Επίδομα παιδιού (Α21): Σήμερα η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής σε σχεδόν 50.000 δικαιούχους

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 852.024.

Γιάννης Φιλιππάκος

Επίδομα παιδιού (Α21): Σήμερα η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής σε σχεδόν 50.000 δικαιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Στις 9 Οκτωβρίου 2026 καταβλήθηκε συμπληρωματική δόση του Επιδόματος Παιδιού σε 49.545 δικαιούχους, συνολικού ποσού 7.671.724,02 ευρώ.
  • Ο συνολικός αριθμός εγκεκριμένων αιτήσεων για το 2026 είναι 494.788, με 852.024 τέκνα να αντιστοιχούν σε αυτές.
  • Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο συνεχίζεται και οι εγκριθείσες θα πληρωθούν τον Νοέμβριο 2026.
  • Η υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων είναι δυνατή μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00.
  • Η αίτηση Α21 απαιτεί στοιχεία σχολικής μονάδας και τάξης των τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση και πρέπει να υποβληθεί οριστικά για να γίνει δεκτή.
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Σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων, όπως είχε ανακοινωθεί με το από 29/09/2026 Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, με τη συμπληρωματική πληρωμή θα λάβουν το Επίδομα Παιδιού 49.545 δικαιούχοι που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση και το ποσό ανέρχεται σε 7.671.724,02 ευρώ. Το συνολικό ποσό του επιδόματος τέταρτης δόσης ανέρχεται σε 78.256.511,17 ευρώ.

Μετά και την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής πληρωμής της τέταρτης δόσης του Επιδόματος Παιδιού, τα σχετικά στοιχεία για το 2026, μέχρι σήμερα, διαμορφώνονται ως εξής:

  • Συνολικό πλήθος υποβληθεισών αιτήσεων, 623.255.
  • Συνολικό πλήθος εγκεκριμένων αιτήσεων, 494.788.
  • Συνολικό πλήθος απορρίψεων, 124.155.
  • Συνολικό πλήθος αιτήσεων προς περαιτέρω έλεγχο, 4.312.

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 852.024.

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Όσες από αυτές εγκριθούν, θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή Νοεμβρίου 2026.

Η εφαρμογή θα παραμείνει στη διάθεση των πολιτών για υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο- καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας
  • Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

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