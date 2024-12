Ο Trump επιβεβαιώνει τα σχέδια για το Bitcoin με τις προβλέψεις να μιλούν για 15 τρισ. δολάρια

Η εκλογή του Donald Trump ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έχει φέρει ένα μεγάλο κύμα επενδύσεων στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με την τιμή του Bitcoin να συνεχίζει την άνοδό του φτάνοντας σήμερα τις 106 χιλιάδες. Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον χώρο των crypto είναι, φυσικά, τα σχέδια του Τραμπ για το εθνικό αποθεματικό Bitcoin, όπως άλλωστε είχε δηλώσει ο ίδιος προεκλογικά.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, ο Donald Trump τόνισε την ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών να παραμείνουν μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά όταν άλλες χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία αναπτύσσουν στρατηγικές για την υιοθέτηση του Bitcoin ως αποθεματικό νόμισμα.

Το εθνικό αποθεματικό των ΗΠΑ

Η πρόταση του Τραμπ υποστηρίζεται από την Γερουσιαστή Cynthia Lummis, η οποία εισήγαγε στο Κογκρέσο το νομοσχέδιο Boosting Innovation, Technology and Competitiveness Through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN). Το νομοσχέδιο αυτό προτείνει την αγορά 1 εκατ. Bitcoins μέσα σε πέντε χρόνια στοχεύοντας στη μείωση του εθνικού χρέους και την ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, παρόμοια στρατηγική εξετάζεται και από τη Ρωσία, με τον Πρόεδρο Vladimir Putin να χαρακτηρίζει το Bitcoin ως εναλλακτική στις παραδοσιακές ξένες αποθεματικές αξίες, ειδικά μετά τη δέσμευση ρωσικών κεφαλαίων από τις δυτικές κυβερνήσεις.

Μάλιστα, η επιβεβαίωση των σχεδίων του Trump για την επένδυση στο Bitcoin από την Αμερικανική κυβέρνηση έχει ενισχύσει τις προβλέψεις για την τιμή του Bitcoin. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι αν οι ΗΠΑ υλοποιήσουν το σχέδιο του αποθεματικού, το Bitcoin μπορεί να φτάσει τα 800.000$ μέχρι το τέλος του 2025, αυξάνοντας την κεφαλαιοποίησή του στα 15 τρισ. δολάρια. Ο Perianne Boring, ιδρυτής του Digital Chamber, δήλωσε ότι η σταθερή προσφορά του Bitcoin καθιστά τις προβλέψεις αυτές αρκετά ρεαλιστικές.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Με τις συζητήσεις περί κρυπτονομισμάτων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως είναι λογικό, τα βλέμματα όλου του κόσμου στρέφονται στα κρυπτονομίσματα. Κάτι που έχει οδηγήσει αρκετούς νέους επενδυτές να εξετάσουν τη συγκεκριμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Μάλιστα, πέρα από τα βασικά altcoin όπως το Ethereum, το XRP και το Solana, μεγάλη είναι η αύξηση και στη ζήτηση νέων κρυπτονομισμάτων. Άλλωστε, τα ανερχόμενα κρυπτονομίσματα της αγοράς έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε πολύ υψηλότερα κέρδη εάν καταφέρουν να κερδίζουν το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας.

Ποια νέα κρυπτονομίσματα αξίζει να εξετάσει κάποιος;

Καθημερινά, όλο και περισσότερα κρυπτονομίσματα κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά. Κάποια από αυτά καταφέρνουν να ξεχωρίσουν και να σημειώσουν σημαντική άνοδο, ενώ κάποια άλλα όχι. Η καινοτομία του εκάστοτε token, η κοινότητα που σχηματίζει και τα μελλοντικά σχέδια αποτελούν βασικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν ένα crypto coin σε μεγάλη άνοδο τιμής.

Αυτή τη στιγμή, τα κρυπτονομίσματα που αναμένεται να σημειώσουν σημαντική άνοδο και να εξασφαλίσουν υψηλές αποδόσεις για τους επενδυτές τους είναι το Pepe Unchained ($PEPU), το Best Wallet Token ($BEST) και το Catslap ($SLAP).

Pepe Unchained ($PEPU): Το κορυφαίο Meme Coin του 2024 με τεχνολογία Layer-2

Το Pepe Unchained ($PEPU) έχει κερδίσει τη θέση του ως ένα από τα καλύτερα meme coins του 2024 προσφέροντας γρήγορες και οικονομικές συναλλαγές μέσω του Layer-2 blockchain του. Μετά από μια επιτυχημένη προπώληση, το meme coin αυτό κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον σημειώνοντας μια σημαντική άνοδο στην τιμή του μετά την επίσημη κυκλοφορία του. Αν και ακολούθησε μια αναμενόμενη διόρθωση, η τιμή του παραμένει ακόμη στο +107% την τελευταία εβδομάδα, με τις προβλέψεις να είναι ιδιαίτερα θετικές για τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, το έργο αξιοποιεί πολλές καινοτομίες και έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο των meme coins.

Περισσότερες πληροφορίες και αγορά Pepe Unchained ($PEPU)

Best Wallet Token ($BEST): Το κορυφαίο crypto wallet λανσάρει το δικό του token

Το Best Wallet Token ($BEST) αποτελεί το βασικό νόμισμα για το οικοσύστημα ενός από τα πιο καινοτόμα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων της αγοράς. Το Best Wallet συνδυάζει χαμηλά τέλη συναλλαγών, αποκεντρωμένες ανταλλαγές (DEX) και τη δυνατότητα απευθείας αγοράς κρυπτονομισμάτων με τραπεζικές κάρτες, καθιστώντας το ιδανικό για κάθε επενδυτή.

Η προπώληση του $BEST έχει συγκεντρώσει ήδη 4,5 εκατ. δολάρια, ενώ το έργο συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές που αναζητούν ασφάλεια και ευκολία για τις συναλλαγές του. Μάλιστα, οι κάτοχοι του $BEST έχουν πρόσβαση σε πολλαπλά οφέλη όπως προπωλήσεις νέων tokens, αυξημένες ανταμοιβές staking και άλλες ανταμοιβές, παράγοντας που θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε μια σημαντική άνοδο στην τιμή του σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αγορά Best Wallet Token ($BEST) σε χαμηλή τιμή

Catslap ($SLAP): Η δύναμη της κοινότητας

Το Catslap ($SLAP) συνδυάζει την ψυχαγωγία με τις υψηλές προοπτικές κέρδους προσφέροντας στους κατόχους του τη δυνατότητα συμμετοχής σε αποστολές μέσω της καμπάνιας Slapdrop Airdrop. Οι χρήστες που ολοκληρώνουν αποστολές ανεβαίνουν στη λίστα κατάταξης και λαμβάνουν ανταμοιβές, με τους κορυφαίους συμμετέχοντες να κερδίζουν 10.000 USDT.

Με μια κεφαλαιοποίηση σχεδόν 25 εκατ. δολάρια και μια άνοδο 34% το τελευταίο 24ωρο, το έργο προσφέρει αρκετά υψηλές προοπτικές για υψηλά κέρδη στους επενδυτές του. Μάλιστα, η κοινότητα που έχει σχηματίσει το Catslap φαίνεται να είναι από τις πιο ενεργές στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που συνήθως οδηγεί ένα έργο στην επιτυχία.

Περισσότερες πληροφορίες και αγορά Catslap ($SLAP)

Το κείμενο είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως επενδυτική πρόταση. Δεν εκφράζει την προσωπική γνώμη του γράφοντος, της συντακτικής ομάδας ή του ιστότοπου εν γένει. Οποιαδήποτε επένδυση ή συναλλαγή εμπεριέχει ρίσκο, οι προηγούμενες τυχόν αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις.