

8%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G

1

8%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

FISH STICKS PESCANOVA 450G

1

18%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G

1

18%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G

1

18%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G

1

13%

08/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες)

2

10% έως 12%

05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΣΚΟΙ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ SETTE

2

10%

26/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)

3

11%

05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες)

3

12%

05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

ΒΑΜΒΑΚΙ SEPTONA ECOLIFE 100G

1

8%

19/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

2

11%

05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)

8

11%

05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ SEPTONA

4

7%

19/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA (διάφορες συσκευασίες)

4

8%

19/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

YΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SETTE

2

5%

26/11/2024

TOTTIS

ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU

8

5% έως 7%

01/11/2024

TOTTIS

ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO

2

5% έως 6%

05/11/2024

UPFIELD HELLAS

ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες)

5

5% έως 8%

14/10/2024

ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Ταραμοσαλάτες/αλοιφές/τζατζίκι και συναφή ΑΛΦΑ

14

8%

19/11/2024

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ

Κοτόπουλο, μέρη κοτόπουλου και παρασκευάσματα από κοτόπουλο (διάφορες συσκευασίες) ΠΙΝΔΟΣ

10

8%

19/11/2024

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ

ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 485ML

1

8%

19/11/2024

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ

ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ LARGE 63-73G 6ΤΕΜ

1

8%

19/11/2024

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ

REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ

1

24%

23/10/2024

ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML

1

11%

12/11/2024

ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L

5

11%

12/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12

1

9% έως 15%

16/10/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ

1

8%

1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΗ FYTRO

2

7%

05/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ

1

8%

01/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G

1

7%

05/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ

3

8%

1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

3

8%

1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ

1

8%

1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ

1

7%

05/11/2024

ΔΕΛΤΑ

ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

7

5% έως 8%

05/11/2024

ΔΕΛΤΑ

ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

2

8%

01/11/2024

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες)

6

7%

12/11/2024

ION A.E.

ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G

1

9% έως 11%

12/11/2024

ION A.E.

ION KAKAO 125G

1

7% έως 10%

12/11/2024

ΚΥΚΝΟΣ

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

1

15% έως 16%

16/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ

SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

1

7% έως 10%

14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ

MINI BABYBEL

1

7% έως 10%

14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ

LA VACHE QUI RIT

5

7% έως 10%

14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ

FERRERO KINDER

5

7% έως 10%

14/10/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ

2

7%

05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L

1

8%

05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ

10

8%

05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ

1

8%

05/11/2024

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες)

11

5% έως 8%

05/11/2024

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ

ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN

4

8%

05/11/2024

ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (διάφορες συσκευασίες)

3

10%

19/11/2024

ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2

10%

19/11/2024

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ

ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες)

3

10%

05/11/2024

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

5

5% έως 8%

05/11/2024

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G

1

7%

05/11/2024

ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

1

5%

15/10/2024

ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ

7

5%

15/10/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ

2

7%

05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ

1

7%

05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ

2

7% έως 9%

05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.

ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G

1

7%

05/11/2024

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ

2

7%

12/11/2024

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ

5

11%

12/11/2024

ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ

ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 180G

1

13%

19/11/2024

ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ

ΚΡΕΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 180G

1

13%

19/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες)

4

8%

05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T

1

8%

05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες)

5

8%

05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ

2

7%

05/11/2024

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες)

16

6% έως 12%

01/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3x200 gr) – πλήρες και light

2

5%

11/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr

1

5%

11/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

1

7%

12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ.

1

7%

12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML

1

7%

12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ

3

7%

12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G

1

6%

12/11/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ

1

5% έως 8%

14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ

NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

3

5% έως 8%

14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT

1

5% έως 8%

14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ

4

7% Έως 10%

05/11/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΜΠΑΜΙΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ 750G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 450G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΧΟΡΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 600G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦΕΤΕΣ 450G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G

1

13%

10/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 450G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 750G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΝΤΡΕΣ 600G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙΔΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ & ΚΑΡΟΤΟ 750G

1

13% έως 15%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΕΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΙΤ. & ΒΑΣΙΛΙΚΟ 750ΓΡ.

1

13% έως 15%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 750ΓΡ.

1

13% έως 15%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ / ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟ/ ΣΟΥΣΑΜΙΝΙΑ/ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ / ΡΟΛΙΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ

5

13%

03/12/2024

ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

2

10% Έως 12%

01/11/2024

ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες)

5

5% έως 6%

05/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.

ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)

3

8%

12/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.

TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)

4

8%

12/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.

ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD

2

9%

12/11/2024

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA

2

12%

05/11/2024

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΡΥΖΙ BALI

2

12%

05/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες)

3

6% έως 8%

15/10/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

PAMPERS ACTIVE BABY

9

6% έως 10%

15/10/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

ALWAYS ULTRA

3

12%

1/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

ARIEL (Διάφορες συσκευασίες)

13

6% έως 8%

1/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

3

13% έως 15%

15/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

LENOR ΕΝΙΣΧ.ΑΡΩΜ UNSTOPPABLE FRESH 140G

1

10%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ SANITAS (διάφορες συσκευασίες)

3

10%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

ΧΑΡΤΙ SANITAS BAKE

4

10%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

SANITAS ΑΝΤΙΚ/ΚΟ Χ.&ΑΛ/ΧΑΡΤΟ

1

10%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FINO

5

10%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

ΚΟΛΩΝΙΑ ΜΥΡΤΩ ΛΕΜΟΝΙ 200ML

1

8%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ B.U. /ELODE

14

7% έως 8%

26/11/2024

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.

ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

4

7%

05/11/2024

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ

ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ

3

8% έως 9%

12/11/2024

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ

ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ»

4

8%

05/11/2024

ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.

ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΦΑΙΔΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 400G

1

6%

19/11/2024

ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.

ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΦΑΙΔΩΝ 400G

1

6%

19/11/2024

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)

8

6% έως 10%

01/11/2024

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ

2

14%

05/11/2024

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

GREEN COLA PET 4Χ500ML

1

11%

02/11/2024

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML

1

10%

02/11/2024

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ LARGE 63-73G+ 6T

1

8%

19/11/2024

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.

ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 500ML

1

6%

19/11/2024

ΣΥΝΟΛΟ

671

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