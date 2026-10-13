Wall Street: Το πετρέλαιο πίεσε την αγορά – Άνοδος για τον Dow, απώλειες για S&P 500 και Nasdaq

Με μικτή εικόνα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Το πετρέλαιο πίεσε την αγορά – Άνοδος για τον Dow, απώλειες για S&P 500 και Nasdaq
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,38%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν πτώση 0,06% και 0,44 αντίστοιχα.
  • Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, επηρέασε αρνητικά τις τεχνολογικές μετοχές και στήριξε τις ενεργειακές εταιρείες.
  • Οι πιέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στον κλάδο των ημιαγωγών εντός του τεχνολογικού τομέα.
  • Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην έναρξη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις λιανικές πωλήσεις.
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Με μικτά πρόσημα έκλεισε τη Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τον Dow Jones να κινείται ανοδικά, την ώρα που ο S&P 500 και ο Nasdaq δέχθηκαν πιέσεις από τις τεχνολογικές μετοχές και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 195,60 μονάδων (+0,38%), στις 51.850,55 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 120,26 μονάδων (-0,44%), στις 27.245,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 4,30 μονάδων (-0,06%), στις 7.807,24 μονάδες.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε εκ νέου η αγορά ενέργειας, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή διατήρησαν τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

Οι τεχνολογικές μετοχές κινήθηκαν χαμηλότερα, με πιέσεις κυρίως στον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ αντίθετα οι ενεργειακές εταιρείες βρήκαν στήριξη από την άνοδο του πετρελαίου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να ανοίγουν τον κύκλο, καθώς και στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις λιανικές πωλήσεις που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.

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