Επίδομα παιδιού: Έκτακτη πληρωμή αύριο - Ποιοι θα λάβουν χρήματα

Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επίδομα παιδιού: Έκτακτη πληρωμή αύριο - Ποιοι θα λάβουν χρήματα
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  • Η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 είναι ανοιχτή από 5 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου για νέες αιτήσεις και αλλαγές.
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιήσει έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 στις 9 Οκτωβρίου για δικαιούχους που δεν πληρώθηκαν στην προηγούμενη εκκαθάριση.
  • Η έκτακτη πληρωμή οφείλεται σε τεχνικό ζήτημα με την ενημέρωση στοιχείων φοίτησης παιδιών λόγω καθυστερήσεων στην ΗΔΥΚΑ.
  • Με την επανεκκαθάριση συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις που είχαν αποκλειστεί λόγω μη ενημέρωσης των στοιχείων φοίτησης.
  • Ο στόχος της έκτακτης καταβολής είναι να δοθεί το επίδομα σε όσους δικαιούχους δεν είχαν πληρωθεί προηγουμένως λόγω του προβλήματος.
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Σε λειτουργία τέθηκε από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν νέα αίτηση ή να κάνουν αλλαγές σε αίτηση που έχουν ήδη καταθέσει για το 2026.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, προκειμένου οι πολίτες να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, όπου χρειάζεται.

Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚΑ προχωρά σε έκτακτη καταβολή του επιδόματος Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η συμπληρωματική πληρωμή αφορά δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν στην προηγούμενη εκκαθάριση.

Ο λόγος για την έκτακτη πληρωμή

Η απόφαση για νέα εκκαθάριση των αιτήσεων συνδέεται με τεχνικό ζήτημα που εμφανίστηκε κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στοιχεία που αφορούσαν τη φοίτηση των παιδιών δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Συγκεκριμένα, υπήρχαν περιπτώσεις μαθητών για τους οποίους δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία που αφορούσε την αποφοίτηση και την εγγραφή τους στην επόμενη τάξη.

Ως αποτέλεσμα, οι απαραίτητες πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες στο πληροφοριακό σύστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρωθούν κανονικά οι συγκεκριμένες αιτήσεις.

Το πρόβλημα αφορούσε την ΗΔΥΚΑ και επηρέασε την άντληση των στοιχείων φοίτησης που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των αιτήσεων του επιδόματος.

Ποιοι θα πληρωθούν

Για τον λόγο αυτό, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε σε επανέλεγχο των αιτήσεων που είχαν επηρεαστεί από την τεχνική εκκρεμότητα.

Με τη νέα εκκαθάριση δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στην πληρωμή και αιτήσεις που είχαν μείνει εκτός της προηγούμενης διαδικασίας, επειδή δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως τα στοιχεία φοίτησης των παιδιών.

Η έκτακτη πληρωμή της 9ης Οκτωβρίου έχει ως στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους που δεν είχαν πληρωθεί στην προηγούμενη καταβολή εξαιτίας του συγκεκριμένου τεχνικού προβλήματος.

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