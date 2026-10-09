ΕΛΓΑ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για την εξόφληση της ασφαλιστικής εισφοράς του 2025
Η εμπρόθεσμη εξόφληση αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημιώσεων, μεταξύ άλλων και για το πρόγραμμα «Προανθικό 2025».
Snapshot
- Η προθεσμία για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025 στον ΕΛΓΑ παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.
- Η εμπρόθεσμη εξόφληση της εισφοράς είναι απαραίτητη για τη λήψη αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Προανθικό 2025».
- Η προηγούμενη προθεσμία για την εξόφληση είχε λήξει στις 31 Ιουλίου 2026.
- Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους παραγωγούς μέσω SMS για την υποχρέωση εξόφλησης έως τις 30 Οκτωβρίου.
- Οι υπόλοιπες εκκρεμείς αποζημιώσεις του 2025 αφορούν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων.
Έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025 στον ΕΛΓΑ, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ασφαλισμένους παραγωγούς να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Η παράταση αφορά όσους επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι αποζημιώσεων για το πρόγραμμα «Προανθικό 2025», αλλά και για τις υπόλοιπες αποζημιώσεις που συνδέονται με ζημιές του ίδιου έτους.
Η προηγούμενη προθεσμία είχε εκπνεύσει στις 31 Ιουλίου 2026.
Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει ήδη τους ασφαλισμένους παραγωγούς και μέσω SMS, επισημαίνοντας ότι η εξόφληση της εισφοράς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυστηρά έως τις 30 Οκτωβρίου.
Όπως διευκρινίζει ο Οργανισμός, πέρα από το πρόγραμμα «Προανθικό 2025», οι υπόλοιπες εκκρεμείς αποζημιώσεις του 2025 αφορούν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων.
Η διοίκηση του ΕΛΓΑ υπενθυμίζει ότι, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, βασική προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς που αντιστοιχεί στο έτος της ζημιάς.