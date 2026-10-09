ΕΛΓΑ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για την εξόφληση της ασφαλιστικής εισφοράς του 2025

Η εμπρόθεσμη εξόφληση αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημιώσεων, μεταξύ άλλων και για το πρόγραμμα «Προανθικό 2025».

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΛΓΑ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για την εξόφληση της ασφαλιστικής εισφοράς του 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η προθεσμία για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025 στον ΕΛΓΑ παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.
  • Η εμπρόθεσμη εξόφληση της εισφοράς είναι απαραίτητη για τη λήψη αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Προανθικό 2025».
  • Η προηγούμενη προθεσμία για την εξόφληση είχε λήξει στις 31 Ιουλίου 2026.
  • Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους παραγωγούς μέσω SMS για την υποχρέωση εξόφλησης έως τις 30 Οκτωβρίου.
  • Οι υπόλοιπες εκκρεμείς αποζημιώσεις του 2025 αφορούν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων.
Snapshot powered by AI

Έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025 στον ΕΛΓΑ, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ασφαλισμένους παραγωγούς να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Η παράταση αφορά όσους επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι αποζημιώσεων για το πρόγραμμα «Προανθικό 2025», αλλά και για τις υπόλοιπες αποζημιώσεις που συνδέονται με ζημιές του ίδιου έτους.

Η προηγούμενη προθεσμία είχε εκπνεύσει στις 31 Ιουλίου 2026.

Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει ήδη τους ασφαλισμένους παραγωγούς και μέσω SMS, επισημαίνοντας ότι η εξόφληση της εισφοράς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυστηρά έως τις 30 Οκτωβρίου.

Όπως διευκρινίζει ο Οργανισμός, πέρα από το πρόγραμμα «Προανθικό 2025», οι υπόλοιπες εκκρεμείς αποζημιώσεις του 2025 αφορούν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων.

Η διοίκηση του ΕΛΓΑ υπενθυμίζει ότι, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, βασική προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς που αντιστοιχεί στο έτος της ζημιάς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΓΑ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για την εξόφληση της ασφαλιστικής εισφοράς του 2025

03:36ΕΡΓΑΣΙΑ

58η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 140 επιχειρήσεις προσφέρουν το Σάββατο πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εταιρειών που διακινούσε ναρκωτικά προς την Ευρώπη – 21 συλλήψεις

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Γερμανία: Δύο νεκροί σε έλεγχο όπλων στη Βαυαρία – Ταμπουρωμένος ο δράστης, σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας

02:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις

01:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο μήνυμα Μπέσεντ για το ιρανικό πετρέλαιο – «Κανείς δεν είναι ασφαλής από τις κυρώσεις»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Δημόσια η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Πεζεσκιάν: Η Ρωσία έτοιμη να βοηθήσει για τον τερματισμό του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ

00:48ΚΟΣΜΟΣ

USS Abraham Lincoln: Επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 321 ημέρες αποστολής – Εξαντλημένο το πλήρωμα μετά την πολύμηνη αποστολή

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Απώλειες για Nasdaq και S&P 500 εν μέσω ανησυχιών για AI και πετρέλαιο

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου: Συγκρούστηκαν 4 μοτοσικλέτες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Αεροσκάφος ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε σε γκρεμό - Δύο επιζώντες

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης 

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος καυγάς οδηγών πλωτών ταξί στη Βενετία - Χαστούκια και «βουτιές» στο κανάλι

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Την Παρασκευή ξεκινούν οι συναντήσεις ουκρανικής αντιπροσωπείας με Κούσνερ και Γουίτκοφ

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Την... ισοπέδωσε και έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη!

23:21WHAT THE FACT

Το ηφαίστειο «Στόμα της Κόλασης» ξυπνά: Διπλή απειλή από έναν από τους πιο επικίνδυνους κρατήρες στη Γη

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πού θα βρέξει την Παρασκευή

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετική η Κομισιόν στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πού θα βρέξει την Παρασκευή

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ιταλία: Γεύμα με τοξική ρικίνη για την οικογένεια πρώην δημάρχου - Νεκρές μητέρα και κόρη με δόση 140 φορές από τη θανατηφόρα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.500.000 ευρώ

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Δημόσια η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Σε τηλεκπαίδευση μέσω Webex τα σχολεία από την Παρασκευή μετά την αναστολή λειτουργίας που ανακοίνωσε ο Δούκας

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτες ανατριχιαστικές εικόνες: Διαβολικά χαμόγελα του πατέρα που έριξε πρώην και παιδί από τον 15ο

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Αεροπλάνο της Saudia καταστράφηκε ολοσχερώς στο αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από επίθεση των Χούθι

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Την... ισοπέδωσε και έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη!

00:48ΚΟΣΜΟΣ

USS Abraham Lincoln: Επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 321 ημέρες αποστολής – Εξαντλημένο το πλήρωμα μετά την πολύμηνη αποστολή

21:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Δικαιοσύνη στέλνει η Παπαδοπούλου τον Κωνσταντόπουλο- Δηλώνει ότι την αποκάλεσε «σκουπίδι»

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και οι καταγγελίες εργαζομένων για το κύκλωμα - «Μας κρατούσε λεφτά να μην μπορούμε να φύγουμε»

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ταλέντο στην απόδραση: Μωρό 18 μηνών το σκάει από τον παιδικό για να βρει τη μαμά του στη δουλειά

17:54LIFESTYLE

Δικηγόρος Καρβέλα: Του ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα και ως δημιουργός μπορεί να απαγορεύσει την εκμετάλλευση των έργων του από την Άννα Βίσση

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Αεροσκάφος ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε σε γκρεμό - Δύο επιζώντες

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αποσύρεται από την κατασκευή του γαλλογερμανικού άρματος μάχης MGCS

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Είπε ότι πάθαινε εγκεφαλικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ