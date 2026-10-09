ΕΛΓΑ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για την εξόφληση της ασφαλιστικής εισφοράς του 2025

Snapshot Η προθεσμία για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025 στον ΕΛΓΑ παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η εμπρόθεσμη εξόφληση της εισφοράς είναι απαραίτητη για τη λήψη αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Προανθικό 2025».

Η προηγούμενη προθεσμία για την εξόφληση είχε λήξει στις 31 Ιουλίου 2026.

Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους παραγωγούς μέσω SMS για την υποχρέωση εξόφλησης έως τις 30 Οκτωβρίου.

Οι υπόλοιπες εκκρεμείς αποζημιώσεις του 2025 αφορούν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων. Snapshot powered by AI

Έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025 στον ΕΛΓΑ, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ασφαλισμένους παραγωγούς να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Η παράταση αφορά όσους επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι αποζημιώσεων για το πρόγραμμα «Προανθικό 2025», αλλά και για τις υπόλοιπες αποζημιώσεις που συνδέονται με ζημιές του ίδιου έτους.

Η προηγούμενη προθεσμία είχε εκπνεύσει στις 31 Ιουλίου 2026.

Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει ήδη τους ασφαλισμένους παραγωγούς και μέσω SMS, επισημαίνοντας ότι η εξόφληση της εισφοράς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυστηρά έως τις 30 Οκτωβρίου.

Όπως διευκρινίζει ο Οργανισμός, πέρα από το πρόγραμμα «Προανθικό 2025», οι υπόλοιπες εκκρεμείς αποζημιώσεις του 2025 αφορούν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων.

Η διοίκηση του ΕΛΓΑ υπενθυμίζει ότι, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, βασική προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς που αντιστοιχεί στο έτος της ζημιάς.