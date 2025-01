«Αλλάζω συσκευή» για επιχειρήσεις: Νέο κύμα εντάξεων για ενισχύσεις μέχρι 10.800 ευρώ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα (02/01/2025) το δεύτερο κύμα εντάξεων στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».

Πρόκειται για 263 ωφελούμενους, οι οποίοι ενισχύονται με 2.840.400 ευρώ, συνολικά. Με την απόφαση ένταξης, οι δικαιούχοι ενίσχυσης θα μπορούν να ανοίξουν ειδικούς, δεσμευμένους, καταπιστευτικούς λογαριασμούς (escrow accounts).

Εκεί, θα μεταφέρεται το συνολικό μέγιστο ποσό της ενίσχυσης, ύψους 10.800 ευρώ, ανά ωφελούμενο.

Από αυτά τα χρήματα:

Έως 10.000 ευρώ είναι η μέγιστη ενίσχυση που μπορεί να δοθεί σε κάθε δικαιούχο για τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος.

Έως 300 ευρώ είναι η μέγιστη δαπάνη για την αμοιβή του συμβούλου υποστήριξης αίτησης.

Έως 500 ευρώ είναι η μέγιστη ενίσχυση για δαπάνες που αφορούν σε πρωτοβουλίες ανακύκλωσης.

Το πρόγραμμα –ύψους 105,6 εκατ. ευρώ– είναι ευθύνης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη και παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr και για την ένταξη των δικαιούχων εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in – First out).

Για να υποβληθούν οι αιτήσεις σε κατάσταση «Ένταξη Προσκόμιση Δικαιολογητικών», θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που αναγράφονται στον «οδηγό αίτησης» (διαθέσιμος στην πλατφόρμα του προγράμματος) και συγκεκριμένα η υποβολή: Του κατά περίπτωση δικαιολογητικού Τεκμηρίωσης Επίτευξης Ενεργειακού Στόχου στην Καρτέλα των Εγγράφων (1ο ΠΕΑ ή 1ος Ενεργειακός Έλεγχος ή Βεβαίωση Εκπομπών ή Υπεύθυνη Δήλωση Επίτευξης Ενεργειακού Στόχου) Της ανανεωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Σώρευσης.

Οι αποφάσεις ένταξης και απόρριψης, με την πλήρη λίστα των ωφελούμενων και των απορριπτέων αιτούντων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Το «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας διαχείρισης και ελέγχου του οριστικού καταλόγου εγκεκριμένων δικαιούχων του προγράμματος είναι το ΤΑΙΠΕΔ.