Η αναλυτική λίστα με τα 671 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή μέχρι 24%

Τη νέα λίστα κωδικών προϊόντων με μειωμένη τιμή έκανε γνωστή το υπουργείο Ανάπτυξης

Newsbomb

Η αναλυτική λίστα με τα 671 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή μέχρι 24%
VASSILIS REMPAPIS/EUROKINISSI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανανεωμένη λίστα με τους 671 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί έως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ από 5% έως 24% ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός στόχος της πρωτοβουλία ήταν να ενταχθούν σε αυτήν τουλάχιστον 600 κωδικοί προϊόντων.

Σημειώνεται ότι στη νέα λίστα, συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της μειωμένης τιμής, διευκολύνοντας έτσι τους καταναλωτές στις επιλογές τους.

Δείτε την αναλυτική λίστα:

Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL

Επωνυμία προϊόντος

Αριθμός κωδικών

Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού

Ημερομηνία εφαρμογής

ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ

ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή

8

5% έως 10%

01/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ

Καφές (διάφορες γεύσεις)

2

8%

05/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ

ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G

1

8%

05/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ

ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις)

3

10%

19/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ

ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.)

3

8%

19/11/2024

BARILLA HELLAS

Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες)

6

7% έως 12%

21/10/2024

BARILLA HELLAS

Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες)

15

5% έως 7%

23/10/2024

BEIERSDORF HELLAS

LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες)

4

7%

21/10/2024

BEIERSDORF HELLAS

Hansaplast (διάφορες συσκευασίες)

2

7%

21/10/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

Φρουτοποτό FRULITE (διάφορες συσκευασίες)

9

8%

03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

COCA COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ (διάφορες συσκευασίες)

2

6%

03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΓΚΑΖΟΖΑ SPRITE ZERO (διάφορες συσκευασίες)

3

6%

03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΑΨYKΤΙΚΟ SCHWEPPES PINK GRAPEFRUIT

2

6%

03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΟΤΟ POWERADE

3

12%

03/12/2024

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ TSAKIRIS ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

2

6%

03/12/2024

COLGATE PALMOLIVE

SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML

1

5%

21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ SOUPLINE (διάφορες συσκευασίες)

8

12%-14%

19/11/2024

COLGATE PALMOLIVE

AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT

2

5%

21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE

ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML

1

8%

05/11/2024

COLGATE PALMOLIVE

ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)

2

5% έως 8%

21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE

ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)

4

5% έως 8%

21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE

ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml

1

5%

21/10/2024

CONDITO

Κέτσαπ, μαγιονέζα

2

10% έως 14%

01/11/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες)

25

5%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ

1

8%

05/11/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες)

8

7%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες)

14

7% έως 9%

05/11/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

4

6%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

AXE STICK

6

7%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ

4

5%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ

10

5%

14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.

ZWAN LUNCHEON MEAT

3

8%

14/10/2024

ELBISCO AE

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ

3

5% έως 7%

05/11/2024

ELBISCO AE

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ

5

7%

29/10/2024

ELBISCO AE

ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ

4

5% έως 8%

05/11/2024

EURIMAC

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες)

5

7%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR

1

10% έως 18%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες)

9

6%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G

1

6%

05/11/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ

3

6%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR

1

10% έως 17%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες)

8

6% έως 12%

29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ

2

5% έως 8%

29/10/2024

JACOBS DOUWE EGBERTS

ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες)

3

5% έως 8%

29/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή

17

5% έως 10%

23/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες)

4

5% έως 10%

22/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β.

1

5% έως 8%

23/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

DUCK TOTAL ACTION GEL 750ML

2

49% έως 50%

19/11/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

PRONTO GLORY ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (διάφορες συσκευασίες)

3

17%

19/11/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

PRONTO ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΛΑ (διάφορες συσκευασίες)

3

16%

19/11/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ

GLORY ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ

2

16%

19/11/2024

HALEON ΕΛΛΑΣ

COREGA POWER MAX

1

5% έως 15%

14/10/2024

LEADER AE

ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO

4

5% έως 20%

23/10/2024

LOREAL HELLAS

ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες)

6

7%

05/11/2024

MARS HELLAS

BEN'S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες)

4

5%

01/11/2024

MARS HELLAS

WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους

10

8%

05/11/2024

MONDELEZ

ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA

3

8% έως 10%

01/11/2024

MONDELEZ

ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS

5

8% Έως 20%

01/11/2024

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ GOURMEM REVELATIONS

3

8% έως 11%

03/12/2024

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ PURINA

3

6% έως 11%

04/12/2024

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Κρέμα βρεφικής ηλικίας GERBER

2

6%

12/03/2024

NUMIL HELLAS A.E

APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες)

3

5%

24/10/2024

NUMIL HELLAS A.E

HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις)

3

7%

24/10/2024

NUMIL HELLAS A.E

ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ

2

5%

24/10/2024

NUTRIA Α.Ε.

ΙΩΝΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ

2

13%

25/11/2024

NUTRIA Α.Ε.

ΙΩΝΙΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

3

13%

25/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE

ΣΝΑΚ LAY'S

3

10%

06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE

ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G

1

9%

06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY'S

2

10%

06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ

3

11%

06/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA

1

5% έως 8%

05/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G

1

8%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G

1

8%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G

1

8%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G

1

8%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G

1

8%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

FISH STICKS PESCANOVA 450G

1

18%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G

1

18%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G

1

18%

12/11/2024

PESCANOVA HELLAS

PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G

1

13%

08/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες)

2

10% έως 12%

05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΣΚΟΙ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ SETTE

2

10%

26/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)

3

11%

05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες)

3

12%

05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

ΒΑΜΒΑΚΙ SEPTONA ECOLIFE 100G

1

8%

19/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

2

11%

05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)

8

11%

05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ SEPTONA

4

7%

19/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA (διάφορες συσκευασίες)

4

8%

19/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.

YΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SETTE

2

5%

26/11/2024

TOTTIS

ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU

8

5% έως 7%

01/11/2024

TOTTIS

ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO

2

5% έως 6%

05/11/2024

UPFIELD HELLAS

ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες)

5

5% έως 8%

14/10/2024

ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Ταραμοσαλάτες/αλοιφές/τζατζίκι και συναφή ΑΛΦΑ

14

8%

19/11/2024

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ

Κοτόπουλο, μέρη κοτόπουλου και παρασκευάσματα από κοτόπουλο (διάφορες συσκευασίες) ΠΙΝΔΟΣ

10

8%

19/11/2024

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ

ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 485ML

1

8%

19/11/2024

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ

ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ LARGE 63-73G 6ΤΕΜ

1

8%

19/11/2024

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ

REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ

1

24%

23/10/2024

ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML

1

11%

12/11/2024

ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L

5

11%

12/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12

1

9% έως 15%

16/10/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ

1

8%

1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΗ FYTRO

2

7%

05/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ

1

8%

01/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G

1

7%

05/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ

3

8%

1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

3

8%

1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ

1

8%

1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ

1

7%

05/11/2024

ΔΕΛΤΑ

ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

7

5% έως 8%

05/11/2024

ΔΕΛΤΑ

ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

2

8%

01/11/2024

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες)

6

7%

12/11/2024

ION A.E.

ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G

1

9% έως 11%

12/11/2024

ION A.E.

ION KAKAO 125G

1

7% έως 10%

12/11/2024

ΚΥΚΝΟΣ

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

1

15% έως 16%

16/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ

SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

1

7% έως 10%

14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ

MINI BABYBEL

1

7% έως 10%

14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ

LA VACHE QUI RIT

5

7% έως 10%

14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ

FERRERO KINDER

5

7% έως 10%

14/10/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ

2

7%

05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L

1

8%

05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ

10

8%

05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ

1

8%

05/11/2024

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες)

11

5% έως 8%

05/11/2024

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ

ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN

4

8%

05/11/2024

ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (διάφορες συσκευασίες)

3

10%

19/11/2024

ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2

10%

19/11/2024

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ

ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες)

3

10%

05/11/2024

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

5

5% έως 8%

05/11/2024

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G

1

7%

05/11/2024

ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

1

5%

15/10/2024

ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ

7

5%

15/10/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ

2

7%

05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ

1

7%

05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ

2

7% έως 9%

05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε.

ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G

1

7%

05/11/2024

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ

2

7%

12/11/2024

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ

5

11%

12/11/2024

ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ

ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 180G

1

13%

19/11/2024

ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ

ΚΡΕΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 180G

1

13%

19/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες)

4

8%

05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T

1

8%

05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες)

5

8%

05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ

2

7%

05/11/2024

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες)

16

6% έως 12%

01/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3x200 gr) – πλήρες και light

2

5%

11/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr

1

5%

11/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

1

7%

12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ.

1

7%

12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML

1

7%

12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ

3

7%

12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G

1

6%

12/11/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ

1

5% έως 8%

14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ

NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

3

5% έως 8%

14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT

1

5% έως 8%

14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ

4

7% Έως 10%

05/11/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΜΠΑΜΙΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ 750G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 450G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΧΟΡΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 600G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦΕΤΕΣ 450G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G

1

13%

10/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 450G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 750G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΝΤΡΕΣ 600G

1

13%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙΔΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ & ΚΑΡΟΤΟ 750G

1

13% έως 15%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΕΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΙΤ. & ΒΑΣΙΛΙΚΟ 750ΓΡ.

1

13% έως 15%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 750ΓΡ.

1

13% έως 15%

03/12/2024

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ / ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟ/ ΣΟΥΣΑΜΙΝΙΑ/ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ / ΡΟΛΙΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ

5

13%

03/12/2024

ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

2

10% Έως 12%

01/11/2024

ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες)

5

5% έως 6%

05/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.

ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)

3

8%

12/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.

TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)

4

8%

12/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.

ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD

2

9%

12/11/2024

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA

2

12%

05/11/2024

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΡΥΖΙ BALI

2

12%

05/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες)

3

6% έως 8%

15/10/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

PAMPERS ACTIVE BABY

9

6% έως 10%

15/10/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

ALWAYS ULTRA

3

12%

1/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

ARIEL (Διάφορες συσκευασίες)

13

6% έως 8%

1/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

3

13% έως 15%

15/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ

LENOR ΕΝΙΣΧ.ΑΡΩΜ UNSTOPPABLE FRESH 140G

1

10%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ SANITAS (διάφορες συσκευασίες)

3

10%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

ΧΑΡΤΙ SANITAS BAKE

4

10%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

SANITAS ΑΝΤΙΚ/ΚΟ Χ.&ΑΛ/ΧΑΡΤΟ

1

10%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FINO

5

10%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

ΚΟΛΩΝΙΑ ΜΥΡΤΩ ΛΕΜΟΝΙ 200ML

1

8%

26/11/2024

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ B.U. /ELODE

14

7% έως 8%

26/11/2024

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.

ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

4

7%

05/11/2024

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ

ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ

3

8% έως 9%

12/11/2024

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ

ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ»

4

8%

05/11/2024

ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.

ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΦΑΙΔΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 400G

1

6%

19/11/2024

ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.

ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΦΑΙΔΩΝ 400G

1

6%

19/11/2024

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)

8

6% έως 10%

01/11/2024

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ

2

14%

05/11/2024

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

GREEN COLA PET 4Χ500ML

1

11%

02/11/2024

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML

1

10%

02/11/2024

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ LARGE 63-73G+ 6T

1

8%

19/11/2024

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.

ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 500ML

1

6%

19/11/2024

ΣΥΝΟΛΟ

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